Tuyển Senegal dùng bác sĩ phụ sản suốt 10 năm

Liên đoàn Bóng đá Senegal thừa nhận bác sĩ phụ trách đội tuyển suốt một thập kỷ là bác sĩ sản phụ khoa, khiến nhiều cầu thủ mất niềm tin vào bộ phận y tế.

Liên đoàn Bóng đá Senegal gây chấn động khi thừa nhận bác sĩ đội tuyển suốt 10 năm qua là bác sĩ chuyên ngành sản phụ khoa.

Sau kỳ World Cup 2026 đầy thất vọng, bóng đá Senegal tiếp tục đối mặt với một vụ việc gây ngỡ ngàng.

Trong buổi họp báo công bố kết quả cuộc kiểm toán nội bộ, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Senegal (FSF) Abdoulaye Fall tiết lộ bác sĩ trưởng của đội tuyển quốc gia suốt 10 năm qua thực chất được đào tạo chuyên ngành sản phụ khoa, theo AS.

"Tôi mới phát hiện gần đây rằng bác sĩ Fedior là bác sĩ sản phụ khoa. Bác sĩ chính của đội tuyển thực tế không có chuyên môn phù hợp để phụ trách công tác y tế cho các cầu thủ", ông Fall nói.

Theo người đứng đầu FSF, cuộc kiểm toán được tiến hành sau khi Senegal trải qua một kỳ World Cup đầy biến động, từ thành tích chuyên môn đáng thất vọng đến hàng loạt vấn đề trong nội bộ. HLV Pape Thiaw cũng đã bị sa thải sau giải đấu.

Ông Fall cho biết thêm nhiều tuyển thủ Senegal không thực sự tin tưởng vào bộ phận y tế trong thời gian qua.

"Qua những phản hồi tôi nhận được, các cầu thủ không hoàn toàn yên tâm để bác sĩ này theo dõi và chăm sóc sức khỏe của họ", Chủ tịch FSF tiết lộ.

Dù vậy, bác sĩ Fedior vẫn đảm nhiệm vai trò phụ trách y tế đội tuyển Senegal trong suốt một thập kỷ trước khi sự việc được phát hiện thông qua cuộc rà soát toàn diện của liên đoàn.

Sau cuộc cải tổ, Abdoulaye Fall được trao toàn quyền tái thiết đội tuyển quốc gia, từ việc lựa chọn ban huấn luyện mới đến xây dựng lại bộ máy vận hành. Lãnh đạo FSF kỳ vọng những thay đổi này sẽ giúp Senegal sớm ổn định và phát huy hết tiềm năng của thế hệ cầu thủ được đánh giá rất cao.