Trao đổi với Tiền Phong tối 28/11, lãnh đạo phường Hải Vân (thành phố Đà Nẵng) xác nhận trên địa bàn xảy ra vụ nổ làm 5 trẻ em bị bỏng.
|
Một em nhỏ bị bỏng sau vụ nổ. Ảnh: L.H.
Vào khoảng 14h45 cùng ngày, tại tổ dân phố Tà Lang - Giàn Bí bất ngờ xảy ra vụ nổ khiến các em: H.A.H (11 tuổi), B. T.Q (10 tuổi), B.V.T.Đ (9 tuổi), Đ.C.T (13 tuổi) và H.M.H (9 tuổi) bị bỏng.
Thông tin ban đầu, các em tìm mua vật liệu, hóa chất trên mạng. Trong lúc tự chế pháo bất ngờ phát nổ làm 5 em bị bỏng nặng.
Các em đã được đưa vào Bệnh viện Đà Nẵng và Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng cấp cứu.
Trước đó, ngày 12/11, tại xã Núi Thành (thành phố Đà Nẵng) cũng xảy ra một vụ nổ khiến một người đàn ông tử vong.
Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.