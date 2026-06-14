Tuyển Scotland tạm xếp trên Brazil sau lượt trận đầu

Bàn thắng của John McGinn giúp Scotland đánh bại Haiti 1-0, qua đó có chiến thắng đầu tiên tại World Cup kể từ năm 1990.

Scotland đang hướng tới lần đầu tiên bước vào vòng knock-out ở các giải đấu lớn.

Scotland có màn trở lại đáng nhớ tại World Cup khi vượt qua Haiti với tỷ số 1-0 ở lượt trận mở màn bảng C sáng 14/6. Pha lập công duy nhất của đội trưởng John McGinn không chỉ mang về 3 điểm cho đại diện châu Âu mà còn giúp họ chấm dứt quãng thời gian dài chờ đợi chiến thắng tại sân chơi lớn nhất hành tinh.

Đây là lần đầu tiên Scotland góp mặt ở World Cup trong thế kỷ 21. Trước Haiti, thầy trò HLV Steve Clarke nhập cuộc chủ động và tạo ra cơ hội đầu tiên ngay từ phút thứ ba. Ben Doak có pha đi bóng đầy tự tin trước khi tung cú sút buộc thủ môn Johny Placide phải trổ tài cứu thua.

Tuy nhiên, những phút đầu trận không hoàn toàn thuộc về Scotland. Haiti chơi đầy năng lượng và tạo ra sức ép đáng kể lên hàng phòng ngự đối phương. Sau khi vượt qua quãng thời gian khó khăn, Scotland dần lấy lại thế trận và bắt đầu tạo ra nhiều cơ hội hơn.

Phút 17, Scott McTominay suýt mở tỷ số bằng cú dứt điểm một chạm từ ngoài vùng cấm. Bóng đi sượt cột dọc trong sự tiếc nuối của các cổ động viên Scotland.

Scotland có 3 điểm đầu tiên tại World Cup 2026.



Sự khác biệt cuối cùng xuất hiện ở phút 29. Từ một tình huống tấn công liên tiếp, cú dứt điểm của Ché Adams bị Placide cản phá nhưng bóng bật ra đúng vị trí của John McGinn. Tiền vệ thuộc biên chế Aston Villa tung cú sút đưa bóng đổi hướng trước khi bay vào lưới Haiti.

Bàn thắng này giúp McGinn trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất ghi bàn cho Scotland tại một kỳ World Cup. Quan trọng hơn, anh chấm dứt cơn khát bàn thắng của đội tuyển quốc gia ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh kéo dài gần 28 năm, kể từ pha lập công của Craig Burley vào lưới Na Uy năm 1998.

Sau giờ nghỉ, Scotland tiếp tục kiểm soát thế trận nhưng không tạo ra quá nhiều cơ hội rõ rệt. Andy Robertson và Ben Doak phối hợp tốt bên hành lang trái, trong khi McGinn có cơ hội hoàn tất cú đúp ở phút 70 nhưng dứt điểm không chính xác.

Bên kia chiến tuyến, Haiti không từ bỏ hy vọng tìm bàn gỡ. Ruben Providence là cầu thủ chơi nổi bật nhất trên hàng công khi liên tục tạo ra khó khăn cho hàng thủ Scotland. Wilson Isidor và Frantzdy Pierrot cũng có những cơ hội đáng chú ý nhưng đều không thể tận dụng.

Những phút cuối chứng kiến đại diện Caribe đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm điểm số đầu tiên trong lịch sử tham dự World Cup. Dù vậy, Scotland vẫn giữ được sự chắc chắn cần thiết để bảo toàn lợi thế mong manh.

Chiến thắng 1-0 giúp Scotland tạm vươn lên dẫn đầu bảng C sau lượt trận đầu tiên. Quan trọng hơn, đội bóng áo xanh có chiến thắng World Cup đầu tiên kể từ năm 1990, tạo cú hích tinh thần đáng kể trước hai cuộc đối đầu khó khăn với Morocco và Brazil ở những lượt trận tiếp theo.