Tuyển Anh coi chừng lời nguyền Harry Kane

Trước khi EURO 2024 khởi tranh, Goal chạy dòng tít: "Lời nguyền Harry Kane quá lớn để tuyển Anh có thể vượt qua". Tờ báo này khẳng định Kane là tiền đạo đẳng cấp thế giới, song có thể anh khó phá dớp không danh hiệu trong sự nghiệp.

"Có một thứ vẫn ám ảnh Harry Kane. Cầu thủ này thất bại trong việc giành một danh hiệu trong sự nghiệp. Chủ đề này sẽ tiếp tục được bàn tán, qua đó trở thành gánh nặng trên vai Kane và tuyển Anh xuyên suốt EURO 2024, cho đến khi họ có thể thật sự chạm tay vào vinh quang", Goal viết.

Thực tế, tuyển Anh được đánh giá là ứng cử viên vô địch EURO 2024. Tuy nhiên, đội hình "Tam sư" bị mất cân bằng trầm trọng. HLV Gareth Southgate sở hữu nhiều cầu thủ tấn công chất lượng, nhưng lại thiếu những trung vệ đẳng cấp trong đội hình.

Truyền thông Anh nhận định, ở một giải đấu tập trung ngắn ngày như EURO 2024, việc hàng thủ được đảm bảo chắc chắn là yếu tố quan trọng để một đội tuyển có thể làm nên chuyện.

Trước thềm EURO 2024, Kane ghi bàn thắng thứ 63 cho ĐTQG Anh trong chiến thắng 3-0 trước Bosnia & Herzegovina. Cựu sao Tottenham thiết lập cột mốc trên sau 90 lần ra sân và là người ghi bàn nhiều nhất lịch sử "Tam Sư".

Phân tích như thế để thấy rằng Kane có thể vẫn xuất sắc, nhưng chưa chắc có thể giúp tuyển Anh "đưa bóng đá trở về nhà". Ba giải đấu lớn gần nhất, Kane thi đấu nổi bật, nhưng tuyển Anh thất bại, đáng tiếc nhất là thua loạt luân lưu trước Italy ở chung kết EURO 2020.

Mùa giải vừa qua, thất bại của Kane với Bayern Munich là bằng chứng xác thực. Bayern trắng tay ở mùa 2023/24. "Harry Kane đến Bayern để gặt hái thành công. Thay vào đó, anh cùng Bayern trải qua mùa giải không danh hiệu đầu tiên kể từ năm 2012", BR Football viết.

Trong năm đầu tiên thi đấu tại Đức, ngôi sao 30 tuổi nổ súng đều đặn. Anh ghi 44 bàn thắng và có thêm 12 kiến tạo trong 45 trận trên mọi đấu trường nhưng chưa có danh hiệu tập thể nào.

Thật sự khó tin, nhưng một Bayern thống trị nước Đức hơn 10 năm qua bỗng dưng trắng tay khi sở hữu tiền đạo đẳng cấp hàng đầu như Kane trong đội hình.

"Lời nguyền có thật đối với Kane" và tuyển Anh sẽ phải cẩn trọng.

Mục Thể thao giới thiệu cuốn “Death or Glory: The Dark History of the World Cup” của tác giả Jon Spurling vào năm 2010. Cuốn sách viết về những chuyện hậu trường xung quanh các đội bóng lớn như Brazil, Argentina, Italy, Đức... xuyên suốt các kỳ World Cup từ 1930 đến 2006.