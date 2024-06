Ter Stegen không hài lòng ở tuyển Đức

Trả lời báo giới mới đây, thủ thành 32 tuổi phát biểu: “Việc ngồi dự bị không phải là tình huống dễ chịu, nhưng tôi phải chấp nhận, ngay cả khi tôi không đồng ý với HLV”.

Đồng thời, ngôi sao Barcelona cũng cho biết anh muốn nhận được nhiều sự tin tưởng hơn từ chính HLV Nagelsmann và người hâm mộ. Ter Stegen nói thêm: “Tôi muốn mọi người có thể tin tưởng vào tôi. Tuy nhiên, tôi phải có trách nhiệm với tập thể. Tôi sẽ giúp đỡ bất cứ khi nào có thể”.

Trước đó, nhiều tin đồn về việc anh sẽ cân nhắc giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế khi không được trọng dụng ở ĐTQG. Tuy nhiên, chính Ter Stegen đã phủ nhận những tin đồn này.

Bất chấp sự thất vọng, Ter Stegen vẫn phải ngồi dự bị ở EURO 2024 tới tại quê nhà khi HLV 36 tuổi quyết định chọn Manuel Neuer là lựa chọn chính thức. Dù vậy, thủ thành sinh năm 1992 vẫn tỏ thái độ tôn trọng nhất định với quyết định của ông thầy người Đức.

Đồng thời, thủ môn số 1 của Barca cũng cho thấy sự chuyên nghiệp và tôn trọng đối với người đàn anh, Neuer. “Ở cấp độ cá nhân, điều đó không liên quan gì đến Neuer. Tôi không bao giờ mong muốn bất cứ điều gì xảy ra với anh ấy hoặc khiến anh ấy phạm sai lầm”, Ter Stegen nói thêm.

“Cổ xe tăng” sẽ còn một trận giao hữu cuối cùng với Hy Lạp vào rạng sáng 8/6 ( giờ Hà Nội) trước khi bước vào trận khai màn EURO 2024 trên sân nhà. HLV Nagelsmann cùng các học trò sẽ lần lượt đối đầu với Scotland (15/6), Hungary (19/6) và Thụy Sĩ (24/6).

Mục Thể thao giới thiệu cuốn “Death or Glory: The Dark History of the World Cup” của tác giả Jon Spurling vào năm 2010. Cuốn sách viết về những chuyện hậu trường xung quanh các đội bóng lớn như Brazil, Argentina, Italy, Đức... xuyên suốt các kỳ World Cup từ 1930 đến 2006.