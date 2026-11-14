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Thể thao

Tuyển Pháp nhận cú hích từ Mbappe

  • Thứ bảy, 14/11/2026 20:08 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Sau khi để thua Italy, tuyển Pháp đón tin vui khi Kylian Mbappe trở lại tập luyện để hướng tới cuộc chạm trán Thổ Nhĩ Kỳ tại Nations League.

Kylian Mbappe trở lại tập luyện sau chấn thương. Ảnh: Reuters.

Tiền đạo thuộc biên chế Real Madrid đã ra sân tập cùng các đồng đội hai ngày trước trận đấu quyết định gặp Thổ Nhĩ Kỳ để phân định suất vào tứ kết Nations League. Anh hồi phục khả quan sau vấn đề ở cơ gân kheo, nguyên nhân khiến ngôi sao mang áo số 10 lỡ cuộc chạm trán tuyển Italy tại San Siro. Ở trận đấu đó, "Les Blues" để thua đội chủ nhà với tỷ số 1-3.

Chia sẻ sau thất bại, huấn luyện viên Zinedine Zidane xác nhận việc Mbappe ngồi ngoài nằm trong dự tính để anh nghỉ ngơi khi hơi đau nhẹ, nhằm giữ khả năng ra sân cho màn đối đầu Thổ Nhĩ Kỳ. Nhà cầm quân 54 tuổi cũng tin tưởng rằng cậu học trò cưng sẽ kịp lấy lại thể trạng tốt nhất.

Zidane cần Mbappe cho trận “chung kết” đầu tiên trên cương vị huấn luyện viên trưởng đội tuyển Pháp. Vào rạng sáng 16/11, Pháp phải đánh bại Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời chờ Italy không thắng Bỉ để giành lại ngôi đầu bảng A Nations League A.

Để làm được điều đó, sự trở lại của người đội trưởng là yếu tố quan trọng đối với "Les Bleus", bởi tại San Siro vừa qua, đội bóng hai lần vô địch thế giới chịu ảnh hưởng rõ rệt khi thiếu vắng anh.

Mbappe mới đá một trận dưới thời Zidane tại tuyển Pháp. Anh chính là người ghi bàn duy nhất giúp đội bóng áo lam đánh bại Thổ Nhĩ Kỳ với tỷ số tối thiểu 1-0 ở trận lượt đi diễn ra hôm 26/9.

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Huy Trưởng

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