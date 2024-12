Tương lai 'John Wick'

Keanu Reeves rất muốn nhân vật John Wick tái ngộ khán giả trong tương lai. Sức khỏe là điều khiến nam diễn lo ngại sau nhiều năm vào vai "sát thủ bút chì".

Theo Page Six, Keanu Reeves bày tỏ mong muốn thực hiện phần phim thứ 5 về John Wick. Song, xét trên phương diện sức khỏe, nam diễn viên không rõ bản thân có thể tiếp tục vào vai "sát thủ bút chì" hay không. Thực tế, tham gia một bộ phim hành động có cường độ cao như John Wick là không dễ khi diễn viên có tuổi.

Trên chương trình CBS Mornings, Keanu Reeves chia sẻ ngắn gọn về khả năng tái xuất giới sát thủ trong John Wick: "Không có gì là không thể. Nhưng đầu gối của tôi lúc này đang gặp vấn đề. Tôi rất muốn được trở lại, chỉ là không biết đầu gối của mình có thể tiếp tục chịu đựng được không”.

Keanu Reeves mong muốn được tiếp tục đóng John Wick nếu sức khỏe cho phép. Ảnh: Lionsgate.

Trước mắt, John Wick của Keanu Reeves sẽ tái ngộ khán giả qua vai diễn khách mời (cameo) trong phần phim ngoại truyện From the World of John Wick: Ballerina. Tác phẩm theo chân nữ sát thủ Eve Maccaro do Ana de Armas trên hành trình khởi đầu sự nghiệp.

Theo Page Six, trên thảm đỏ ra mắt John Wick 4 hồi tháng 3/2023, nam diễn viên khẳng định tình yêu dành cho thể loại hành động và nhân vật John Wick tạo động lực để anh tiếp tục, bất chấp nguy cơ chấn thương.

Năm 2014, John Wick khiến thế giới sửng sốt qua những pha hành động chân thực, đặc biệt là nhân vật chính do Keanu Reeves thủ vai. Theo đó, sự góp mặt của ngôi sao sinh năm 1964 giúp John Wick gặt hái nhiều thành tích thương mại. Sau 4 lần John Wick xuất hiện, tổng doanh thu của loạt phim đã vượt mốc 1 tỷ USD , theo Box Office Mojo.