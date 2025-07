Phi Sơn cưới vợ

Hôn lễ của Phi Sơn thu hút sự chú ý không chỉ bởi tên tuổi của chú rể mà còn bởi sự trong trẻo, cuốn hút của cô dâu. Ngay từ những hình ảnh đầu tiên, Ái Vi "gây sốt" mạng xã hội với ngoại hình rạng rỡ.

Trong bộ váy cưới trắng tinh khôi, lối trang điểm nhẹ nhàng tôn lên vẻ đẹp thanh tú, bà xã của Phi Sơn nhận được nhiều lời khen với thần thái ngọt ngào và dịu dàng. Cặp đôi tạo nên khoảnh khắc đẹp và đầy cảm xúc trong ngày trọng đại, khi cùng nhau sánh bước giữa sự chúc phúc của người thân và bạn bè.

Phi Sơn và Ái Vi bên nhau đã 10 năm, cả hai có với nhau một cậu con trai kháu khỉnh. Không chỉ gây ấn tượng bằng hình ảnh lung linh, lễ cưới của Phi Sơn còn khiến cộng đồng mạng xúc động bởi dòng chia sẻ đầy chân thành mà nam cầu thủ đăng tải trên trang cá nhân. Anh gửi lời cảm ơn đến gia đình hai bên cùng những người thân quen đã không quản đường xa đến chung vui, có người thậm chí di chuyển quãng đường hơn 1.000 km để dự lễ cưới.

“Chúng con xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến ông bà, cha mẹ nội ngoại hai bên… Anh chị em, bạn bè, cô bác gần xa đã thu xếp công việc để về chung vui, mang đến cho chúng con một ngày cưới trọn vẹn và ấm áp nghĩa tình”, Phi Sơn chia sẻ.

Trần Phi Sơn sinh năm 1992, trưởng thành từ lò đào tạo SLNA. Anh từng khoác áo SLNA, TP.HCM và gần đây thi đấu cho Bình Phước trước khi chia tay đội bóng này sau mùa giải 2024/25.

Trong sự nghiệp, Phi Sơn từng được triệu tập lên U23 Việt Nam, đội tuyển quốc gia và ghi 1 bàn thắng cho tuyển Việt Nam. Ngoài chuyên môn tốt và lối chơi kỹ thuật, anh còn gây chú ý nhờ vẻ ngoài điển trai, từng được người hâm mộ ưu ái gọi là "Ronaldo Việt Nam".

