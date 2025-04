Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận TW gửi Thư phân ưu Giáo hoàng Francis

Được tin Giáo hoàng Francis qua đời, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã gửi Thư phân ưu tới Hội đồng Giám mục Việt Nam.

Trong Thư phân ưu, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa viết: Chúng tôi vô cùng xúc động và tiếc thương khi hay tin Đức Giáo hoàng Francis, vị lãnh đạo tinh thần tối cao của Giáo hội Công giáo hoàn vũ đã từ trần.

Thay mặt Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa xin gửi đến Hội đồng Giám mục Việt Nam, cùng toàn thể cộng đồng Công giáo Việt Nam lời chia buồn sâu sắc và lòng tiếc thương chân thành trước sự ra đi của Đức Giáo hoàng.

Với tầm ảnh hưởng sâu rộng cùng đời sống đức tin mẫu mực, Đức Giáo hoàng Francis đã có những đóng góp tích cực nhằm thúc đẩy hòa bình, công bằng xã hội, bảo vệ người nghèo; cũng như có những tình cảm tốt đẹp đối với đất nước Việt Nam và đóng góp tích cực cho sự phát triển của quan hệ Việt Nam - Tòa thánh.

Hình ảnh của Đức Giáo hoàng Francis sẽ luôn sống mãi trong lòng các tín hữu và những người yêu chuộng hòa bình, công lý trên toàn thế giới.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa mong rằng Hội đồng Giám mục Việt Nam và toàn thể cộng đồng Công giáo Việt Nam sẽ sớm vượt qua được thời khắc đau thương này.

Theo ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, phát huy tinh thần đại thắng mùa Xuân 1975, quân và dân ta từng bước xây dựng, phát triển toàn diện đất nước và giành được nhiều thành tựu to lớn. Đó là nền tảng tinh thần vững chắc để đất nước ta bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

“Quán triệt sâu sắc những nhận thức mới về an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, chúng tôi đã cố gắng nghiên cứu, biên soạn cuốn sách Những điểm mới về an ninh quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng”, đại tướng Tô Lâm nói trong buổi ra mắt cuốn sách.

Sách có kết cấu hai phần, phản ánh sâu sắc quan điểm an ninh chủ động và toàn diện trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Cuốn sách vừa mang tính lý luận, thực tiễn vừa tổng kết, dự báo, có giá trị định hướng hành động. Cán bộ đảng viên đọc sách giúp nâng cao nhận thức, xác định trách nhiệm của mình với bảo vệ Tổ quốc. Lực lượng công an nhân dân đọc sách sẽ hiểu sâu sắc hơn nhiều vấn đề trực tiếp liên quan nhiệm vụ của mình. Tác phẩm chính luận nhưng viết giản dị, trình bày dễ hiểu, cập nhật cuộc sống.