Tuyển thủ Nhật Bản được Premier League săn đón

  • Thứ bảy, 22/11/2025 09:23 (GMT+7)
  • 11 giờ trước

Tiền đạo Daizen Maeda có thể chia tay Celtic để chuyển đến Premier League thi đấu trong kỳ chuyển nhượng tháng 1/2026.

Maeda có thể đến Premier League. Ảnh: Reuters.

Football Insider cho biết Maeda muốn rời Scotland ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa đông, với hy vọng được thi đấu tại Premier League. Everton, Tottenham và Brentford được cho là những đội bóng đang theo sát tuyển thủ Nhật Bản.

Maeda trì hoãn việc ký hợp đồng mới với Celtic, vốn có thời hạn đến tháng 6/2027. Anh được cho là xảy ra mâu thuẫn với ban lãnh đạo và nghiêm túc xem xét việc thay đổi đội bóng.

Trong mùa 2024/25, Maeda là đầu tàu giúp Celtic giành chức vô địch giải VĐQG Scotland, khi ghi tới 16 bàn sau 34 trận đấu. Tuy nhiên, ở mùa này, tuyển thủ Nhật Bản mới ghi 4 bàn sau 17 trận ra sân.

Celtic đang cân nhắc cơ hội bán Maeda để thu về khoản phí chuyển nhượng, qua đó đầu tư vào một chân sút tiềm năng hơn.

Hồi tháng 8, Maeda trở thành tội đồ khi Celtic nhận thất bại bất ngờ 2-3 trên chấm luân lưu trước Kairat Almaty ở lượt về vòng play-off cuối cùng Champions League 2025/26. Anh bỏ lỡ cơ hội ngon ăn trong hiệp hai, sau đó sút hỏng lượt đá thứ 5, khiến Celtic mất vé dự Champions League.

Theo ước tính từ Opta, Celtic thiệt hại ít nhất 50 triệu bảng tiền doanh thu khi không thể dự giai đoạn phân hạng Champions League mùa này.

Hai VĐV chạy hết tốc lực rồi đâm vào nhau Australia trình làng môn thể thao Runnation khi hai vận động viên lao thẳng vào nhau với tốc độ cực nhanh, kèm cú va chạm trực diện quyết định người chiến thắng.

Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...

Duy Luân

