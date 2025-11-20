Tuyển Việt Nam đùa với lửa

ĐT Việt Nam rốt cuộc cũng rời Vientiane với trọn vẹn ba điểm tại vòng loại Asian Cup 2027. Nhưng cách mà thầy trò HLV Kim Sang-sik khép lại trận đấu lại để lại nhiều dư vị lẫn lộn.

Tiến Linh phung phí nhiều cơ hội trước Lào tối 19/11. Ảnh: Hải Hoàng.

Chiến thắng 2-0 trước Lào tối 19/11 không hề “ngọt” như kỳ vọng. Nó giống một cơn nấc cụt khó chịu hơn là màn trình diễn mượt mà mà người hâm mộ vẫn hình dung trước giờ bóng lăn.

Lào phòng ngự dày đặc, lùi sâu gần như toàn bộ đội hình về phần sân nhà. Điều đó đúng. Nhưng cái thế trận bít bùng ấy lại phơi bày một hạn chế cố hữu của tuyển Việt Nam: sự lúng túng khi đối mặt đối thủ kém xa về thứ hạng nhưng lại chơi tử thủ.

Không chỉ trận thắng nhọc trước Lào, mà cuộc so tài với Nepal trước đó cũng diễn ra trong kịch bản tương tự. Nếu không có bàn phản lưới đầy may mắn, ĐT Việt Nam thậm chí có thể đã cúi mặt rời sân với một trận hòa khó chấp nhận trước đối thủ kém đến 72 bậc FIFA.

Thực tế, Lào phòng thủ không quá xuất sắc. Họ để lộ nhiều khoảng trống ngay trong khu vực 16,50 mét, liên tục để cầu thủ Việt Nam len lỏi ở các vị trí nguy hiểm. Nhưng điều khiến đội khách lâm vào bế tắc lại nằm ở chính đôi chân của các học trò HLV Kim Sang-sik: dứt điểm quá vụng về trong những khoảnh khắc thuận lợi nhất.

Phút 31, Tiến Linh đứng trước cơ hội gần như “mười mươi” sau đường căng ngang dọn cỗ của Pendant Quang Vinh. Nhưng thay vì tung ra cú dứt điểm quyết đoán, tiền đạo này lại sút bóng nhẹ như… một pha phá bóng của hậu vệ chủ nhà.

Năm phút sau, Hoàng Đức nhận bóng ở góc chữ V khu vực 5,50 mét, không chịu quá nhiều áp lực nhưng cú đặt lòng lại thiếu lực và độ khó. Đến phút 41, Văn Vĩ đánh đầu trả bóng rất tinh tế, nhưng Tiến Linh một lần nữa xử lý nặng nề, vung chân không đúng kỹ thuật khiến bóng đi chệch cột trong sự tiếc nuối.

Xuân Son toả sáng giúp Việt Nam có 3 điểm trước Lào tại vòng loại Asian Cup 2027. Ảnh: Hải Hoàng.

Áp đảo gần như hoàn toàn, nhưng tuyển Việt Nam phải thừa nhận yếu tố may mắn trong chiến thắng. Bước ngoặt đến từ quả phạt đền, tình huống xuất phát từ sự non nớt của hậu vệ Phetdavanh Somsanid khi không khép tay kịp lúc trong pha ngăn cản Tuấn Hải. Nếu cầu thủ Lào tỉnh táo hơn, chưa chắc trận đấu đã được mở nút thắt.

Xuyên suốt 90 phút, thế công của ĐT Việt Nam không tạo được cảm giác yên tâm. Cách triển khai bóng thiếu sự đột biến, còn hiệu suất dứt điểm thì quá thấp dù Xuân Son và Tuấn Hải đã ghi tên mình lên bảng điện tử. Thậm chí, hệ thống phòng ngự, dù giữ sạch lưới, đôi khi cũng khiến khán giả thót tim.

Ngay đầu trận, pha xử lý thiếu dứt khoát của Xuân Mạnh tạo cơ hội để Bounphachan Bounkong tung cú sút vào góc xa, buộc Văn Lâm phải bay người cứu thua xuất sắc. Cuối trận, khi tỷ số chỉ là 1-0, thủ thành này lại phải sửa sai cho đồng đội sau một pha bóng lỏng lẻo khác. Nếu Lào tận dụng được những khoảnh khắc ấy, chưa chắc tuyển Việt Nam đã có thể “ca khúc khải hoàn” ở đất Vientiane.

Chiến thắng là điều quan trọng, nhưng cách chiến thắng mới là điều khiến người hâm mộ băn khoăn. Trước những đối thủ bị đánh giá thấp hơn rất xa, tuyển Việt Nam vẫn loay hoay trong bài toán phá vỡ thế trận phòng ngự dày đặc, và quan trọng hơn, tự đánh mất nhịp điệu bởi những pha xử lý thiếu sắc lạnh ở 1/3 cuối sân.

Thầy trò HLV Kim Sang-sik có ba điểm. Nhưng để thuyết phục, để tiến xa, để không còn những cơn “nấc cụt” như ở Vientiane, đội tuyển cần nhiều hơn thế, đặc biệt là sự chính xác và bản lĩnh ở những khoảnh khắc đáng lẽ phải thuộc về mình.