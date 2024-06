Tuyển Đức mạnh nhất 10 năm qua

Sau khi bị loại ở vòng bảng World Cup 2022, từ tháng 3 đến 9/2023, Đức thua 4 trong số 5 trận trước các đối thủ bình thường. Hansi Flick cũng trở thành HLV của Die Mannschaft đầu tiên trong lịch sử bị sa thải.

Một người vỡ mộng khác lên ngồi vào chiếc ghế của Flick là Julian Nagelsmann. Nói Nagelsmann vỡ mộng vì đang dẫn dắt Bayern Munich rất ổn, ông được thông báo cho nghỉ việc khi đi trượt tuyết trong kỳ nghỉ đông. Hậu trường CLB bảo do các cầu thủ lật ghế.

Giờ đây, khi gần bước sang tuổi 37, Nagelsmann đang trong giai đoạn hồi phục sự nghiệp. Mà lại là hồi phục với ĐTQG. Thường thì người ta ngã ngựa ở ĐTQG rồi mới hồi phục sự nghiệp ở một CLB nào đó.

Nói “hồi phục sự nghiệp” có hơi quá đối với một HLV tuổi còn trẻ hay không? Đúng thôi, vì Nagelsmann bắt đầu sự nghiệp từ rất sớm, thành công cũng rất sớm.

Chẳng mấy ai trở thành HLV của Bayern năm 34 tuổi, và nắm "Die Mannschaft" khi 36 tuổi. Nagelsmann đứng đầu trường phái HLV mới ở Đức mà cựu danh thủ Mehmet Scholl gọi là “huấn luyện viên laptop”, đó là những nhà chiến thuật thuần túy, chưa qua đời cầu thủ chuyên nghiệp, rất tin vào việc phân tích đủ loại dữ liệu về cầu thủ, bóng đá, đối thủ… trên máy tính.

Nhưng không phải Nagelsmann “hồi phục sự nghiệp” một cách suôn sẻ, ông bắt đầu với trận thắng Mỹ, hòa Mexico, thua hai trận đầy xấu hổ trước Thổ Nhĩ Kỳ và Áo trước khi đóng lại năm 2023. Máy tính bảo Nagelsmann sử dụng hệ thống 3 hậu vệ và dùng Kai Havertz, sau đó máy tính lại bảo ông như vậy là sai.

Năm 2024 bắt đầu với nhiều hy vọng hơn khi Đức thắng Pháp 2-0, đánh bại Hà Lan 2-1, hòa Ukraine và thắng Hy Lạp. Bây giờ, máy tính gợi ý đúng hơn. Các đáp án đúng là thuyết phục Toni Kroos trở lại, gọi Maximilian Mittelstadt lên đội tuyển, dùng Havertz vào vị trí mũi nhọn, và cùng lúc dùng hai số 10 Jamal Musiala và Florian Wirtz trên sân.

Trong chiều dài lịch sử, "Die Mannschaft" thỉnh thoảng gặp các nan đề về số 10, cùng lúc xuất hiện Gunter Netzer và Wolfgang Overath thì nên dùng ai, dùng Pierre Littbarski hay Olaf Thon? Thomas Hassler hay Andreas Moller? Nagelsmann thì dùng cả Musiala và Wirtz cùng lúc.

Trong 8 trận cầm quân "Die Mannschaft ", 6 trận ông dùng 2 cầu thủ trẻ này trong đội hình xuất phát, kết quả là thắng và hòa. 2 trận còn lại, họ không cùng xuất trận, Đức thua Áo và Thổ Nhĩ Kỳ. Dữ liệu rõ ràng như vậy, máy tính nào mà không đồng ý với Nagelsmann?

Musiala và Wirtz, họ có phải là số 10 điển hình, đá hộ công sau trung phong? Chắc chắn. Hiện ở nước Đức, không ai giỏi hơn hai cầu thủ này khi được xếp đá ở vị trí đó. Leroy Sane, Serge Gnabry, Thomas Muller, Julian Brandt… không có cửa khi so với Musiala và Wirtz - những nguời mới 21 tuổi.

Nhưng họ có thể chơi vị trí khác ngoài vị trí số 10 trong đội bóng? Wirtz thường đá ở vị trí lệch trái hỗ trợ cho trung phong trong sơ đồ 3-4-2-1 rất thành công của Leverkusen. Wirtz và Jonas Hofmann không bị đẩy ra cánh mà thường ở gần nhau tại khu vực trung tâm dành cho số 10 duy nhất.

