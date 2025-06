Tuyên giáo-dân vận: Đi trước mở đường, cùng thực hiện, đi sau tổng kết

Công tác xây dựng Đảng về tư tưởng có nhiều đổi mới. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phòng ngừa, đấu tranh phản bác, ngăn chặn, xử lý thông tin xấu độc, các quan điểm sai trái, thù địch được tuyên giáo và dân vận triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả, góp phần tạo dòng chủ lưu, “phủ xanh” thông tin tích cực, lấn át thông tin tiêu cực, nhất là trên không gian mạng.

Công tác chỉ đạo tuyên truyền, tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của đất nước được đổi mới cả về nội dung, quy mô, hình thức, để lại ấn tượng sâu sắc với nhân dân ở trong cũng như bạn bè quốc tế.

Công tác chỉ đạo, định hướng tư tưởng, nắm bắt dư luận xã hội được triển khai kịp thời, linh hoạt và đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần giải quyết từ sớm, từ xa các vấn đề tư tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là những vấn đề phức tạp, nhạy cảm ngay từ cơ sở; bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Công tác xây dựng Đảng về đạo đức được quan tâm thúc đẩy, bài bản và đạt hiệu quả rõ rệt. Tham mưu đúng và trúng nhiều nội dung xây dựng Đảng về đạo đức, trong đó nổi bật là lần đầu tiên Trung ương có văn kiện chuyên đề, quy định riêng, cụ thể về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, Kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng có nhiều đổi mới, sáng tạo, có sức lan tỏa sâu rộng; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với rèn luyện, tu dưỡng của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ ngày càng thực chất, hiệu quả.

Công tác biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc được triển khai kịp thời, linh hoạt bằng nhiều hình thức sáng tạo.

Công tác dân vận và mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân được giữ vững, củng cố và tăng cường. Công tác dân vận chính quyền có bước chuyển biến tích cực, nhất là trong cải cách hành chính, phục vụ Nhân dân, phát huy dân chủ ở cơ sở; công tác dân vận trong lĩnh vực dân tộc, tôn giáo có nhiều chuyển biến rõ nét, góp phần giải quyết nhiều vấn đề phức tạp, không để hình thành “điểm nóng”.

Công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể được đẩy mạnh: Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức chính trị-xã hội đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động, tập hợp, đoàn kết hội viên, đoàn viên. Qua đó, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, để kịp thời động viên đoàn viên, hội viên tích cực tham gia giám sát, tham gia tạo nguồn, bồi dưỡng phát triển đảng viên mới, xây dựng Đảng bộ, cơ quan ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Chuyển biến tích cực trong công tác chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền, báo chí - xuất bản, thông tin đối ngoại

Công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của Đảng, đất nước được đổi mới cả về nội dung, quy mô, hình thức, để lại ấn tượng sâu sắc, sức lan tỏa lớn, điển hình như: Kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không, 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 70 năm Giải phóng Thủ đô, 95 năm thành lập Đảng, 50 năm Giải phóng miền Nam - Thống nhất đất nước…

Công tác chỉ đạo, định hướng hoạt động báo chí, xuất bản chuyển biến tích cực theo hướng chủ động, kịp thời, thuyết phục, hiệu quả; bảo đảm thông tin thống nhất, nhất là những vấn đề quan trọng, nhạy cảm, phức tạp. Phối hợp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn trong kinh tế báo chí, chuyển đổi số báo chí, áp dụng công nghệ đo lường hiệu quả trong hoạt động chỉ đạo, quản lý báo chí, xuất bản. Công tác quy hoạch báo chí được đẩy mạnh, kết hợp hài hòa giữa giải pháp sắp xếp và các giải pháp thúc đẩy báo chí phát triển lành mạnh, đúng hướng.

Chỉ đạo, định hướng công tác văn hóa, văn nghệ nền nếp, bài bản

Chủ động định hướng hoạt động văn hóa, văn nghệ bám sát thực tiễn, triển khai đồng bộ, toàn diện các lĩnh vực của đời sống xã hội; các hoạt động góp phần quan trọng giữ gìn, chấn hưng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, nổi bật là: Tham mưu tổ chức Hội nghị Văn hóa toàn quốc, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các Hội nghị Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ đầu xuân (năm 2023 và năm 2024), các hoạt động Kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về Văn hóa Việt Nam (1943 - 2023), các hoạt động tổng kết 50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất (30/4/1975 - 30/4/2025). Đẩy mạnh các hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí, nhất là về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Chỉ đạo, định hướng công tác khoa giáo có nhiều khởi sắc

Công tác tham mưu trên lĩnh vực khoa giáo tiếp tục được đổi mới theo hướng bám sát thực tiễn, chú trọng tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương trên lĩnh vực giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ, y tế, thể dục thể thao như: Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức; Kết luận số 70-KL/TW, ngày 31/01/2024 của Bộ Chính trị về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới; Kết luận số 86-KL/TW, ngày 10/7/2024 về phát triển nền y học cổ truyền Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong giai đoạn mới; phát động Phong trào Bình dân học vụ số...

