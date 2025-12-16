Tuyển Saudi Arabia gây thất vọng

Thất bại 0-1 trước Jordan tại bán kết FIFA Arab Cup 2025 của tuyển Saudi Arabia khiến người hâm mộ nước này chia rẽ về nguyên nhân đội tuyển liên tục thất bại.

Saudi Arabia thua đau ở giải Arab Cup.

Hôm 15/12, tuyển Saudi Arabia bị loại khỏi FIFA Arab Cup 2025 sau thất bại 0-1 trước Jordan ở trận bán kết diễn ra tại sân Al Bayt. Bàn thắng duy nhất của Nizar Al-Rashdan ở phút 66 từ tình huống đánh đầu giúp Jordan lần đầu tiên lọt vào chung kết, nơi họ sẽ đối đầu với Morocco.

Dù kiểm soát bóng vượt trội (khoảng 60%) và tạo ra nhiều cơ hội, Saudi Arabia không thể xuyên thủng hàng thủ chắc chắn của Jordan. Đây là một cú sốc lớn, tiếp nối chuỗi thành tích thất vọng của "Green Falcons" ở các giải đấu lớn gần đây, bao gồm vòng loại World Cup 2026 và Asian Cup trước đó.

Sau trận, người hâm mộ Saudi bùng nổ tranh cãi trên mạng xã hội và các diễn đàn. Họ chia thành nhiều phe, chỉ trích các nguyên nhân khác nhau dẫn đến việc đội tuyển không thể vô địch dù đầu tư mạnh mẽ.

Người hâm mộ đang rất thất vọng, nhưng đây có thể là lời cảnh tỉnh cần thiết để bóng đá Saudi Arabia phát triển bền vững.

Một bộ phận đổ lỗi cho Liên đoàn Bóng đá Saudi Arabia (SAFF), đòi thay đổi lãnh đạo vì thiếu chiến lược dài hạn. Nhiều ý kiến cho rằng cầu thủ thiếu kỹ năng cơ bản, thiếu tinh thần chiến đấu, và thậm chí nhắc lại lời chỉ trích cũ của cựu HLV Roberto Mancini: "Các cậu không biết chơi bóng".

Tuy nhiên, nguyên nhân được nhiều chuyên gia và phân tích sâu cho là cốt lõi nhất nằm ở quy định ngoại binh trong Saudi Pro League (SPL). Hiện tại, các CLB được đăng ký tới 10 cầu thủ ngoại (8 người lớn + 2 U23), dẫn đến tình trạng các ngôi sao quốc tế như Cristiano Ronaldo, Neymar hay Karim Benzema chiếm suất thi đấu.

Hơn 70% bàn thắng ở SPL mùa này đến từ ngoại binh, khiến các cầu thủ như Salem Al-Dawsari hay Firas Al-Buraikan thiếu sự rèn luyện cần thiết. Đây là vấn đề hệ thống, tương tự những gì từng xảy ra với giải Trung Quốc trước đây.

Trước đó, dù giành quyền tham dự World Cup 2026 hồi tháng 10, tuyển Saudi vẫn bị chỉ trích vì phải đá play-off, điều chưa từng xảy ra với họ trước kia.