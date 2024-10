Tương lai của Cường Seven vẫn rất khó đoán

Kết thúc "Anh trai vượt ngàn chông gai" với danh hiệu “Thủ lĩnh gia tộc toàn năng”, Cường Seven có một màn tái khởi động tốt. Nhưng tương lai của anh vẫn khó đoán.

Trước khi đến với Anh trai vượt ngàn chông gai, Cường Seven không phải là một nghệ sĩ được đánh giá cao trong cả năng lực âm nhạc lẫn độ phổ biến với công chúng. Anh từng có một bản hit được chú ý phát hành cách đây hơn 10 năm là Beautiful Girl, nhưng sau đó liền vấp phải tranh cãi dữ dội về việc hát live. Anh có tham gia đóng phim nhưng cũng không có tác phẩm nào quá nổi bật.

Những năm gần đây, Cường Seven chủ yếu được biết đến như một thành viên của SpaceSpeakers, hot boy một thời nay đã có gia đình hạnh phúc, sự nghiệp âm nhạc hay điện ảnh của anh dần trở nên mờ nhạt.

Bước vào Anh trai vượt ngàn chông gai, Cường Seven ban đầu cũng không nhận được sự quan tâm nhiều bằng các thành viên SpaceSpeakers có độ nhận diện cao khác như Soobin, Binz, Rhymastic. Tuy nhiên, đến đêm chung kết, anh đã giành được giải thưởng “Thủ lĩnh gia tộc toàn năng”, giải thưởng được xem như đồng chiến thắng với giải “Anh tài toàn năng” của Soobin.

Bứt phá trong chương trình

Để đạt được thành tích cao trong chương trình, Cường Seven đã có những màn thể hiện khá nổi bật. Ngay từ tiết mục đầu tiên Nước hoa kết hợp với Soobin, Kay Trần, Kiên Ứng, Cường Seven đã cùng các đồng đội tạo nên cơn sốt nhỏ cho chương trình, trở thành tiết mục đầu tiên của Anh trai vượt ngàn chông gai tiến vào top trending với thứ hạng khả quan.

Cường Seven cũng là một trong những anh tài có tiết mục mở màn tạo ấn tượng tốt nhất, khi vừa khoe được khả năng nhảy vốn có, cộng thêm cả kỹ năng chơi đàn thuần thục trong tiết mục Quên lối về. Phần trình diễn này nổi bật đến mức đã được anh tài Duy Nhất tái hiện lại khi biểu diễn tiết mục Triệu lý do ở vòng công diễn 3.

Trong các phần thi, Cường Seven cũng thể hiện kỹ năng trình diễn cũng như năng lực dẫn dắt tốt của mình, khi anh làm đội trưởng tới 5 công diễn, và đem lại nhiều tiết mục đáng nhớ cho chương trình, đạt thứ hạng trending tốt như Chợt nghe bước em về, Đường xa ướt mưa & Đừng qua lối đó, Nét và đặc biệt là Trống cơm - tiết mục đầu tiên và duy nhất của Anh trai vượt ngàn chông gai có thể đạt vị trí số 1 trending.

Cường Seven thể hiện khá tốt trong chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai.

Cường Seven cũng được khán giả công nhận về kỹ năng. Không còn là một chàng hot boy hát hụt hơi trên sân khấu như 12 năm trước nữa, Cường Seven trong chương trình thoải mái trình diễn những ưu điểm lớn nhất của anh là rap và nhảy. Không cần phải thể hiện những phân đoạn hát khó vượt quãng giọng hay áp lực diễn một mình từ đầu đến cuối, khi có đồng đội ở bên, Cường Seven trình diễn tự tin và biết cách tạo điểm nhấn hơn hẳn.

