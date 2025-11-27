Tuyến cao tốc duy nhất nối TP.HCM với miền Tây sắp được mở rộng

Bộ Xây dựng vừa quyết phê duyệt dự án đầu tư mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận, với tổng mức đầu tư hơn 36.000 tỷ đồng, dự kiến khởi công cuối năm nay.

Phối cảnh dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận. Ảnh: Đèo Cả.

Theo quyết định của Bộ Xây dựng, dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận sẽ được triển khai theo phương thức đối tác công - tư (PPP). Dự án có tổng chiều dài khoảng 96,1 km đi qua TP.HCM, Long An cũ, Đồng Tháp. Điểm đầu dự án tại nút giao Chợ Đệm (xã Tân Nhựt, TP.HCM); điểm cuối tại đầu cầu phía Bắc cầu Mỹ Thuận 2 (xã An Hữu, tỉnh Đồng Tháp).

Trong đó, đoạn TP.HCM - Trung Lương có quy mô giai đoạn hoàn chỉnh theo quy hoạch 10-12 làn xe, được phân kỳ đầu tư quy mô 8 làn xe, vận tốc thiết kế 120 km/h.

Đoạn Trung Lương - Mỹ Thuận và đoạn từ nút giao An Thái Trung đến đầu cầu phía Bắc cầu Mỹ Thuận 2 sẽ đầu tư hoàn chỉnh quy mô 6 làn xe, vận tốc thiết kế 100 km/h.

Dự án còn được đầu tư đồng bộ hệ thống quản lý giao thông thông minh như xây dựng mới, tận dụng và nâng cấp hệ thống quản lý giao thông, hệ thống thu phí điện tử không dừng, công trình kiểm soát tải trọng xe, bảo đảm kiểm soát và điều khiển giao thông phù hợp với quy mô đầu tư tuyến đường; đáp ứng yêu cầu vận hành, khai thác đường cao tốc; bảo đảm kết nối đồng bộ, thống nhất với các tuyến lân cận.

Dự án bố trí hai trạm dừng nghỉ đặt tại Km28+200 và Km78+220. Trên toàn tuyến sẽ có 66 cầu được xây dựng hoặc mở rộng, 10 nút giao liên thông, trong đó cải tạo, nâng cấp 8 nút hiện hữu và bổ sung 2 nút.

Tổng mức đầu tư mở rộng cao tốc hơn 36.000 tỷ đồng . Dự án huy động 15% vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư, tương đương hơn 5.425 tỷ đồng ; phần còn lại do nhà đầu tư tự huy động.

Dự án sẽ khởi công trong quý IV/2025 và dự kiến hoàn thành, đưa vào khai thác vào năm 2028.

Liên danh nhà đầu tư thực hiện dự án là CTCP Tập đoàn Đèo Cả, CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM, CTCP Tasco, Tổng công ty Đầu tư Xây dựng Hoàng Long - CTCP, Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ và Đầu tư CII.

Dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận được kỳ vọng sau khi hoàn thành sẽ cải thiện tuyến hạ tầng trọng điểm và giải quyết dứt điểm tình trạng quá tải nghiêm trọng, tạo đòn bẩy cho sự phát triển của toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Tuyến cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận là cao tốc duy nhất nối TP.HCM với các tỉnh miền Tây. Hiện tuyến chỉ thu phí đoạn Trung Lương - Mỹ Thuận, còn đoạn TP.HCM - Trung Lương đang tạm dừng thu phí.

Sau hơn 12 năm khai thác, đặc biệt từ khi dừng thu phí, lưu lượng phương tiện trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương đã tăng hơn 35%, từ 38.500 xe/ngày đêm lên hơn 52.000 xe/ngày đêm, và có thể tăng đến 50% vào dịp lễ, Tết.