Tuyên bố cứng rắn của Klopp

"Không CLB, không ĐTQG nào trong năm sau cả. Không bao giờ có chuyện tôi dẫn dắt một CLB Anh khác. Ngay cả khi chẳng có gì để ăn, tôi cũng không thay đổi quyết định", HLV Jurgen Klopp của Liverpool khẳng định trong cuộc họp báo hôm 26/1.

Chiến lược gia người Đức nhấn mạnh rằng sẽ đứng ngoài cuộc trong việc chọn người thay thế mình ở sân Anfield. "Tôi sẽ không làm chuyện đó. Thực tế là tại sao tôi phải tham gia vào chuyện chọn HLV tiếp theo cho CLB?", Klopp tuyên bố.

Hôm 26/1, Klopp đột ngột tuyên bố rời Liverpool sau khi mùa 2023/24 khép lại. Cựu thuyền trưởng người Đức lấy lý do "cạn kiện năng lượng".

Trải qua 8 năm rưỡi gắn bó với "The Kop", Klopp thổi luồng sinh khí mới vào CLB, giúp đội nhà giải cơn khát danh hiệu Premier League sau ba thập niên, chinh phục Champions League và trở thành thế lực khiến mọi đối thủ phải lo ngại, trong đó có Man City.

Ngay sau tuyên bố rời Liverpool của Klopp được đưa ra, có nhiều nghi vấn liên quan đến việc nhà cầm quân người Đức xảy ra mâu thuẫn với giới chủ, Tập đoàn Thể thao Fenway.

Trả lời phỏng vấn Sky Sports, cựu hậu vệ Jose Enrique của Liverpool cho rằng Klopp rời đi vì "mệt mỏi" với các thành viên trong ban lãnh đạo đội bóng. Tuy nhiên, cựu thuyền trưởng Borussia Dortmund nhanh chóng phủ nhận điều này.

"Tôi có nghe Jose Enrique, cầu thủ mà tôi rất thích, nói điều gì đó về Tập đoàn Thể thao Fenway. Song, tôi xin khẳng định rằng Tập đoàn Thể thao Fenway không can dự gì đến quyết định của tôi", Klop nhấn mạnh.

Hợp đồng của Klopp đáo hạn vào hè 2026. Như vậy, cựu thuyền trưởng Dortmund sẽ ra đi trước thời hạn. Mùa 2023/24, Klopp giúp "The Kop" trở lại mạnh mẽ và còn nguyên cơ hội giành cú "ăn bốn" trên mọi đấu trường.

Klopp dẫn dắt Liverpool từ năm 2015, giúp CLB giành 1 chức vô địch Premier League, 1 FA Cup, 1 Siêu cúp, 1 UEFA Champions League, 1 FIFA Club World Cup.

Tới nay, Klopp đã dẫn dắt Liverpool trong 460 trận, đạt tỷ lệ thắng 60,7% (theo số liệu từ Goal). Thống kê ấn tượng đó giúp chiến lược gia người Đức đứng ngang hàng với những HLV vĩ đại của CLB như Bill Shankly và Bob Paisley.

