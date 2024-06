Các nhà vô địch dự đoán tương lai tuyển Đức

Theo Bild, Hansi Muller, cựu tiền vệ của VfB Stuttgart và là nhà vô địch Euro năm 1980, tin tưởng tuyển Đức sẽ tiến xa ở giải Euro năm nay.

“Đội tuyển Đức có chất lượng tốt. Do đó, tôi tin chắc rằng chúng tôi (ĐT Đức - PV) sẽ có một kỳ Euro xuất sắc và tuyển Đức cũng có cơ hội lớn để giành danh hiệu vô địch”, Hansi Müller chia sẻ.

Cựu thủ môn Raimond Aumann cũng thể hiện niềm tin lớn vào tương lai của “Die Mannschaft”. Danh thủ của Bayern Munich nhận định rằng dù có đội hình mạnh và lợi thế sân nhà, đội tuyển Đức cũng cần có thêm sự may mắn để tiến sâu ở Euro 2024.

“Ít nhất, chúng tôi (ĐT Đức - PV) sẽ vào bán kết nhưng tất nhiên ĐT Đức cũng cần có thêm may mắn”, Raimond Aumann nói.

Dù tin tưởng vào khả năng tiến sâu của đội nhà, Horst Heldt, cựu cầu thủ của Frankfurt, vẫn khuyên đội quân của HLV Nagelsmann không nên chủ quan. “ĐT Đức cần khởi đầu tốt trước Scotland và sau đó hy vọng NHM sẽ ủng hộ họ.Thật tuyệt vời nếu họ lọt vào bán kết nhưng tất nhiên, tôi và NHM đều muốn họ có thể tiến xa hơn”, cựu cầu thủ chia sẻ.

Ilkay Gündoğan và các đồng đội sẽ có trận đấu thử nghiệm cuối cùng trước Hy Lạp vào rạng sáng 8/6 (giờ Hà Nội). Tại EURO 2024, tuyển Đức nằm ở bảng A, sẽ đá trận mở màn gặp Scotland vào ngày 15/6. Sau đó, họ lần lượt chạm trán Hungary và Thụy Sĩ.

