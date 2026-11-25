Cuối thế kỷ 18, đầu thế kỷ 19, trải dài từ khu vực giao đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Lý Tự Trọng đến rạch Thị Nghè là phố Bến Nghé sầm uất, lấy Kinh Lớn làm trục chủ đạo để buôn bán.

TP.HCM từng tồn tại nhiều khu phố giao thương sầm uất bậc nhất Nam Bộ. Ảnh: Quỳnh Danh.

Phố Bến Nghé nằm ở phía đông của cả hai tòa thành cũ, trong đó khu vực phố chính trải dài từ khu vực giao đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa với đường Lý Tự Trọng ngày nay, chạy về hướng sông Sài Gòn và hướng rạch Thị Nghè. Như vậy phố Bến Nghé nằm bao trọn khu vực giới hạn ngày nay là đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa phía nam, đường Lý Tự Trọng phía tây (tức chân tòa thành Quy), rạch Thị Nghè phía bắc và sông Sài Gòn phía đông.

Trong đó phần sầm uất nhất nằm giới hạn theo ngày nay là đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa và đường Hai Bà Trưng. Đây chính là phố Bến Nghé rất quy mô và lấy Kinh Lớn làm trục chủ đạo để buôn bán.

Kinh Lớn là tuyến kinh được đào từ sông Sài Gòn nối về cửa Ly Minh của thành Gia Định cùng lúc với xây dựng tòa thành.

Như mô tả của Trịnh Hoài Đức thì nơi đây có dựng: “Trước lũy ở cửa Ly Minh có dựng Thần Minh Đình để làm chỗ yết thị những chiếu dụ chỉ cáo và bảng văn” (1); hướng về phía sông Sài Gòn chừng 500 m là Sứ Quán, nơi đón tiếp các sứ thần các nước và cũng đặt trạm hải quan để thu thuế: “Sứ Quán: Ở phía hữu trước cửa Ly Minh cách thành 1 dặm, trước sau có 2 tòa nhà ngói, mỗi tòa 5 gian, có lính tạo lệ 20 người; trước và sau có làm phụ Hải Quan Trường để trưng thâu thuế khóa thuyền buôn các nước” (2); phía ngoài sông Sài Gòn là Bến Ngự, nơi có chợ Cầu Khắc: “Bến sông [Bến Ngự], ở về bên bờ tây, phía trái đường đi có chợ, tục gọi là chợ Cầu Khắc, thuộc địa giới huyện Tân Bình dinh Phiên Trấn, phía đông là chợ Thủ Thiêm thuộc huyện Phước Long dinh Trấn Biên” (3); về hướng bắc phố Bến Nghé ở khu vực giao rạch Thị Nghè và sông Sài Gòn có xưởng thuyền rất lớn: “Xưởng Chu Sư: Ở cách phía đông thành độ 1 dặm dọc theo bờ sông Tân Bình quanh theo sông Bình Trị nhằm làm gốc để hải đạo thuyền (đồ thủy chiến sở trường của nước Nam) chiến hạm, ghe sơn đen, ghe sơn đỏ (phàm những thuyền đều thông xưng là ghe, dùng làm chiến cụ, ghe ấy lớn và dài, dày và bền, có đặt nhiều mái chèo, ngoài sơn dầu đen gọi là ghe đen, sơn đỏ gọi là ghe đỏ) và ghe lầu (ghe thuyền đều chạm trổ vẽ vời từ đầu đến đuôi gọi là ghe lầu) cũng là dụng cụ thủy chiến. Xưởng dài đến 3 dặm” (4).

Mô tả này khá phù hợp với quang cảnh vào những ngày cuối tháng 7/1789, được trích từ lá thư của các sĩ quan tàu La Méduse do đại tá hải quân Rosily-Mesros chỉ huy, thư đề ngày 14/1/1790: “Chúng tôi chào từ biệt nhà vua sau một giờ tiếp kiến, phần còn lại trong ngày và những ngày tiếp theo được dành để thăm xưởng quân giới và cảng. Xưởng quân giới này lớn hơn nhiều so với dự đoán của chúng tôi; và tôi thấy 4 khẩu đại bác dã chiến bắn đạn 4 livrơ đang hoạt động và một số vũ khí các loại.

Nhà cửa ven sông Sài Gòn giáp rạch Bến Nghé, trích tranh vẽ trên báo Pháp Le Monde Illustration 4/1859. Ảnh: Trần Hữu Phúc Tiến sưu tầm.

Vừa rồi người ta mới đúc một khẩu súng cối nặng 12 livrơ, mà chúng tôi không có dịp nhìn thấy. Cảng thì không có gì để nói nhiều, nhưng gỗ xây dựng thì rất đẹp... Ba trăm công nhân làm việc trong cảng này; và tại buổi tiếp đón của nhà vua có 800 lính cầm vũ khí. Đức Giám mục nói với chúng tôi rằng quân đội của nhà vua, bao gồm 15.000 người, đóng quân ở cách thành phố 15 dặm, điều mà chúng tôi nghi ngờ là hơi thổi phồng” (5).

(1) Trịnh Hoài Đức (1972), Gia Định thành thông chí, tập Hạ, Tu Trai Nguyễn Tạo dịch, Nhà Văn hóa, Phủ Quốc vụ khanh đặc trách văn hóa, Sài Gòn, tr. 75.

(2) Trịnh Hoài Đức (1972), Gia Định thành thông chí, tập Hạ, Tu Trai Nguyễn Tạo dịch, Nhà Văn hóa, Phủ Quốc vụ khanh đặc trách văn hóa, Sài Gòn, tr. 78.

(3) Lê Quang Định (2005), Hoàng Việt nhất thống dư địa chí, Phan Đăng dịch, Nxb. Thuận Hóa, tr. 89.

(4) Trịnh Hoài Đức (1972), Gia Định thành thông chí, tập Hạ, Tu Trai Nguyễn Tạo dịch, Nhà Văn hóa, Phủ Quốc vụ khanh đặc trách văn hóa, Sài Gòn, tr. 77.

(5) Le Courier Belgique, số 67, Chủ nhật ngày 22/8/1790.