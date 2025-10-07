Trung vệ nhập tịch Malaysia đổ vỡ sự nghiệp

Trung vệ Facundo Garces - trụ cột hàng thủ của đội tuyển Malaysia - đang đứng trước nguy cơ đánh mất sự nghiệp ở tuổi 26.

Garces vướng bê bối nhập tịch.

Theo kết quả điều tra được công bố rạng sáng 7/10, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) nộp lên FIFA các giấy khai sinh giả mạo, khẳng định rằng ông hoặc bà của bảy cầu thủ có nguồn gốc Malaysia nhằm hợp thức hóa tư cách thi đấu cho đội tuyển quốc gia.

Điều này đồng nghĩa với việc Garces cùng 6 cầu thủ khác khó tránh khỏi án cấm thi đấu 1 năm từ FIFA. Đây là đòn giáng mạnh vào Garces, khiến tương lai của trung vệ 26 tuổi trở nên u ám.

Án phạt từ FIFA không chỉ khiến Garces mất vị trí tại Alaves, nơi trung vệ này đang là trụ cột và ra sân trong mọi trận đấu trước khi án phạt được ban hành.

Alaves có thể chấm dứt hợp đồng với Garces ngay lập tức, qua đó khép lại cơ hội thi đấu của anh tại giải đấu hàng đầu Tây Ban Nha dù chỉ mới khởi đầu mùa giải 2025/26.

Ngoài ra, Alaves có thể sử dụng biện pháp pháp lý, bao gồm khả năng yêu cầu FIFA, FAM hoặc chính Garces bồi thường nếu vụ việc gây ảnh hưởng trực tiếp đến thành tích và kế hoạch nhân sự của đội.

Alaves có thể chấm dứt hợp đồng với Garces.

Án phạt dành cho Garces cũng khiến sự nghiệp quốc tế của trung vệ này bị ảnh hưởng nặng nề. Trước khi bê bối bị phanh phui, Garces được xem là “hòn đá tảng” nơi hàng thủ Malaysia, góp công lớn trong chuỗi trận ấn tượng tại vòng loại Asian Cup 2027.

HLV Peter Cklamovski từng hết lời ca ngợi Garces, gọi anh là “thủ lĩnh phòng ngự thực thụ” nhờ khả năng chỉ huy, tranh chấp mạnh mẽ và lối chơi điềm tĩnh.

Từ một ngôi sao phòng ngự được kỳ vọng sẽ giúp Malaysia vươn tầm, Garces nay đối mặt với cuộc khủng hoảng lớn nhất trong sự nghiệp, khi danh tiếng và tương lai đều bị đặt dấu hỏi.

