Tuổi trẻ CAND đồng hành cùng cơ sở cai nghiện ma túy trên toàn quốc

Tại Cơ sở cai nghiện số 2, Công an TP Hà Nội, Ban Thanh niên CAND tham mưu với Cục Công tác chính trị phối hợp tổ chức Chương trình “Tuổi trẻ hành động vì cộng đồng không ma túy".

Chiều 24/10, Chương trình có sự phối hợp của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Hà Nội, sự đồng hành của các đơn vị chức năng thuộc C04 và Công an TP Hà Nội, Thư viện CAND. Thiếu tướng Ngô Hoài Thu, Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị Bộ Công an, dự và chỉ đạo hoạt động.

Đây là chương trình thiết thực, ý nghĩa của tuổi trẻ CAND trong "Đồng hành cùng 77 cơ sở cai nghiện ma túy trên toàn quốc" nhằm cụ thể hóa chương trình phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên đến năm 2030 của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể hóa vai trò của tổ chức đoàn và đoàn viên thanh niên trong thực hiện Đề án về "Tiếp nhận nhiệm vụ, quản lý nhà nước về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện" của Bộ Công an.

Thiếu tướng Ngô Hoài Thu, Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị Bộ Công an.

Tại Chương trình, đã diễn ra các hoạt động thu hút đông đảo cán bộ, học viên của Cơ sở cai nghiện số 2, CATP Hà Nội như Ngày hội "Tuổi trẻ hành động vì cộng đồng không ma túy", thi vẽ tranh "Sắc màu hy vọng", chương trình cắt tóc miễn phí, tặng quà cho học viên cai nghiện có hoàn cảnh khó khăn, phấn đấu tốt.

Đặc biệt, tại chương trình, Ban Tổ chức cũng mời các Chuyên gia tâm lý, nhân vật truyền cảm hứng, các nghệ sĩ khách mời để chia sẻ, lan tỏa tinh thần sống tích cực, góp phần tuyên truyền, giáo dục học viên với chủ đề "Giá trị sống - Hành trình làm lại cuộc đời", giúp học viên nâng cao nhận thức và hành động, quyết tâm cai nghiện, sớm trở lại tái hòa nhập cộng đồng, chung tay xây dựng xã hội và gia đình không ma túy.

Chương trình "Đồng hành cùng 77 cơ sở cai nghiện trên toàn quốc" do Ban Thanh niên CAND triển khai trong tuổi trẻ toàn lực lượng sẽ được đồng loạt triển khai tại 34/34 tỉnh, thành phố với các nội dung chính như tuyên truyền, giáo dục pháp luật, tư vấn tâm lý, định hướng giá trị sống, các hoạt động nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, thể chất; tư vấn hướng nghiệp, định hướng nghề, giới thiệu việc làm cho học viên cai nghiện, giúp đỡ học viên cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng.

Với quyết tâm của các cấp bộ Đoàn, cùng sự đồng hành của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và sự chung tay hành động của mỗi đoàn viên, thanh niên CAND và của chính các học viên cai nghiện, chương trình ý nghĩa trên sẽ đạt kết quả cao và tiếp tục lan tỏa góp phần đẩy lùi tệ nạn ma túy ra khỏi đời sống xã hội.