Tuyển Italy lại run rẩy trước cửa World Cup

Thất bại trước Na Uy kéo Italy trở lại hành trình sinh tử. Dù giữ vị thế hạt giống, Gattuso và học trò phải đối mặt những đối thủ khó chịu và ký ức đắng cay chưa nguôi từ Thụy Điển đến Bắc Macedonia.

Tuyển Italy đang đánh mất chính mình.

Không có điều gì đau hơn việc ý thức rõ ràng mình đã tự đưa bản thân vào rủi ro, và bóng đá Italy thêm một lần chạm vào cảm giác đó. Thất bại trước Na Uy tại San Siro rạng sáng 17/11 không chỉ là cú trượt chân về mặt chuyên môn, mà còn kéo "Azzurri" trở lại con đường đầy ám ảnh: vòng play-off.

Hai kỳ World Cup gần nhất, con đường này đã khép lại cánh cửa nước Italy trước ngưỡng đại hội lớn nhất hành tinh. Bây giờ, dưới thời Gennaro Gattuso, nó hiện ra một lần nữa, lạnh lùng và không khoan nhượng.

Italy vào play-off với tư cách đội hạt giống, nhưng điều đó không khiến áp lực giảm đi. Với "Azzurri", vấn đề chưa bao giờ nằm ở hệ số FIFA. Vấn đề nằm ở sự mong manh trong những thời khắc sống còn, nơi mà bóng đá Italy từng là bậc thầy, nay lại dễ vỡ đến khó tin. Từ Thụy Điển năm 2017 đến Bắc Macedonia năm 2022, những cú ngã ấy trở thành bóng đen ám lên thế hệ Gattuso đang nỗ lực tái thiết.

Lễ bốc thăm tại Zurich vào ngày 20/11 sẽ quyết định hành trình tháng 3/2026. Italy sẽ đá bán kết trên sân nhà, một lợi thế thực sự. Nhưng lợi thế chỉ có ý nghĩa nếu đội bóng bước vào trận đấu với sự tỉnh táo và bản lĩnh mà họ đã đánh mất quá lâu.

Tuyển Italy lại bước vào loạt play-off World Cup.

Ở bán kết, đối thủ của Italy nằm trong nhóm rơi xuống từ Nations League: Thụy Điển, Romania, Bắc Ireland và trong một số kịch bản, có thể là Moldova nếu Wales thoát hiểm ở vòng loại. Đây không phải những đối thủ quá tầm, nhưng lại là những đội bóng rất khó chịu trong các trận đấu loại trực tiếp. Họ biết cách sống bằng sự lì lợm và tinh thần chiến đấu, những phẩm chất từng là DNA của chính "Azzurri".

Thụy Điển có thể không còn Zlatan Ibrahimovic hay thế hệ vàng cũ, nhưng họ vẫn là một đội bóng có tổ chức, đầy thể lực và không ngại đá rát. Romania bước vào giai đoạn hồi sinh với lối chơi kỷ luật, còn Bắc Ireland luôn là đội bóng khiến mọi đối thủ phải khó chịu ở những trận đấu một lượt. Với Italy hiện tại, không có đối thủ nào thực sự “dễ thở”.

Nếu vượt qua bán kết, "Azzurri" sẽ chạm trán đội từ nhóm hai hoặc ba: Slovakia, Scotland, CH Czech, Ireland, Albania, Kosovo, Bosnia-Herzegovina hoặc Bắc Macedonia, đội từng khiến cả châu Âu sửng sốt khi loại chính Italy ở Palermo ba năm trước. Đáng chú ý nhất là Scotland: nếu không giành vé trực tiếp, họ sẽ rơi xuống play-off với tư cách hạt giống hàng đầu ở nhánh này. Tinh thần Scotland, cộng lối đá tốc độ và trực diện, là thứ Italy phải dè chừng nếu rơi vào chung kết.

Trong bối cảnh đó, Gattuso hiểu đội bóng của ông cần nhiều hơn những lời hứa. Ý tưởng thi đấu của ông mang lại sự ổn định nhất định, nhưng Italy vẫn thiếu độ sắc trong những thời điểm cần kết liễu.

Đoàn quân áo thiên thanh chưa có được sự ổn định.

Khi không ghi bàn, "Azzurri" dễ lúng túng và rơi vào trạng thái ngập ngừng. Khi cần phòng ngự chủ động, họ lại quá thụ động. Điều Italy thiếu nhất lúc này là một trục xương sống đủ mạnh, từ trung vệ, tiền vệ kiến thiết đến trung phong. Nhiều cái tên cố gắng, nhưng chưa ai tạo ra cảm giác “dựa vào được”.

Tháng 3 tới sẽ là bài kiểm tra quan trọng nhất trong nhiệm kỳ của Gattuso. Không chỉ là tấm vé World Cup. Đó là phép thử xem ông có thể tái tạo tinh thần chiến đấu của Italy, thứ đã biến "Azzurri" thành đội bóng lớn suốt nhiều thế hệ.

Italy từng quen với việc biến áp lực thành sức mạnh. Giờ, họ phải học lại điều đó từ đầu. Và trước mắt Gattuso, hành trình play-off không chỉ là con đường duy nhất, mà còn là cơ hội cuối cùng để chứng minh Italy vẫn là một nền bóng đá không-sợ-sống-còn.