Trong khi Hofmann - có thể vì đã xuất hiện Musiala nên Hofmann không được gọi lên tuyển - bận rộn hơn trong việc di chuyển rộng, thì Wirtz thuờng đóng ở cánh trái khu 16,50 m trước khi di chuyển ra phía sau trung phong. Khi Wirtz vào trong, Grimaldo tiến lên phía trước theo bản năng nhưng vẫn bám biên để không xâm phạm lãnh thổ mà Wirtz có thể muốn sử dụng.

Musiala ở Bayern không đóng cứng ở vị trí hộ công sau lưng Harry Kane mà thường xuyên hoán đổi chỗ cho Sane, Muller, Gnabry.

Wirtz là người chuyền bóng bẩm sinh, anh thường lùi xuống giữa hai tuyến nhận bóng, chọc khe cho các đồng đội, tạo ra các tình huống ăn bàn. Wirtz đứng thứ hai Bundesliga về số đường chuyền khó nhiều nhất 349 lần, thấp hơn một chút so với Kevin Stoger của Bochum với 356 lần. Nhưng tỷ lệ thành công của Wirtz là 64%, cao hơn nhiều so với Stoger ở mức 46%.

Musiala hơi khác một chút, anh giỏi rê bóng, thắng 64,4% trong các cuộc đấu tay đôi. Trong các trận đấu bế tắc, đối thủ dùng số đông phòng thủ, có trong tay một cầu thủ khéo léo lướt qua cả rừng chân kiếm quả phạt đền hay kéo cả hệ thống phòng thủ đối phương xô lệch, thì đó là một thứ vũ khí quý giá. "Magic Musiala" là thứ vũ khí đó.

Mùa qua, Wirtz thi đấu 49 trận cho Leverkusen, ghi 18 bàn, kiến tạo 20 bàn. Trong khi Musiala đá 38 trận, ghi 12 bàn, kiến tạo 8 bàn. Khó trách Musiala với một mùa giải đầy khó khăn của Bayern, trong khi Wirtz rất thăng hoa trong mùa giải đi vào các sách kỷ lục của bóng đá Đức.

Một số 10 giỏi chuyền bóng và một số 10 giỏi dắt bóng, đó sẽ là nỗi ám ảnh cho bất kỳ hàng thủ nào. Hai quả cân trên hai đĩa cân, còn cán cân chính là Havertz, một dạng số 9 ảo có khả năng kỹ thuật làm bất kỳ việc gì với trái bóng. Chính ra Musiala và Wirtz chơi bên nhau hài hòa là vì họ cứ theo cái cán trục Havertz mà xoay.

Ở Leverkusen, Wirtz có Grimaldo phối hợp tuyệt vời bên cánh trái, tuyển Đức vừa vặn tìm được người phù hợp với Wirtz là Mittelstadt. Thời điểm này năm ngoái, Mittelstadt cùng CLB Hertha Berlin xuống hạng hai. Hertha Berlin thi đấu tệ hại, xếp cuối bảng Bundesliga, còn Mittelstadt thì không có gì nổi bật.

Nhưng vào tháng 7/2023, Mittelstadt gia nhập Stuttgart của HLV Sebastian Hoeness với điều khoản giải phóng hợp đồng có 500.000 euro. Rồi năm nay, anh cùng Stuttgart trở thành hiện tượng ở Bundesliga. Trong một mùa bóng, Stuttgart từ chỗ phải đấu trận play-off trụ hạng đã nhảy lên á quân nước Đức.

Vận may của Nagelsmann chưa hết. Đầu năm nay, Kroos đồng ý trở lại "Die Mannschaft" sau 3 năm nói lời từ giã. Trong các trận thắng Pháp và Hà Lan, Kroos chơi tuyệt hảo.

Cựu sao Bayern Munich quay trở lại lập tức chuyền bóng cho Wirtz ghi bàn vào lưới Pháp ngay phút đầu tiên. Kroos kiểm soát tuyến giữa bằng đẳng cấp, đĩnh đạc và bình tĩnh để mang lại sự gắn kết đã mất từ ​​lâu cho toàn đội.

Có Kroos cầm nhịp độ, chuyên gia hủy diệt Robert Andrich, chuyên gia xuyên phá, kéo bóng lên theo trục dọc Ilkay Gundogan, tuyến giữa của “Cỗ xe tăng” cứng khừ. Lần đầu tiên sau 10 năm mới thấy lại Die Mannschaft có một đội hình chất lượng như vậy.

