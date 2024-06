Tuyển Brazil bắt cầu thủ đổi màu tóc

“BLĐ tuyển Brazil ra mệnh lệnh. Họ cho rằng tóc màu hồng là quá lố và thu hút sự chú ý không cần thiết. Tôi không bị thuyết phục bởi lý lẽ này. Song, tôi tôn trọng quan điểm của họ và sẽ làm như yêu cầu”, Couto trả lời phỏng vấn với UOL, kênh truyền thông Brazil.

Ngôi sao 22 tuổi chia sẻ thêm: “Tôi không bị ảnh hưởng khi thi đấu với mái tóc hồng trong phần lớn mùa giải vừa qua. Trái lại, nó còn đem đến niềm vui cho tôi. Mặt khác, nhiều đồng đội tại Girona cũng nhuộm tóc, như một xu hướng thời trang trong đội. Lên ĐTQG, tôi trở lại phiên bản Couto trong kiểu tóc màu đen nguyên bản”.

LĐBĐ Brazil bắt Couto nhuộm lại màu tóc vốn có trước khi thi đấu giao hữu với Mexico hôm 9/6 và Mỹ hôm 13/6. Tài năng sinh năm 2002 cũng phải tuân thủ yêu cầu này tại Copa America 2024 trên đất Mỹ.

Mùa giải 2023/24, Couto có bước tiến lớn khi là thành phần quan trọng trong đội hình Girona về đích thứ 3 tại La Liga. Chân chạy cánh người Brazil có 1 bàn thắng và 8 kiến tạo sau 34 lần ra sân.

Phong độ ấn tượng giúp sao trẻ này có trận đấu đầu tiên cho “Selecao” vào tháng 10/2023. Khi đó, tuyển Brazil còn được dẫn dắt bởi HLV ​​Fernando Diniz, và Couto được phép để tóc màu hồng trong trận hòa và thua tại chuỗi trận giao hữu với lần lượt Venezuela và Uruguay.

Tại trận ra quân Copa America 2024, Brazil đối đầu Costa Rica vào ngày 25/6. Ở giải đấu hè này, đoàn quân HLV Dorival Junior nằm trong bảng D, nơi còn có sự hiện diện của Colombia và Paraguay.

