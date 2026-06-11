HLV Thomas Tuchel quyết định nới lỏng các quy định sinh hoạt của đội tuyển Anh trước khi World Cup 2026 diễn ra.

Tuyển Anh cho phép cầu thủ gần gũi bạn gái.

Theo Daily Mail, bạn gái và người thân của các tuyển thủ được phép đến thăm trong giai đoạn chuẩn bị cho World Cup 2026. Ban đầu, đại bản doanh của "Tam sư" chỉ dành cho cầu thủ và các thành viên ban huấn luyện. Tuy nhiên, HLV Tuchel thay đổi kế hoạch nhằm tạo tâm lý thoải mái cho các học trò trước khi bước vào hành trình chinh phục World Cup.

Sau trận giao hữu với New Zealand vào tuần trước, Ashlyn Castro, bạn gái của Jude Bellingham, đã di chuyển gần bốn giờ để đến nơi đội tuyển Anh lưu trú. Cặp đôi được cho là đã có khoảng thời gian thư giãn bên nhau. Nữ người mẫu này cũng chia sẻ hình ảnh tại khách sạn của đội tuyển lên mạng xã hội.

Không chỉ Bellingham, một số tuyển thủ khác cũng đã đón người thân đến thăm. Kate, vợ của đội trưởng Harry Kane, cùng Layla Roye, bạn gái của Kobbie Mainoo, cũng xuất hiện tại đại bản doanh của "Tam sư" trong những ngày gần đây.

Tuyển Anh nới lỏng quy định trước World Cup. Ảnh: Reuters.

The Sun tiết lộ đây là điều khá hiếm gặp ở các đợt tập trung trước những giải đấu lớn. Tuy nhiên, HLV Tuchel muốn tạo ra bầu không khí thoải mái và giảm áp lực cho các cầu thủ trước khi đội tuyển di chuyển đến Kansas (Mỹ) để bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng.

Thủ môn Jordan Pickford cũng ủng hộ quyết định của chiến lược gia người Đức. Anh cho rằng World Cup chưa thực sự bắt đầu với tuyển Anh cho đến ngày 18/6. Vì vậy, các cầu thủ cần thời gian để thích nghi với điều kiện thời tiết, duy trì cường độ tập luyện nhưng vẫn có những khoảng nghỉ ngơi cần thiết.

Tuyển Anh đá trận ra quân tại bảng L World Cup 2026 gặp Croatia vào rạng sáng 18/6.

Những cầu thủ đáng chú ý nhất World Cup 2026 Danh sách 10 cái tên được mong chờ nhất tại World Cup 2026 do ESPN đăng tải hôm 9/6 đang nhận được nhiều ý kiến trái chiều về tiêu chí đánh giá.