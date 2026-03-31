Tuyển Việt Nam 3-0 Malaysia: Xuân Son lập cú đúp

Sau vài pha bỏ lỡ, Xuân Son liên tiếp ghi bàn ở phút 51 và 59 giúp tuyển Việt Nam gia tăng cách biệt ở trận đấu thuộc vòng loại Asian Cup trên sân Thiên Trường vào tối 31/3.

Ngay phút thứ 2, Malaysia đã có cơ hội. Số 21, Dion Cools, người đang thi đấu tại Nhật Bản cho Cerezo Osaka, tung cú cứa lòng đưa bóng đi chệch khung thành của Nguyễn Filip trong gang tấc.

Chỉ 4 phút sau, tuyển Việt Nam đã có câu trả lời. Từ tình huống phạt góc, Đỗ Duy Mạnh bật cao hơn hai cầu thủ Malaysia, trước khi tung cú đánh đầu dũng mãnh, hạ gục thủ thành Syihan Hazmi.

Phút 24, khung thành Malaysia lại chao đảo. Nguyễn Hoàng Đức tung cú sút đầy uy lực từ khoảng cách 30 m, bóng dường như khẽ chạm chân một hậu vệ áo vàng rồi đổi hướng, đi trúng xà.

7 phút sau, đến lượt Hoàng Hên uy hiếp khung thành đội khách bằng pha dứt điểm một chạm kỹ thuật bằng chân trái, buộc thủ môn phải bay người hết cỡ để cản phá. Tân binh của tuyển Việt Nam đang khát khao ghi bàn ở lần thứ 2 đá chính.

Phút 43, Xuân Son có tình huống đáng chú ý đầu tiên, sau quãng thời gian dài bị các hậu vệ Malaysia kèm chặt. Nỗ lực ra chân từ ngoài vùng cấm của chân sút đang khoác áo CLB Nam Định khiến Hazmi phải mất hai nhịp mới có thể làm chủ tình hình.

Hiệp một khép lại với thế chủ động thuộc về tuyển Việt Nam. Malaysia quyết tâm, nhưng chỉ gây chút sóng gió cho khung thành của Nguyễn Filip trong vài phút đầu, trước khi bị đẩy lùi sâu về phần sân nhà.

Sau quãng thời gian dài chờ đợi, bộ đôi Xuân Son, Hoàng Hên đã ghi dấu ấn đầu tiên trong màu áo tuyển Việt Nam. Số 9 thoát xuống đáy biên, trước khi treo bóng vừa tầm cho đồng đội cũ ở CLB Nam Định đánh đầu cận thành, nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 51.

Chỉ 8 phút sau, Xuân Son lại ghi tên lên bảng tỷ số, tiếp tục bằng một pha đánh đầu. Công đầu thuộc về Trương Tiến Anh với quả tạt như đặt từ cánh phải.

Dù cục diện bảng F vòng loại Asian Cup 2027 đã ngã ngũ, tuyển Việt Nam đã có vé đi tiếp khi AFC xử thua Malaysia vì sử dụng cầu thủ không hợp lệ, cuộc đối đầu giữa tuyển Việt Nam và Malaysia tối 31/3 trên sân Thiên Trường vẫn mang ý nghĩa đặc biệt. Trận đấu không còn giá trị về điểm số, nhưng được xem như màn khẳng định vị thế và danh dự của cả hai đội.

Phía Malaysia bước vào trận với tâm lý nặng nề sau án phạt, đồng thời thể hiện quyết tâm “rửa hận”. Đội bóng của HLV Peter Cklamovski có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, thậm chí tổ chức tập huấn tại Thái Lan trong đợt FIFA Days.

Truyền thông và các cầu thủ Malaysia cũng liên tục phát đi thông điệp quyết thắng trước Việt Nam để chứng minh năng lực khi không còn dàn cầu thủ nhập tịch.

Trong khi đó, tuyển Việt Nam không được phép xem đây là trận thủ tục. Một chiến thắng sẽ là lời khẳng định xứng đáng cho tấm vé dự Asian Cup 2027. Đội hình của HLV Kim Sang-sik được tăng cường đáng kể với sự trở lại của Văn Hậu, Xuân Son và sự góp mặt của tân binh Hoàng Hên. Tuy nhiên, phong độ và khả năng hòa nhập của các nhân tố này vẫn là dấu hỏi.

Ở trận gặp Bangladesh, Hoàng Hên tỏ ra vô duyên trước khung thành đối thủ, trong khi Xuân Son cho thấy vẻ nặng nề và bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn trước khung thành rộng mở.

Dù Malaysia không còn nhóm cầu thủ nhập tịch gây tranh cãi trước đây, họ vẫn sở hữu lực lượng giàu kinh nghiệm và khát khao chiến thắng. Thực tế cho thấy, bóng đá không phải phép cộng đơn giản, và chiến thắng 1-0 nhọc nhằn trước Nepal trước đó là lời cảnh báo với tuyển Việt Nam.

Trận đấu vì thế hứa hẹn không dễ dàng. Sự tập trung, thận trọng và tôn trọng đối thủ sẽ là chìa khóa để thầy trò HLV Kim Sang-sik hướng tới một chiến thắng, qua đó khép lại vòng loại bằng màn trình diễn thuyết phục trước “Hổ Malay”.

