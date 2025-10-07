Người hâm mộ Malaysia nổi cơn thịnh nộ

FIFA ra án phạt, FAM kháng cáo. Ngoài sân cỏ, hàng triệu CĐV Malaysia phẫn nộ - không vì thất bại, mà vì cảm giác bị chính những người lãnh đạo bóng đá phản bội.

Bóng đá Malaysia đang vướng bê bối lớn.

Khi FIFA công bố bản kết luận điều tra rạng sáng 7/10, người hâm mộ bóng đá ở Kuala Lumpur sục sôi. Không phải bởi một bàn thắng lịch sử hay một chức vô địch, mà vì một cú sốc niềm tin: Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) bị kết luận làm giả hồ sơ cho bảy cầu thủ nhập tịch - những người thi đấu trong trận gặp Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027 hồi tháng 6.

Với nhiều người Malaysia, bóng đá không chỉ là trò chơi - đó là niềm tự hào, là bản sắc. Nhưng chỉ sau một đêm, niềm tự hào ấy sụp đổ. Trên mạng xã hội X, hàng nghìn bình luận tràn ngập dòng hashtag #FAMShame, #CleanFootballMY, #WeDeserveTheTruth. Cơn phẫn nộ lan nhanh, và không ai còn muốn nghe những lời ngụy biện kiểu “lỗi kỹ thuật”.

Khi niềm tin bị chà đạp

Câu nói của nhà báo T. Avineshwaran (The Star) vang lên như tiếng chuông cảnh tỉnh: “Đã đến lúc FAM và chính phủ phải thành thật. Đây không còn là lỗi kỹ thuật - mà là sự dối trá có hệ thống”.

Người hâm mộ Malaysia hiểu điều đó rõ hơn ai hết. Họ không giận vì đội nhà thua trận, mà giận vì bị lừa dối. Giận vì danh dự của đất nước bị đem ra đổi lấy thành tích tạm bợ. Giận vì, một lần nữa, những người lãnh đạo bóng đá lại coi thường trí tuệ và lòng trung thành của người dân.

Trên diễn đàn Malaysian Ultras, một cổ động viên viết: “Chúng ta không thua vì kém, mà vì dối trá. Tôi từng tin FAM đang xây dựng điều gì đó tốt đẹp - giờ thì tôi thấy mình bị phản bội”.

Một người khác bình luận ngắn gọn hơn, nhưng đanh thép hơn: “Cố lừa một tổ chức như FIFA? Thật nực cười. Đến trẻ con cũng không tin nổi”.

Trong thể thao, thất bại có thể được tha thứ, nhưng sự giả dối thì không. Bê bối này khiến không ít người Malaysia cảm thấy nhục nhã khi đội tuyển quốc gia bị mang ra làm trò cười trên truyền thông quốc tế.

LĐBĐ Malaysia đang bị chỉ trích.

Những hãng tin, tờ báo lớn như Reuters, ESPN, The Guardian, AS... đồng loạt đăng tin về vụ việc, với những cụm từ lạnh lùng: “giả mạo giấy tờ”, “giả mạo có hệ thống”, “vi phạm tính liêm chính”. Từ một nền bóng đá từng được xem là có tổ chức ở Đông Nam Á, Malaysia giờ được nhắc đến như “bài học cảnh báo cho toàn khu vực”.

Không khí ở Kuala Lumpur những ngày qua ảm đạm hơn bất kỳ thất bại nào trên sân. Các quán cà phê - nơi người Malaysia thường tụ tập xem bóng đá - im ắng. Nhiều người nói họ “không còn muốn xem đội tuyển nữa”. Một số trang fanpage thậm chí đổi logo đội tuyển thành màu đen, như biểu tượng cho nỗi thất vọng.

Người hâm mộ không ngu ngốc

Suốt nhiều năm qua, FAM sống trong ảo tưởng rằng họ có thể đánh lừa công chúng bằng vài bản thông cáo khô cứng. Nhưng thời đại mạng xã hội không còn cho phép điều đó. Người hâm mộ Malaysia ngày nay hiểu luật, đọc báo cáo FIFA, và biết rõ sự khác biệt giữa “nhập tịch hợp pháp” và “giả mạo giấy tờ”.

Họ đặt câu hỏi thẳng:

· Ai đã ký vào các hồ sơ giả?

· Tại sao Cục Đăng ký Quốc gia (NRD) lại bị nêu đích danh trong báo cáo?

· Và tại sao FAM không lên tiếng xin lỗi ngay lập tức?

Câu trả lời duy nhất đến lúc này là… “FAM sẽ kháng cáo” và chấm hết. Đó là phản ứng khó hiểu, khó chấp nhận. Một liên đoàn đại diện cho quốc gia, nhưng phản ứng như thể đó là chuyện nhỏ trong nội bộ.

Người Malaysia không đòi đội tuyển phải vô địch châu Á. Họ chỉ muốn bóng đá nước mình sạch sẽ và tự hào. Thế nhưng, FAM dường như quên mất điều đó. Trong nỗ lực “đốt cháy giai đoạn”, họ nhập tịch ồ ạt, rồi trượt dài vào con đường sai trái.

Các quan chức bóng đá Malaysia đang nỗ lực để kháng cáo.

Đây không chỉ là bài học cho Malaysia. Với khu vực Đông Nam Á, nơi nhiều đội tuyển đang theo đuổi chính sách nhập tịch, vụ việc là lời cảnh báo: đừng biến nhập tịch thành công cụ gian dối.

Thái Lan, Việt Nam hay Indonesia có thể dùng cầu thủ gốc ngoại, nhưng họ làm đúng quy trình và giữ nguyên tắc. Malaysia thì không. Và chính sự khác biệt đó khiến người hâm mộ càng đau đớn: họ thấy nước mình tụt lại, không phải vì năng lực, mà vì đạo đức bị bỏ quên.

Trên X, một dòng bình luận được chia sẻ hàng nghìn lần: “Họ có thể kháng cáo với FIFA, nhưng không thể kháng cáo với lòng tự trọng”.

Đó là tâm trạng chung của hàng triệu người hâm mộ Malaysia lúc này. Họ không cần một chiến dịch PR, không cần một bản kháng cáo vô nghĩa - họ cần sự thật.

FAM có thể vẫn đang cố “giảm nhẹ hình phạt”, nhưng điều người dân muốn là một lời thừa nhận: rằng đã có sai phạm, và rằng họ sẽ làm lại từ đầu. Nếu không có điều đó, mọi kế hoạch tái thiết, mọi lời hứa về “tương lai sạch” đều chỉ là dối trá mới phủ lên dối trá cũ.

Có những thất bại khiến người ta đau, nhưng vẫn tự hào. Còn có những thất bại khiến người ta im lặng - vì xấu hổ. Bê bối nhập tịch này thuộc loại thứ hai.

Người Malaysia từng tự hào về tinh thần bóng đá của mình. Giờ đây, họ chỉ muốn được nghe một câu xin lỗi - để biết rằng nền bóng đá họ yêu vẫn còn chút liêm sỉ.

FIFA đã làm phần việc của họ. Giờ đến lượt FAM - hoặc nói thật, hoặc bị quên lãng trong sự khinh bỉ của chính người dân họ.