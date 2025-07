Tuyển thủ Việt Nam làm lễ đính hôn

Mới đây, tiền vệ Võ Hoàng Minh Khoa gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh trong lễ ăn hỏi với bạn gái lâu năm Thanh Ngân. Cả hai diện áo dài trắng, rạng rỡ trong ngày trọng đại. Lễ ăn hỏi của Minh Khoa được tổ chức trang trọng tại quê nhà của cô dâu và nhận được nhiều lời chúc phúc từ người hâm mộ cũng như đồng nghiệp trong giới bóng đá.

Minh Khoa và Thanh Ngân quen nhau từ năm 17 tuổi, khi cả hai còn là học sinh trung học. Họ đã cùng đồng hành qua nhiều giai đoạn thăng trầm, từ lúc Minh Khoa chỉ là cầu thủ trẻ thuộc lò đào tạo của Bình Dương cho đến khi anh trở thành tuyển thủ U23 Việt Nam và được gọi lên đội tuyển quốc gia.

Tình yêu của cặp đôi không ồn ào trên mạng xã hội nhưng luôn âm thầm bền chặt suốt hơn 7 năm. Dù lịch trình tập luyện và thi đấu dày đặc, Minh Khoa vẫn cố gắng dành thời gian về thăm bạn gái sau mỗi giải đấu hoặc chuyến tập huấn. Anh từng chia sẻ rằng chính sự thấu hiểu và đồng hành của Thanh Ngân là nguồn động lực lớn giúp anh tập trung phát triển sự nghiệp.

Được biết, sau khi tốt nghiệp đại học, Thanh Ngân về quản lý công việc kinh doanh của gia đình. Nàng WAGs được người hâm mộ gọi với danh xưng “cô chủ tiệm vàng”. Cô luôn âm thầm ủng hộ bạn trai từ phía sau, trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc trong suốt hành trình theo đuổi đam mê của Minh Khoa.

Với sự nghiệp đang thăng tiến và cuộc sống tình cảm viên mãn, Minh Khoa hứa hẹn sẽ là một trong những nhân tố đáng chú ý của bóng đá Việt Nam trong thời gian tới.

