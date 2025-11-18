Tuyển Italy sắp đối mặt điều gì ở tháng 3?

Vị thế hạt giống không giúp Italy ngủ ngon, khi họ đối diện tháng 3, nơi giấc mơ World Cup có thể vụn vỡ lần nữa.

Italy bước vào lễ bốc thăm play-off với tư cách hạt giống, nhưng điều đó không che lấp được thực tế phũ phàng: họ phải sống sót qua hai trận knock-out để giữ lấy vị trí ở World Cup 2026. Và lịch sử gần đây cho thấy, đây là hành trình không hẳn dành cho "Azzurri".

Italy không còn xa lạ với cảm giác chơi vơi trước vực thẳm. Một lần nữa, họ đứng trước một kỳ World Cup bị đe dọa. Lần này, không phải vì một chiến dịch tệ hại như 2018 hay cú sảy chân cay đắng như 2022, mà bởi họ kém Na Uy đúng ở hai trận quyết định. Thất bại ấy không chỉ đẩy Italy xuống vị trí nhì bảng, mà còn đẩy họ vào sân khấu mà họ ghét nhất: vòng play-off.

HLV Gennaro Gattuso thừa hiểu sự mong manh của hoàn cảnh này. Đội bóng của ông sẽ là hạt giống trong buổi bốc thăm, được đá sân nhà ở bán kết, và về lý thuyết là tránh được những đối thủ mạnh nhất.

Nhưng sự an ủi ấy không lớn hơn sự thật rằng mọi thứ giờ đây chỉ còn là những trận đấu loại trực tiếp một lượt. Không còn trận lượt về để sửa sai. Không còn thời gian để điều chỉnh. Một sai sót nhỏ có thể trả giá bằng cả kỳ World Cup.

Thể thức play-off năm nay gọn nhưng đầy tính sát phạt: 16 đội chia thành bốn nhánh, mỗi nhánh chỉ có một tấm vé. Hai trận trong vòng năm ngày. Italy phải thắng cả hai, không có lựa chọn thứ hai. Những con số ấy nghe đơn giản, nhưng với một đội tuyển vốn mang trong mình nhiều bất ổn, đó lại là áp lực đủ lớn để làm nặng đôi chân.

Tuyển Italy không được phép sai ở vòng play-off World Cup 2026.

Điểm sáng hiếm hoi nằm ở việc Italy nằm trong nhóm hạt giống. Thứ hạng FIFA tháng 11 giúp họ tránh được những đội nhì bảng đáng gờm. Nhưng niềm tin ấy chỉ kéo dài đến vòng bán kết. Nếu đi đến trận chung kết, đối thủ của "Azzurri" có thể là những đội đến từ suất Nations League: loại đối thủ cực khó đoán, thường đá kỷ luật và giàu động lực, những kẻ ngoài luồng nhưng mạnh mẽ. Italy từng nếm trải cảm giác đó quá rõ.

Ở San Siro, khi Pio Esposito ghi bàn mở tỷ số trước Norway, một tia hy vọng tưởng chừng đã mở ra. Nhưng rồi trong nửa giờ ác mộng, Haaland và các đồng đội xé tan nó. Sự sụp đổ ấy cho thấy Italy còn cách khá xa trạng thái sẵn sàng bước vào World Cup. Gattuso thổi vào đội chút lửa mới, chút dữ dội đặc trưng, nhưng ông chưa thể xóa được sự mong manh đã thành cố tật suốt một thập kỷ.

Những khuyết điểm ấy sẽ bị phóng đại trong môi trường play-off, nơi 90 phút có thể trở thành cả định mệnh. Italy không thiếu chất lượng, nhưng thiếu sự ổn định. Không thiếu tài năng trẻ bùng nổ, nhưng thiếu sự lì lợm của một tập thể biết cách đứng vững trong khoảnh khắc sinh tử.

Nỗi ám ảnh của 2018 và 2022 không chỉ là ký ức, mà như cái bóng lẩn khuất sau mỗi trận đấu. Đội bóng của Gattuso bước vào tháng 3 với sự thận trọng, nhưng không thể mang theo nỗi sợ. Vòng play-off không dành cho kẻ chần chừ. Cũng không dành cho đội bóng chỉ mạnh về lý thuyết. Nó là nơi của sự quyết đoán, bản lĩnh và cả chút liều lĩnh.

Italy buộc phải chứng minh họ xứng đáng trở lại World Cup, không phải bằng danh tiếng cũ, mà bằng hai trận đấu hoàn hảo. Từ bây giờ, họ không còn được phép trượt chân thêm lần nào nữa.

Nếu muốn thoát khỏi cái dớp khiến cả nền bóng đá lạnh sống lưng suốt tám năm qua, "Azzurri" phải tìm lại chính mình, ngay lập tức. Chỉ như vậy, họ mới bước qua tháng 3 với tấm vé đến Bắc Mỹ trên tay, thay vì một cuộc khủng hoảng mới.