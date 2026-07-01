Tuyển Anh lao đao trước vòng knock-out World Cup

Reece James là tổn thất lớn nhất của tuyển Anh ở hành lang phải hàng thủ. Hậu vệ của Chelsea gặp vấn đề ở gân kheo sau trận hòa Ghana và chưa thể trở lại ở cuộc đối đầu RD Congo. Đây là chấn thương không quá nghiêm trọng nhưng đòi hỏi kiểm soát kỹ để tránh tái phát, nhất là với một cầu thủ từng nhiều lần nghỉ thi đấu dài hạn vì các vấn đề cơ bắp. HLV Thomas Tuchel cho biết James đã trở lại tập luyện cùng đồng đội, song chưa đạt trạng thái tốt nhất để ra sân.