Theo lịch thi đấu vừa được Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á công bố, đội tuyển Việt Nam sẽ khởi đầu hành trình bảo vệ ngôi vương tại ASEAN Cup 2026 bằng trận ra quân trên sân khách.

Tuyển Việt Nam khởi đầu ASEAN Cup 2026 bằng chuyến làm khách.

Cụ thể, thầy trò Kim Sang-sik sẽ đối đầu đội thắng trong cặp play-off giữa Brunei và Timor Leste vào ngày 24/7/2026. Đây được xem là trận mở màn quan trọng, tạo đà tâm lý cho đội tuyển Việt Nam tại vòng bảng.

Ở lượt trận thứ hai, đội tuyển Việt Nam trở về sân nhà tiếp đón Singapore vào ngày 31/7/2026. Sau đó, Việt Nam sẽ làm khách trên sân của Indonesia ở lượt trận thứ ba, diễn ra ngày 3/8/2026. Trận đấu cuối cùng tại vòng bảng, đội tuyển Việt Nam tiếp tục được thi đấu trên sân nhà khi chạm trán Campuchia vào ngày 7/8/2026.

Theo thể thức giải đấu, hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào vòng bán kết. Các trận bán kết lượt đi diễn ra trong hai ngày 15 và 16/8, lượt về vào các ngày 18 và 19/8. Hai đội thắng sau vòng bán kết sẽ bước vào chung kết tranh ngôi vô địch, với trận lượt đi tổ chức ngày 22/8 và lượt về vào ngày 26/8/2026.

Giờ thi đấu cụ thể cùng địa điểm tổ chức từng trận sẽ được Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) thông báo trong thời gian tới.

Với vị thế đương kim vô địch, đội tuyển Việt Nam đang được kỳ vọng sẽ có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, hướng tới một chiến dịch ASEAN Cup 2026 ổn định và hiệu quả, qua đó tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu của bóng đá Việt Nam tại khu vực Đông Nam Á.