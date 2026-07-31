Tuyển Việt Nam 0-0 Singapore: Đình Bắc bị thay sớm

Nguyễn Đình Bắc bị thay ra ngay từ cuối hiệp một để nhường chỗ cho cầu thủ nhập tịch Nguyễn Tài Lộc.

Phút thứ 8, tuyển Việt Nam có cơ hội đầu tiên. Hoàng Hên phối hợp với Tiến Anh, trước khi tung ra đường chọc khe cho Xuân Son băng vào dứt điểm. Dù vậy, nỗ lực của tiền đạo thuộc biên chế CLB Nam Định không thể thắng sự lăn xả bên phía hàng thủ Singapore.

Tuyển Việt Nam chơi chủ động. Ảnh: Việt Linh.

Phút 18, "Những chiến binh sao vàng" khiến khung thành đội khách chao đảo. Cú sút xa của Trương Tiến Anh buộc thủ môn Mohamad Izwan phải bay người đẩy bóng. Ở tình huống đá bồi, Đình Bắc không thể tận dụng để mở tỷ số.

2 phút sau, khoảng trống lại mở ra với Đình Bắc sau đường chuyền điểm rơi từ cánh phải của Tiến Anh. Thay vì đánh đầu, số 9 lại tung người dứt điểm, để rồi sút không trúng tâm bóng.

Hàng thủ Singapore thi đấu tập trung. Ảnh: Việt Linh.

Phút 26, Thành Chung bất ngờ dâng cao để đón đường chuyền của Hoàng Đức. Cú đánh đầu của số 16 đánh bại thủ môn nhưng bóng lại đi chệch cột trong gang tấc.

Thế trận nghiêng hẳn về tuyển Việt Nam. Đoàn quân của HLV Kim Sang-sik chỉ cầm bóng 47% nhưng đã sở hữu đến 8 cơ hội, 2 trong số đó là những cú sút trúng đích. Đoàn quân áo đỏ chỉ thiếu đi chút chính xác ở những nhịp xử lý cuối để tạo khác biệt.

Tuyển Việt Nam sở hữu nhiều cơ hội. Ảnh: Minh Chiến.

Phút 30, hàng thủ Singapore mắc sai sót, tạo cơ hội cho Hoàng Đức tung cú dứt điểm kỹ thuật từ xa, đưa bóng đi trúng xà.

Sau nhiều pha bỏ lỡ, Đình Bắc bị HLV Kim Sang-sik thay thế bằng Tài Lộc ở phút 41. Số 9 dường như không hài lòng với quyết định từ ban huấn luyện.

Tài Lộc được trao cơ hội. Ảnh: Minh Chiến.

Hiệp một khép lại với tỷ số hòa 0-0. Tuyển Việt Nam tung đến 13 cú sút nhưng không thu về bàn thắng. Ở phía đối diện, Singapore chỉ có 2 cơ hội.

Phút 60, Tài Lộc, Xuân Son, Hoàng Hên phối hợp trong vòng vây của hàng loạt hậu vệ Singapore. Cơ hội dứt điểm được trao lại cho Tiến Anh nhưng số 15 lại đưa bóng đi không trúng đích.

Danh sách cầu thủ ra sân. Ảnh: VFF.

Xem ASEAN Hyundai Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn