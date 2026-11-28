Theo Trưởng Văn phòng Quản lý đường bộ III.3, hai biển báo tốc độ 50km/h và 70km/h trên cao tốc Vân Phong - Nha Trang gần nhau là do bất cẩn của đơn vị thi công.

Tối 28/11, ông Tạ Thanh Tình - Trưởng Văn phòng Quản lý đường bộ III.3 (Khu Quản lý đường bộ III, Cục Đường bộ Việt Nam) thông tin về vụ việc hai biển báo 50 km/h và 70 km/h cách nhau chỉ khoảng 5 mét trên cao tốc Vân Phong - Nha Trang.

Trong thời gian qua Trạm dừng nghỉ cao tốc Vân Phong - Nha Trang được tổ chức thi công. Trong quá trình triển khai, đơn vị thi công cắm biển báo hiệu tốc độ để phục vụ cho việc thi công theo phương án được phê duyệt.

Trưởng Văn phòng Quản lý đường bộ III.3 cho rằng biển báo hiệu tốc độ 50 km/h và 70 km/h chỉ cách nhau khoảng 5 mét mà do có sự bất cẩn, sai sót của đơn vị thi công. (Ảnh tài xế cung cấp).

Đến nay, nút giao giữa trạm dừng nghỉ và đường cao tốc đã hoàn thiện, nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng. “Đúng ra là biển báo hiệu 50 km/h phải nhổ đi, để khai thác bình thường với biển báo hiệu 70 km/h. Tuy nhiên đơn vị thi công quên dỡ biển báo hiệu 50 km/h” - ông Tình nói.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Văn phòng Quản lý đường bộ III.3 đã yêu cầu tháo dỡ ngay. Thời gian tồn tại song song hai biển báo cũng rất ngắn, chỉ một vài tiếng.

Về băn khoăn nếu có tài xế không may vi phạm do các biển hiệu không hợp lý thì có bị xử phạt, Trưởng Văn phòng Quản lý đường bộ III.3 cho biết lực lượng CSGT xác định đây không phải là lỗi của lái xe, sẽ không xử phạt tài xế.

Khu Quản lý đường bộ III.3 hiện đang quản lý 5 tuyến cao tốc từ Quảng Ngãi vào đến Khánh Hòa. Trong đó có các tuyến Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn, Quy Nhơn - Chí Thạnh, Chí Thạnh - Vân Phong và Vân Phong - Nha Trang.