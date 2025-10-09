Tuyển Malaysia bị CĐV Đông Nam Á chế nhạo

Dù đánh bại Lào 3-0, tuyển Malaysia vẫn chịu nhiều chỉ trích từ người hâm mộ sau lượt trận thứ 3 vòng loại Asian Cup 2027 hôm 9/10.

Tuyển Malaysia có chiến thắng trước Lào. Ảnh: FAM

Ba bàn thắng của Arif Aiman, Dion Cools và Faisal Halim giúp Malaysia giành chiến thắng trên sân khách, qua đó vững vàng ở ngôi đầu bảng F vòng loại Asian Cup 2027 với 3 điểm nhiều hơn tuyển Việt Nam.

Tuy nhiên, màn trình diễn của thầy trò HLV Peter Cklamovski bị đánh giá là kém thuyết phục, khi các tiền đạo Malaysia phung phí nhiều cơ hội ngon ăn.

Trên diễn đàn ASEAN Football, nhiều cổ động viên Đông Nam Á mỉa mai đội tuyển Malaysia sau trận. Một tài khoản viết: “Có lẽ Malaysia thực sự nhớ những tiền đạo nhập tịch như Rodrigo Holgado và Joao Figueiredo". Tài khoản khác bình luận: “Mất đi dàn nhập tịch, có lẽ Malaysia đã tìm ra đối thủ xứng tầm của họ".

Một CĐV khác châm biếm: “Không còn cầu thủ gốc Latin nào, Malaysia trở lại hình ảnh vốn có — một đội bóng thiếu ngôi sao và thiếu tổ chức".

Dù giành 3 điểm, Malaysia vẫn để lại vết gợn về khả năng dứt điểm. Trong bối cảnh 7 cầu thủ nhập tịch hàng đầu bị FIFA treo giò vì bê bối, những nhân tố thay thế như Romel Morales hay Paulo Josue lại thể hiện phong độ dưới kỳ vọng, thiếu sắc bén và bản lĩnh.

Ngày 14/10, Malaysia sẽ tái đấu Lào trên sân nhà Bukit Jalil.

