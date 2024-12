Đằng sau vụ kiện quấy rối tình dục đang gây xôn xao Hollywood

Blake Lively tố nam chính "It Ends With Us" quấy rối tình dục và thực hiện chiến dịch bôi nhọ danh tiếng của cô.

Vụ Blake Lively tố bạn diễn Justin Baldoni và nhà sản xuất Jamey Heath đã nhiều lần quấy rối tình dục cô trên phim trường It Ends With Us đang gây chấn động Hollywood, Business Insider đưa tin. Trong hồ sơ được gửi lên Sở Dân quyền California (Mỹ), minh tinh cho biết giữa các bên từng họp để giải quyết tình trạng thù địch, căng thẳng làm chệch hướng quá trình sản xuất phim. Sau cuộc họp, Lively nói tất cả đồng ý với một số điều khoản sau: Thuê điều phối viên thân mật; Không đề cập chứng nghiện phim khiêu dâm của Baldoni trước mặt Lively; Không chiếu video hoặc hình ảnh khỏa thân của phụ nữ (bao gồm cả vợ của nhà sản xuất) trước mặt Lively hoặc nhân viên của cô... Minh tinh còn tố bạn diễn thuê công ty xử lý khủng hoảng truyền thông TAG PR của bà Melissa Nathan để thực hiện chiến dịch hạ bệ cô sau khi phim ra mắt. "Hy vọng hành động pháp lý này giúp vén màn các mưu đồ trả thù ác ý nhằm tổn hại các cá nhân dám đứng lên vạch trần sai phạm, bảo vệ những người đang bị nhắm tới", Lively phát biểu trên New York Times. Tính toán của Blake Lively Vợ Ryan Reynolds quyết đâm đơn kiện sau 4 tháng dính lùm xùm với ê-kíp phim. Hồi tháng 8, cô không đi quảng bá It Ends With Us cùng đạo diễn kiêm diễn viên chính Justin Baldoni. Khi đó, truyền thông rộ tin đồn Lively bất đồng quan điểm với Baldoni nên tự ý đổi kịch bản, trang phục mà không hỏi ý kiến. Trong các bài phỏng vấn, Lively không nhắc gì đến phim. Tất cả vụ việc trên khiến minh tinh bị tẩy chay mạnh mẽ. Trả lời Business Insider, chuyên gia quan hệ công chúng Mike Fahey - CEO Fahey Communications - nhận định Lively im lặng đến lúc này mới "phản đòn" là đúng thời điểm, những gì được nêu trong đơn kiện rất chi tiết. "Đây là bài học chuyên sâu về quan hệ công chúng. Cô ấy và nhóm pháp lý đã chờ đợi 4 tháng, lắng nghe và thu thập ý kiến rất kỹ. Phía Justin Baldoni chắc chắn đang cố gắng cho rằng đây là nỗ lực của Blake nhằm khôi phục danh tiếng đã mất". Blake Lively kiện Justin Baldoni quấy rối tình dục cô trên phim trường. Ảnh: Deadline. Đơn kiện dài 80 trang ghi rằng làn sóng phản đối trực tuyến mà Lively phải chịu đựng suốt mùa hè là "kết quả của kế hoạch truyền thông tinh vi nhằm trả đũa việc cô lên tiếng về hành vi sai trái của họ trên phim trường, với mục đích đe dọa cô và bất kỳ ai khác tiết lộ trước công chúng những gì thực sự đã xảy ra". Luật sư giải trí Camron Dowlatshahi, đối tác của công ty luật có trụ sở ở Los Angeles, nói phía Lively đệ đơn kiện vào thời điểm rất gần kỳ nghỉ lễ khiến Baldoni khó trở tay kịp. Điều đó chứng tỏ Lively đã tính toán bài bản. Giới chuyên gia về luật cho rằng những gì Lively cung cấp khá dày dặn, nêu rõ Baldoni đã tạo chiến dịch bôi nhọ cô ra sao. Trong đó, cô cung cấp ảnh chụp màn hình loạt tin nhắn cho thấy Baldoni và người phát ngôn của