Tương lai của Amorim ở MU

MU vừa trải qua thêm một kết quả đáng thất vọng khi để thua 0-1 trước Tottenham. Bàn thắng duy nhất của James Maddison giúp Spurs giành trọn 3 điểm, trong khi "Quỷ đỏ" tiếp tục thể hiện bộ mặt bế tắc.

Dù vậy sau trận đấu, Amorim khẳng định ông không bận tâm đến những đồn đoán về tương lai của mình. Vị HLV này tuyên bố: "Tôi không lo lắng. Tôi ghét thua cuộc, đó là cảm giác tồi tệ nhất. Nhưng tôi tin vào công việc của mình và chỉ muốn giành chiến thắng".

Lời khẳng định của Amorim phần nào cho thấy ông vẫn tin tưởng vào kế hoạch dài hạn tại Old Trafford. Tuy nhiên, thực tế MU chưa có dấu hiệu thoát khỏi cuộc khủng hoảng. Họ đứng thứ 15 trên bảng xếp hạng Premier League, đối diện nguy cơ rơi xuống nhóm cầm đèn đỏ nếu không sớm cải thiện phong độ.

Amorim nói thêm: "Sự khác biệt trong trận đấu này là họ đã ghi bàn, còn chúng tôi thì không. Chúng tôi đã có cơ hội nhưng không tận dụng được".

Lúc này, MU đã nhận thất bại thứ 12 ở Premier League mùa giải năm nay và tiếp tục thể hiện một lối chơi nhạt nhòa, thiếu sức sống. Hàng công phung phí cơ hội, hàng thủ thiếu chắc chắn, và đội hình liên tục bị xáo trộn do chấn thương khiến "Quỷ đỏ" ngày càng sa sút.

Việc Amorim chưa tìm ra công thức chiến thắng cũng khiến người hâm mộ mất dần kiên nhẫn. MU hiện bị bỏ xa trong cuộc đua top 4, do đó FA Cup và Europa League là hai đấu trường duy nhất để có thể nuôi hy vọng giành danh hiệu.

Tuy nhiên, nếu không nhanh chóng cải thiện phong độ và tìm lại mạch chiến thắng, ngay cả những mục tiêu này cũng có thể trở nên xa vời. Amorim có thể tự tin vào bản thân, nhưng nếu không mang lại kết quả, niềm tin đó sẽ không còn đủ sức thuyết phục.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.