Trong quá trình dẫn dắt đội, Cường Seven cũng được các anh tài khác đánh giá cao, đặc biệt NSND Tự Long dành tặng nhiều lời khen có cánh, cho rằng anh là “Thủ lĩnh của các thủ lĩnh”. Thực tế, Cường Seven cũng thể hiện bản lĩnh của một người đội trưởng tốt, anh có sự tôn trọng dành cho các thành viên, nhưng cũng có sự quyết đoán riêng, không cả nể. Phần lớn các tiết mục có sự dẫn dắt của Cường Seven cũng đạt được điểm số cao, giúp các thành viên trong đội mình an toàn.

Dù vậy, Cường Seven cũng có vướng phải một số khúc mắc nhỏ với Tăng Phúc trong quá trình chọn đội. Tăng Phúc cho rằng việc Cường Seven bỏ qua anh và chỉ ngỏ ý mời anh vào đội khi đã bị các anh tài khác từ chối khiến anh giận. Nhưng, Cường Seven cũng đã khéo léo giải quyết vấn đề ngay lập tức trên mạng xã hội để mọi chuyện không đi quá xa, và hành động của anh cũng được nhiều anh tài khác ủng hộ.

Sau khi kết thúc Anh trai vượt ngàn chông gai, rõ ràng Cường Seven được nhiều thứ: Giải thưởng, danh tiếng và cả sự công nhận của khán giả - những điều mà trước đây anh chưa có được.

Tương lai chưa chắc chắn

Cường Seven rõ ràng rất tỏa sáng khi hoạt động trong nhóm, kỹ năng trình diễn và khả năng lãnh đạo của anh phù hợp khi ở trong chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai. Tuy nhiên, khi đặt vào bối cảnh thị trường nhạc Việt, Cường Seven liệu có lặp lại vết xe đổ của 12 năm trước?

Đằng sau Cường Seven là đội ngũ sản xuất tiếng tăm, giàu kinh nghiệm lẫn khả năng tạo hit trên thị trường, là SpaceSpeakers. Tuy nhiên, Cường Seven lại không muốn phụ thuộc vào những người anh em của mình. Anh tâm sự rằng muốn khẳng định màu sắc âm nhạc của riêng mình nên đã có riêng ê-kíp cho mình từ sớm, còn mối quan hệ với SpaceSpeakers thiên về bạn bè hơn là công việc.

Kết quả của sự kết hợp giữa Cường Seven và ê-kíp riêng không mấy khả quan. Album Count to 7 được anh phát hành năm 2022 “chìm nghỉm”, không được khán giả quan tâm, cũng không được giới chuyên môn đánh giá cao bởi chất liệu EDM cũ kỹ cùng những sáng tác còn ngô nghê, non nớt. Thực tế, trong chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai, Cường Seven cũng không sử dụng ca khúc nào trong album của anh để trình diễn, mặc dù anh cũng đã bỏ nhiều công sức để đầu tư.

Thành tích trong chương trình chưa đủ để đảm bảo cho Cường Seven thành công trên thị trường.

Trong chương trình, khi trình diễn dưới bản phối của những người anh em SpaceSpeakers, Cường Seven có “đất” để tỏa sáng hơn hẳn, anh cũng được thử sức ở nhiều chất liệu khác nhau, kết hợp giữa hiện đại và truyền thống mượt mà. Tuy chưa trình diễn quá nhiều sáng tác mới, nhưng những phân đoạn viết thêm của Cường Seven trong các tiết mục cũng cho thấy sự tiến bộ hơn so với các sản phẩm solo. Phần hát của Cường Seven cũng ổn định hơn, mặc dù kỹ thuật không tốt nhưng chí ít anh đã không còn hụt hơi khi live như trước.

Bước ra khỏi chương trình, những kỹ năng của Cường Seven dù tốt lên những vẫn còn nhiều nghi vấn về sự thành công. Khi ở trong một nhóm nhạc có thể anh rất hay, nhưng khi hoạt động solo, phải thể hiện một mình từ đầu đến cuối, anh chưa có sản phẩm nào để chứng minh mình có thể làm tốt. Nếu như Cường Seven chưa thay đổi tư duy về âm nhạc cũng như chọn lựa ê-kíp sau chương trình, con đường của anh phía trước vẫn sẽ còn nhiều chông gai.