anh - Jennifer Abel, và chuyên gia truyền thông Melissa Nathan, đã thảo luận chiến lược hủy hoại danh tiếng Lively. "Một khiếu nại với nhiều bằng chứng như vậy rất hiếm. Thường thì các đơn kiện sẽ không đính kèm nhiều tin nhắn văn bản đến thế", Dowlatshahi nói thêm. Đơn kiện của Lively đã vạch trần góc khuất của lĩnh vực quan hệ công chúng, đặc biệt trong ngành giải trí. Theo Mike Fahey, số đông thường chỉ biết nghệ sĩ có đội ngũ PR để dự đoán tình huống xấu và ứng phó với nó, nhưng thực tế đằng sau còn tồn tại sự thật đáng sợ hơn: Dàn dựng kế hoạch để hạ bệ, nhấn chìm người trong giới. Tuy nhiên, không phải chuyên gia nào cũng đồng ý cách vạch trần này của Lively. Erik Bernstein - chủ tịch công ty Bernstein Crisis Management - nêu quan điểm: "Đây không phải cách duy nhất để xử lý khủng hoảng. Việc chọn phơi bày góc tối không thể giúp Lively phục hồi thiệt hại". Bernstein nói nếu Lively là thân chủ của ông, họ sẽ đánh giá mức độ thiệt hại đã xảy ra, từ đó đưa ra chiến lược xoa dịu nhằm thay đổi dư luận, hoặc cô đọng nội dung dễ hiểu đến khán giả. "Chẳng hạn, cô ấy có thể đưa ra tuyên bố ngắn gọn với 45,3 triệu người theo dõi trên Instagram hoặc một nền tảng truyền thông quốc gia nào đó", Bernstein lập luận. Justin Baldoni gặp bất lợi Đến lúc này đã có nhiều cá nhân và tổ chức trong ngành đứng về phía Lively như Amber Heard, Gwyneth Paltrow, Amy Schumer, đạo diễn Deadpool and Wolverine Shawn Leny, Hiệp hội Diễn viên Màn ảnh - Liên đoàn Nghệ sĩ Truyền hình và Phát thanh Mỹ (SAG-AFTRA)... Bên kia chiến tuyến, Bryan Freedman - luật sư của Justin Baldoni - gọi những tuyên bố của Lively là "hoàn toàn sai sự thật, vô lý và tục tĩu, với mục đích công khai làm tổn thương" thân chủ của họ trên truyền thông. Freedman còn cho rằng đơn kiện kia là "nỗ lực tuyệt vọng nhằm 'sữa chữa' danh tiếng của Lively". Mặc dù phủ nhận, Baldoni đang gặp nhiều bất lợi. Nam diễn viên đã bị sa thải khỏi công ty quản lý tài năng WME. Trên X, làn sóng chỉ trích Baldoni rộ lên. Những người ủng hộ phong trào #MeToo hy vọng tòa án làm sáng tỏ vụ này. Justin Baldoni vướng scandal. Ảnh: Hollywood Reporter. Dưới góc nhìn của luật sư Camron Dowlatshahi, ông đưa ra lời khuyên cho nam diễn viên 40 tuổi: "Giả sử tôi là anh ta và có bằng chứng bảo vệ mình, chắc chắn tôi sẽ phản công. Nhưng nếu không đủ bằng chứng, việc giữ im lặng cho đến khi lùm xùm lắng xuống là cách tốt nhất". Trong khi đó, Mike Fahey phát biểu: "Tôi không muốn suy đoán nhiều. Nhưng thực sự nếu Justin không thể tự bào chữa cho mình, có khả năng vụ kiện sẽ thay đổi đáng kể tiến trình phát triển sự nghiệp của anh ấy. Đây không phải vụ kiện nhỏ. Những cáo buộc này rất nghiêm trọng. Blake Lively không phải là trợ lý cá nhân trên phim trường. Cô ấy là một trong những cái tên lớn nhất ở Hollywood". Theo Business Insider, những vụ kiện tương tự có thể được giải quyết bên ngoài tòa án, khi đôi bên đạt thỏa thuận chung, tuy nhiên khả năng cao rằng đơn kiện của Lively sẽ được mang ra xét xử công khai, giống như phiên tòa phỉ báng giữa Johnny Depp và Amber Heard hồi năm 2022.