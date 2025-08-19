Tương lai Zirkzee đảo chiều ở MU

Joshua Zirkzee nhiều khả năng được MU giữ lại ở kỳ chuyển nhượng hè này.

Zirkzee có thể ở lại MU. Ảnh: Reuters.

Nhà báo Fabrizio Romano cho biết "Quỷ đỏ" vẫn đánh giá cao màn trình diễn của Zirkzee và sẽ không để anh ra đi trong mùa hè này. Quyết định này được ban lãnh đạo và HLV Rúben Amorim đưa ra từ nhiều tháng trước. MU cũng chưa có cuộc đàm phán nào với các CLB Italy về trường hợp của Zirkzee.

Dù Zirkzee chưa có nhiều cơ hội ra sân, Amorim vẫn có những nhận xét tích cực về tuyển thủ Hà Lan. Tuy nhiên, HLV người Bồ Đào Nha cho rằng Zirkzee cần nỗ lực hơn khi phải cạnh tranh suất đá chính với bộ ba tân binh Bryan Mbeumo, Benjamin Sesko và Matheus Cunha.

Ở trận ra quân gặp Arsenal tại vòng 1 Premier League cuối tuần trước, Zirkzee đã dính chấn thương và không có mặt trong danh sách thi đấu.

Napoli và Inter Milan từng xem xét chiêu mộ Zirkzee trong thời gian qua, nhưng chưa đưa ra đề nghị chính thức. Trước khi đến MU, Zirkzee tỏa sáng trong màu áo Bologna.

Gia nhập MU với mức phí 40 triệu bảng, Zirkzee có một mùa giải không thành công khi chỉ ghi được vỏn vẹn 7 bàn thắng trên mọi đấu trường. Anh cùng Rasmus Hojlund bị chỉ trích vì không đem về nhiều bàn thắng cho "Quỷ đỏ".

Trong khi Zirkzee được đảm bảo tương lai, Hojlund lại đối diện nguy cơ phải rời MU.

