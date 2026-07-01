Tuyển Anh lao đao trước vòng knock-out World Cup

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Rạng sáng 2/7, tuyển Anh sẽ chạm trán RD Congo ở vòng 32 đội World Cup 2026. Trước trận đấu, HLV Thomas Tuchel yêu cầu các học trò giữ sự kiên nhẫn trước đối thủ được dự đoán sẽ chơi với hàng phòng ngự số đông. Dù sở hữu đội hình 1,36 tỷ euro - gấp 9 lần RD Congo, tuyển Anh vẫn được dự báo sẽ có trận đấu khó khăn ở vòng 1/16 World Cup 2026. Thử thách của "Tam sư" là phải biến ưu thế trên giấy tờ thành sự áp đảo thực sự trên sân cỏ. Nếu không, con số chênh lệch gấp 9 lần kia cũng chỉ là một thống kê vô nghĩa. Bên cạnh bài toán chiến thuật, đội bóng xứ sương mù cũng đối mặt nỗi lo lực lượng khi các hậu vệ phải lần lượt dính chấn thương.
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Reece James là tổn thất lớn nhất của tuyển Anh ở hành lang phải hàng thủ. Hậu vệ của Chelsea gặp vấn đề ở gân kheo sau trận hòa Ghana và chưa thể trở lại ở cuộc đối đầu RD Congo. Đây là chấn thương không quá nghiêm trọng nhưng đòi hỏi kiểm soát kỹ để tránh tái phát, nhất là với một cầu thủ từng nhiều lần nghỉ thi đấu dài hạn vì các vấn đề cơ bắp. HLV Thomas Tuchel cho biết James đã trở lại tập luyện cùng đồng đội, song chưa đạt trạng thái tốt nhất để ra sân.
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Không chỉ mất James, tuyển Anh còn mất luôn phương án thay thế trực tiếp. Jarell Quansah bị bong gân mắt cá sau một pha tiếp đất không thuận lợi trong trận thắng Panama. Trung vệ của Liverpool được Tuchel kéo sang đá hậu vệ phải và thi đấu khá ổn định trước khi chấn thương buộc anh phải rời sân. Theo HLV tuyển Anh, Quansah đang hồi phục tích cực, thậm chí tiến triển nhanh hơn James, song vẫn chưa đủ điều kiện góp mặt trước RD Congo.
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Bukayo Saka cũng là trường hợp được ban huấn luyện đặc biệt lưu tâm. Ngôi sao Arsenal vừa trở lại sau quá trình điều trị chấn thương gân Achilles kéo dài và tiếp tục được xếp đá chính ở vòng 32 đội. Dù vậy, với tiền sử chấn thương chưa hoàn toàn ổn định, Tuchel sẽ tính toán thời lượng thi đấu của Saka để hạn chế nguy cơ quá tải, nhất là khi tuyển Anh vẫn đặt mục tiêu tiến sâu tại World Cup.
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Khó khăn ở cánh phải của tuyển Anh thực tế đã bắt đầu từ trước khi giải đấu khởi tranh. Tino Livramento phải rút khỏi danh sách dự World Cup vì chấn thương bắp chân, khiến Tuchel mất một lựa chọn giàu tốc độ và khả năng lên công về thủ. Khi James rồi Quansah lần lượt gia nhập danh sách chấn thương, "Tam sư" gần như mất cùng lúc ba phương án cho vị trí hậu vệ phải. Trong bối cảnh đó, Djed Spence được xem là lựa chọn khả dĩ nhất để trám vào khoảng trống này.
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Ở chiều ngược lại, tuyển Anh đón tín hiệu tích cực khi Declan Rice trở lại đội hình xuất phát sau khi được nghỉ ở trận gặp Panama nhằm giảm tải. Tiền vệ Arsenal vẫn chịu ảnh hưởng từ tình trạng đau lưng và kích thích dây thần kinh vùng gân kheo kéo dài từ cuối mùa giải cấp CLB, nhưng được đánh giá đủ thể lực để thi đấu. Dù vậy, đội ngũ y tế tuyển Anh vẫn theo dõi sát tình trạng của Rice trong giai đoạn loại trực tiếp nhằm tránh nguy cơ tái phát khi mật độ thi đấu ngày càng dày.
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Ngoài tuyển Anh, Brazil cũng đối mặt tổn thất lớn về lực lượng khi Lucas Paquetá nhiều khả năng phải chia tay World Cup. Tiền vệ 27 tuổi gặp chấn thương ở những phút cuối hiệp một trận thắng Nhật Bản 2-1 tại vòng 32 đội hôm 30/6 và phải chụp cộng hưởng từ (MRI) sau trận. Kết quả cho thấy anh bị rách cơ gân kheo đùi trái cấp độ hai, cần khoảng một tháng để hồi phục, đồng nghĩa gần như không còn cơ hội góp mặt ở phần còn lại của giải.
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Tuyển Ai Cập cũng thấp thỏm với tình trạng của Mohamed Salah. Đội trưởng 33 tuổi gặp vấn đề ở đầu gối trong trận hòa Iran 1-1 và phải rời sân ở phút 57. Dù Salah mới đăng tải hình ảnh tập luyện trên mạng xã hội, cho thấy thể trạng đã cải thiện, người hâm mộ vẫn lo ngại chấn thương có thể ảnh hưởng đến phong độ của anh ở giai đoạn knock-out.
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Senegal cũng chịu tổn thất đáng kể khi mất thủ môn số một Edouard Mendy trước trận gặp Bỉ ở vòng loại trực tiếp. Thủ môn 34 tuổi dính chấn thương đầu gối trong trận thua Na Uy 2-3 ở vòng bảng và vẫn chưa kịp bình phục. HLV Pape Thiaw xác nhận Mendy sẽ vắng mặt trận thứ hai liên tiếp tại World Cup, đồng thời cho biết anh đã trở lại Saudi Arabia để kiểm tra thêm.
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