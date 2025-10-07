Tuyển Malaysia rớt giá thê thảm khi mất dàn nhập tịch

Tổng mức định giá tuyển Malaysia giảm mạnh sau khi thiếu vắng 7 cầu thủ vướng bê bối nhập tịch

Dàn cầu thủ nhập tịch Malaysia được định giá cao.

Rạng sáng 7/10, FIFA ra kết luận điều tra cho thấy 7 cầu thủ gồm Gabriel Arrocha, Jon Iraurgui, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo và Hector Hevel đều không có gốc gác Malaysia như FAM (Liên đoàn Bóng đá Malaysia) từng quả quyết.

Trước khi vướng bê bối nhập tịch và bị cấm thi đấu, 7 cầu thủ nói trên được đánh giá đủ khả năng nâng tầm tuyển Malaysia. Tổng mức định giá của nhóm này lên tới 7,25 triệu euro, theo trang dữ liệu Transfermarkt.

Trong đó, 3 cầu thủ vượt mốc định giá 1 triệu euro, gồm Facundo Garces (1 triệu euro), Imanol Machuca (2,5 triệu euro) và Joao Figueiredo (2 triệu euro). Ngoại trừ Figueiredo đang chơi cho Johor Darul Ta’zim ở giải VĐQG Malaysia, hai cầu thủ còn lại là Machuca và Garces lần lượt thuộc biên chế Velez Sarsfield (Argentina) và Alaves (Tây Ban Nha).

Figueiredo là một trong những cầu thủ đắt giá nhất tuyển Malaysia.

Đáng chú ý, tổng giá trị đội hình của tuyển Malaysia ở đợt tập trung tháng 10 chỉ vào khoảng 7,8 triệu euro – gần ngang bằng giá trị của 7 cầu thủ dính án phạt nói trên.

Dù thiếu vắng nhóm cầu thủ nhập tịch, tuyển Malaysia vẫn tiếp tục hành trình tại vòng loại Asian Cup 2027 trong tháng này.

Đội sẽ tập trung tại Vientiane (Lào) từ ngày 6 đến 8/10, trước khi đối đầu đội chủ nhà tại Sân vận động Quốc gia Lào vào ngày 9/10. Trận lượt về dự kiến diễn ra tại sân Bukit Jalil (Kuala Lumpur) vào ngày 14/10.

