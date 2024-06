Thủ môn vô danh gây ấn tượng trước dàn sao Brazil

Theo Opta, Turner có 11 pha cứu thua trong trận hòa 1-1 của tuyển Mỹ trước Brazil. Đây được xem là thành tích tốt nhất trong sự nghiệp của thủ thành này trong 1 trận đấu.

Đáng chú ý, 11 cũng là số pha cản phá kỷ lục của một thủ môn Mỹ thực hiện trong một trận đấu sau gần 10 năm, chỉ xếp sau Tim Howard. Trước đó, Howard có cho mình 15 pha cứu thua trước tuyển Bỉ ở World Cup 2014.

Theo Sofascore, Turner được đánh giá là cầu thủ hay nhất trận với 9,5 điểm. Thủ thành 29 tuổi thể hiện khả năng phản xạ và phán đoán nhạy bén trước các chân sút Brazil như Vinicius Jr, Rodrygo hay Raphinha.

Trong trận đấu giao hữu với Colombia sáng 9/6, Turner nhận 5 bàn thua trong thất bại 5-1 của tuyển Mỹ. Tuy nhiên, trước "Selecao", Tunner lại thể hiện phong độ ấn tượng với nhiều pha cản phá xuất thần. Đây là dấu hiệu tích cực với HLV Gregg Berhalter.

Trận hòa 1-1 trước tuyển Mỹ cũng chấm dứt chuỗi 9 trận thắng của “Selecao” trước đội bóng này kể từ năm 1998. Đồng thời, đây được xem là phép thử cuối cùng của đoàn quân HLV Berhalter trước khi Copa America khởi tranh ngay tại quê nhà.

Tại Copa America 2024, tuyển Mỹ nằm tại bảng C cùng với Uruguay, Panama và Bolivia. Pulisic cùng các đồng đội sẽ có trận đầu ra quân trước Bolivia vào ngày 24/6.

Mục Thể thao giới thiệu cuốn “Death or Glory: The Dark History of the World Cup” của tác giả Jon Spurling vào năm 2010. Cuốn sách viết về những chuyện hậu trường xung quanh các đội bóng lớn như Brazil, Argentina, Italy, Đức... xuyên suốt các kỳ World Cup từ 1930 đến 2006.