Tham mưu các chủ trương, định hướng và giải pháp về công tác dân vận

Tích cực tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư những chủ trương, định hướng và giải pháp lớn về công tác dân vận, trọng tâm là triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo; phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, các giai cấp, tầng lớp xã hội, các tôn giáo và người Việt Nam ở nước ngoài... Tham mưu Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quyết định và ban hành 9 văn bản quan trọng về công tác dân vận.

Công tác tổ chức, cán bộ được tập trung chỉ đạo sát sao, quyết liệt

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ động quán triệt, triển khai, kịp thời ban hành Kế hoạch và các văn bản để tổ chức thực hiện nghiêm túc, quyết liệt Nghị quyết số 18-NQ/TW, cụ thể, sau hợp nhất, giảm đầu mối cấp vụ, đơn vị từ 31 xuống còn 17 vụ, đơn vị (giảm 12 vụ, đơn vị, đạt 45,2%); giảm đầu mối cấp phòng từ 33 xuống còn 07 phòng (giảm 26 phòng, đạt 78,8%). Thực hiện điều chuyển nội bộ, bố trí sắp xếp lại hợp lý cán bộ, công chức trong cơ quan bước đầu có kết quả tốt.

5 nhiệm vụ, giải pháp trong tình hình mới

Trong những năm tới, tình hình thế giới và trong nước với thuận lợi, thời cơ và không ít khó khăn, thách thức đan xen, đặt ra yêu cầu mới nặng nề, phức tạp hơn đối với sự nghiệp tuyên giáo và dân vận của Đảng. Vì vậy, trong nhiệm kỳ 2025 - 2030, với phương châm hành động “Đoàn kết - Kỷ cương - Gương mẫu - Sáng tạo”, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ quyết tâm xây dựng Đảng bộ Cơ quan Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đoàn kết, trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Để thực hiện tốt phương hướng đề ra, Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tập trung triển khai 5 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể sau:

Một là, nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ; tiếp tục phát huy sức sáng tạo, sự phối hợp chặt chẽ, đoàn kết thống nhất giữa Đảng ủy với tập thể lãnh đạo Ban; phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ; nêu cao tính tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm, chủ động của Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ. Nâng cao trách nhiệm, chất lượng hoạt động của các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, các cơ quan tham mưu giúp việc Đảng ủy và cấp ủy các chi bộ, đảng bộ bộ phận.

Hai là, đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức. Tăng cường tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận để tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng về chính trị. Chú trọng tính giáo dục, thuyết phục, nâng cao nhận thức, đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, xây dựng Đảng bộ Cơ quan trong sạch, vững mạnh về tư tưởng. Đề cao công tác xây dựng đạo đức trong toàn Đảng bộ.

Ba là, đổi mới mạnh mẽ tư duy, nội dung, phương thức công tác dân vận trong giai đoạn mới theo hướng sáng tạo, “dễ hiểu, dễ nhớ, dễ nói, dễ làm”, gắn với chuyển đổi số, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả. Kịp thời phổ biến, quán triệt, triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng về công tác dân vận, về quan điểm “Dân là gốc”, “Dân là trung tâm”; lãnh đạo thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong cơ quan; phát huy sức mạnh đại đoàn kết, vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội.

Bốn là, tăng cường công tác lãnh đạo, phối hợp chặt chẽ, đoàn kết thống nhất giữa Đảng ủy với tập thể Lãnh đạo Ban để nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị,

Năm là, chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong các cấp ủy, tổ chức đảng; chỉ đạo đổi mới mạnh mẽ công tác kiểm tra, giám sát hoạt động ngành tuyên giáo và dân vận các cấp; kịp thời phát hiện những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả để nhân rộng; tìm ra những khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn, nút thắt và những nguyên nhân cốt lõi để tháo gỡ.

Trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, gương mẫu, vượt qua khó khăn, thách thức, đoàn kết, đồng lòng phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đề ra, góp phần xây dựng Đảng bộ Cơ quan Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương vững mạnh toàn diện, xây dựng ngành Tuyên giáo và Dân vận của Đảng có bước phát triển mạnh mẽ, tạo nền tảng tư tưởng vững chắc, góp phần đưa dân tộc Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới phát triển và thịnh vượng.

