Kroos trở lại, Gundogan phải xếp sau ở tuyển Đức

Trước khi Kroos tái xuất ở ĐTQG, Gundogan đóng vai trò quan trọng trong lối chơi "Die Mannschaft". Ngôi sao Barcelona thi đấu ổn định và là trụ cột ở hàng tiền vệ. Tuy nhiên, sự trở lại của Kroos có thể khiến tầm ảnh hưởng của Gundogan bị suy giảm.

Trước khi quyết định treo giày, Kroos vẫn chứng tỏ phong độ thi đấu đỉnh cao trong màu áo của Real Madrid. Số 8 sắm vai mắt xích quan trọng ở tuyến giữa “Los Blancos” mùa này. Thậm chí, theo thống kê của Squawka, tiền vệ 34 tuổi luôn đạt tỷ lệ chuyền thành công trên 90% trong 10 mùa giải gần nhất.

Ngược lại, dù thi đấu ổn định, Gundogan chưa để lại quá nhiều dấu ấn trong lối chơi của Barcelona. Đây có lẽ là lý do khiến Lothar Matthäus, cựu tuyển thủ Đức nhận xét: “Kroos và Gündogan có lối chơi tương tự nhau, nhưng Gündogan sẽ không thể cạnh tranh với Kroos. Cậu ấy sẽ phải xếp sau Kroos”.

Cựu cầu thủ Bayern Munich cũng đánh giá cao tầm ảnh hưởng của Kroos với “Cỗ xe tăng” Đức. “Kroos là bộ mặt của đội bóng. Cậu ấy là cầu thủ chủ chốt và có thể là cánh tay nối dài của HLV”, Matthäus chia sẻ với Bild.

Ngoài ra, đối với Matthäus, Kroos là người điềm tĩnh nhất trong số các tuyển thủ Đức. Vì vậy, danh thủ này nhận định HLV Julian Nagelsmann có quyết định đúng đắn khi đặt niềm tin ở tiền vệ 34 tuổi.

Nhiều người tin rằng sự vắng mặt của Kroos là một trong những lý do chính khiến “Die Mannschaft” sa sút phong độ trong những năm qua. Ở World Cup 2022, tuyển Đức thậm chí không thể vượt qua vòng bảng.

Do đó, sự trở lại của Kroos tại EURO năm nay khiến nhiều CĐV kỳ vọng vào một chiếc cúp vô địch ngay trên sân nhà. Tại EURO 2024, tuyển Đức nằm ở bảng A, sẽ đá trận mở màn gặp Scotland vào ngày 15/6. Sau đó, họ lần lượt chạm trán Hungary và Thụy Sĩ.

Mục Thể thao giới thiệu cuốn “Death or Glory: The Dark History of the World Cup” của tác giả Jon Spurling vào năm 2010. Cuốn sách viết về những chuyện hậu trường xung quanh các đội bóng lớn như Brazil, Argentina, Italy, Đức... xuyên suốt các kỳ World Cup từ 1930 đến 2006.