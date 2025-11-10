Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao Hậu trường

Tuyển thủ Cameroon bị bạn gái bắt quả tang ngoại tình

  • Thứ hai, 10/11/2025 20:00 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Cầu thủ chạy cánh Nicolas Moumi Ngamaleu vướng bê bối cá nhân ngay trước thềm tập trung đội tuyển Cameroon cho vòng play-off tranh vé dự World Cup 2026.

Nicolas Moumi Ngamaleu và bạn gái Nikki Seey.

Theo các nguồn tin từ truyền thông Nga và châu Phi, Ngamaleu bị bạn gái phát hiện ngoại tình với một phụ nữ khác ngay trong căn hộ chung của họ, dẫn đến cuộc đối chất gay gắt và sự can thiệp của lực lượng an ninh.

Theo Sport Ru, sự việc xảy ra cuối tuần rồi, chỉ một ngày sau sinh nhật của Ngamaleu. Bạn gái của anh, người mẫu Nga tên Nikki Seey, nghi ngờ hành vi của anh và quyết định kiểm tra.

Khi đến căn hộ mà họ cùng sinh sống tại Moscow (Nga), Nikki phát hiện Ngamaleu đang ở cùng một phụ nữ lạ mặt. Trong cơn giận dữ, cô gọi cảnh sát để can thiệp, cáo buộc anh ngoại tình và yêu cầu anh rời khỏi nơi ở chung.

Một đoạn video lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội ghi lại cảnh hỗn loạn tại hiện trường. Trong đó, Ngamaleu – đang mặc quần tập luyện của đội tuyển Cameroon – được nhìn thấy đứng ngoài cửa căn hộ, tranh cãi gay gắt với lực lượng an ninh và cảnh sát.

Nicolas Moumi Ngamaleu anh 1

Hình ảnh đáng xấu hổ của Ngamaleu.

Ngamaleu ban đầu cố gắng chặn cửa để ngăn Nikki vào nhà, nhưng sau đó cảnh sát phá cửa và hỗ trợ cô thu thập đồ đạc.

Đoạn clip này nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán, với hàng nghìn lượt chia sẻ và bình luận từ người hâm mộ châu Phi, đặc biệt là Cameroon, nơi Ngamaleu là trụ cột của "Sư tử bất khuất".

Nikki Seey, một nghệ sĩ và người nổi tiếng tại Nga, công khai cáo buộc Ngamaleu trên mạng xã hội, khẳng định đây là hành vi ngoại tình có chủ đích và cô sẽ chấm dứt mối quan hệ.

Ngamaleu, 31 tuổi, hiện chơi cho Dynamo Moscow ở giải Ngoại hạng Nga. Anh vừa được huấn luyện viên Marc Brys triệu tập vào tuyển Cameroon cho trận play-off quan trọng với DR Congo vào ngày 14/11, tranh vé dự World Cup 2026.

Bê bối này đến đúng lúc đội tuyển đang đối mặt với những bất đồng nội bộ giữa Liên đoàn Bóng đá Cameroon, chủ tịch Samuel Eto'o, huấn luyện viên Brys và Bộ Thể thao, khiến dư luận lo ngại về sự phân tâm thêm cho các cầu thủ.

Neymar bị la ó

Sáng 10/11, Neymar hứng chịu những tiếng la ó và chế nhạo từ cổ động viên Flamengo trong trận thua 2-3 của Santos ở vòng 33 giải VĐQG Brazil (Brasileirao).

3 giờ trước

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Tường Linh

Nicolas Moumi Ngamaleu Cameroon

    Đọc tiếp

    Hoang Hen tai ngo Xuan Son hinh anh

    Hoàng Hên tái ngộ Xuân Son

    12 phút trước 20:57 10/11/2025

    0

    Tiền vệ Đỗ Hoàng Hên (Hendrio) có dịp gặp lại tiền đạo Nguyễn Xuân Son và các đồng đội cũ ở Nam Định khi cùng Hà Nội làm khách tới sân Thiên Trường thuộc vòng 11 V.League 2025/26 chiều 10/11.

    Conte nguy co bi Napoli sa thai hinh anh

    Conte nguy cơ bị Napoli sa thải

    16 phút trước 20:53 10/11/2025

    0

    Napoli đứng trước cơn bão lớn khi HLV Antonio Conte chuẩn bị có cuộc họp khẩn với ban lãnh đạo đội bóng sau thất bại 0-2 trước Bologna đêm 9/11.

    Cu soc voi Real Madrid hinh anh

    Cú sốc với Real Madrid

    31 phút trước 20:38 10/11/2025

    0

    Tối 10/11, Real Madrid xác nhận tiền vệ Fede Valverde và thủ môn Thibaut Courtois đều dính chấn thương.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý