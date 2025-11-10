Tuyển thủ Cameroon bị bạn gái bắt quả tang ngoại tình

Cầu thủ chạy cánh Nicolas Moumi Ngamaleu vướng bê bối cá nhân ngay trước thềm tập trung đội tuyển Cameroon cho vòng play-off tranh vé dự World Cup 2026.

Nicolas Moumi Ngamaleu và bạn gái Nikki Seey.

Theo các nguồn tin từ truyền thông Nga và châu Phi, Ngamaleu bị bạn gái phát hiện ngoại tình với một phụ nữ khác ngay trong căn hộ chung của họ, dẫn đến cuộc đối chất gay gắt và sự can thiệp của lực lượng an ninh.

Theo Sport Ru, sự việc xảy ra cuối tuần rồi, chỉ một ngày sau sinh nhật của Ngamaleu. Bạn gái của anh, người mẫu Nga tên Nikki Seey, nghi ngờ hành vi của anh và quyết định kiểm tra.

Khi đến căn hộ mà họ cùng sinh sống tại Moscow (Nga), Nikki phát hiện Ngamaleu đang ở cùng một phụ nữ lạ mặt. Trong cơn giận dữ, cô gọi cảnh sát để can thiệp, cáo buộc anh ngoại tình và yêu cầu anh rời khỏi nơi ở chung.

Một đoạn video lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội ghi lại cảnh hỗn loạn tại hiện trường. Trong đó, Ngamaleu – đang mặc quần tập luyện của đội tuyển Cameroon – được nhìn thấy đứng ngoài cửa căn hộ, tranh cãi gay gắt với lực lượng an ninh và cảnh sát.

Hình ảnh đáng xấu hổ của Ngamaleu.

Ngamaleu ban đầu cố gắng chặn cửa để ngăn Nikki vào nhà, nhưng sau đó cảnh sát phá cửa và hỗ trợ cô thu thập đồ đạc.

Đoạn clip này nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán, với hàng nghìn lượt chia sẻ và bình luận từ người hâm mộ châu Phi, đặc biệt là Cameroon, nơi Ngamaleu là trụ cột của "Sư tử bất khuất".

Nikki Seey, một nghệ sĩ và người nổi tiếng tại Nga, công khai cáo buộc Ngamaleu trên mạng xã hội, khẳng định đây là hành vi ngoại tình có chủ đích và cô sẽ chấm dứt mối quan hệ.

Ngamaleu, 31 tuổi, hiện chơi cho Dynamo Moscow ở giải Ngoại hạng Nga. Anh vừa được huấn luyện viên Marc Brys triệu tập vào tuyển Cameroon cho trận play-off quan trọng với DR Congo vào ngày 14/11, tranh vé dự World Cup 2026.

Bê bối này đến đúng lúc đội tuyển đang đối mặt với những bất đồng nội bộ giữa Liên đoàn Bóng đá Cameroon, chủ tịch Samuel Eto'o, huấn luyện viên Brys và Bộ Thể thao, khiến dư luận lo ngại về sự phân tâm thêm cho các cầu thủ.