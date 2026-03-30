Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Nguồn gốc thời gian

Sách mang đến tầm nhìn mới mẻ và ấn tượng về sự ra đời của vũ trụ, một tầm nhìn sẽ thay đổi sâu sắc cách chúng ta suy nghĩ về vị trí của mình trong trật tự vũ trụ và cuối cùng có thể được chứng minh là di sản vĩ đại nhất của Hawking.

Xuất bản

Tuổi của vũ trụ được tính như thế nào?

  • Thứ hai, 30/3/2026 08:46 (GMT+7)
  • 16 phút trước

Một nghịch lý

Một tương quan kỳ lạ có thể nảy sinh ở chỗ thị kính của ngay cả chiếc kính viễn vọng lớn nhất cũng không thể lớn hơn mắt người.

-Ludwig Wittgenstein, Vermischte Bemerkungen

Những năm cuối 1990 là đỉnh cao của thập niên vàng khám phá vũ trụ. Thời gian dài được xem như một lĩnh vực của những giả thuyết thiếu kiểm chứng, vũ trụ học - cái ngành khoa học dám nghiên cứu nguồn gốc, tiến hóa, và tương lai của toàn bộ vũ trụ - cuối cùng cũng đã trưởng thành.

Các nhà khoa học trên khắp thế giới xôn xao đầy hứng khởi về những quan sát kỳ diệu từ các vệ tinh tiên tiến và các thiết bị trên mặt đất, mà chúng biến đổi bức tranh vũ trụ của chúng ta đến mức không thể nhận ra.

Cứ như là vũ trụ đang nói với chúng ta vậy. Điều này đặt ra một cuộc kiểm tra thực tiễn quy mô với các nhà lý thuyết, những người đã được nhắc nhở để kiềm chế các suy đoán và cụ thể hóa hơn những dự đoán của các mô hình của mình.

Vu tru anh 1

Vũ trụ huyền bí mời gọi trí tò mò ở mọi thời đại. Ảnh: Tweak Town.

Trong vũ trụ học, chúng ta khám phá quá khứ. Các nhà vũ trụ học là những du hành gia thời gian, còn kính viễn vọng là cỗ máy thời gian của họ. Khi nhìn vào không gian sâu thẳm, chúng ta đang nhìn lại quá khứ xa xôi, vì ánh sáng từ những ngôi sao và thiên hà xa xăm đã truyền đi hàng triệu hay thậm chí hàng tỷ năm để tới được chúng ta.

Ngay từ năm 1927, nhà thiên văn học - linh mục người Bỉ Georges Lemaître đã tiên đoán rằng không gian, khi được theo dõi trong khoảng thời gian đủ dài, đang nở ra. Nhưng, phải đến những năm 1990, công nghệ kính viễn vọng tiên tiến mới cho phép phát hiện ra quá trình lịch sử giãn nở của vũ trụ.

Quá trình lịch sử này chứa đựng một số điều bất ngờ. Chẳng hạn, năm 1998 các nhà thiên văn học đã phát hiện rằng sự bung ra của không gian đã bắt đầu tăng tốc khoảng năm tỷ năm trước, cho dù tất cả các dạng vật chất đã biết đều tương tác hút và do đó hẳn phải làm cho quá trình giãn nở chậm lại.

Từ đó, các nhà vật lý tự vấn, liệu có phải quá trình tăng tốc kỳ lạ này được điều hành bởi hằng số vũ trụ Einstein, một dạng năng lượng tối vô hình kiểu-ether, nó làm cho hấp dẫn trở thành đẩy chứ không phải hút. Một nhà thiên văn học châm biếm rằng vũ trụ giống như Los Angeles: một phần ba là vật chất còn hai phần ba là năng lượng.

Rõ ràng, nếu bây giờ vũ trụ đang giãn nở, thì trong quá khứ nó phải bị ép lại chặt hơn. Nếu bạn quay ngược quá trình lịch sử vũ trụ - tất nhiên, như một luyện tập toán học - bạn sẽ thấy rằng tất cả vật chất đã từng cụm chặt với nhau và cũng rất nóng, vì vật chất nóng lên và phát ra bức xạ khi nó bị nén chặt lại.

Trạng thái nguyên thủy này được gọi là Big Bang nóng. Các quan sát thiên văn từ những năm vàng 1990 đã xác định tuổi của vũ trụ - thời gian đã trôi qua kể từ Big Bang - là 13,8 tỷ năm, hơn kém 20 triệu.

Thomas Hertog/NXB Trẻ

Vũ trụ Thái Nguyên Big Bang Tuổi Thời gian

    Đọc tiếp

    Bien con thanh 'doi tac' thay vi 'ke doi dau' hinh anh

    Biến con thành 'đối tác' thay vì 'kẻ đối đầu'

    2 giờ trước 07:24 30/3/2026

    0

    Làm thế nào để con ngoan ngoãn mà không phải quát mắng, dùng roi vọt là điều khiến nhiều bậc cha mẹ đau đầu. Muốn con tự giác, cha mẹ cần biến chúng thành đối tác, thay vì đối đầu.

    Co hoi de xuat ban thanh nganh kinh te - cong nghe phat trien hinh anh

    Cơ hội để xuất bản thành ngành kinh tế - công nghệ phát triển

    3 giờ trước 05:50 30/3/2026

    0

    Chỉ thị 04-CT/TW của Ban Bí thư định hướng ngành xuất bản "trở thành ngành kinh tế - công nghệ phát triển, giữ vai trò hạt nhân trong hệ sinh thái kiến tạo các giá trị". Nhiều đơn vị xuất bản, phát hành kỳ vọng định hướng này mở ra nhiều cơ hội mới cho ngành.

    SÁCH HAY

    Mot chien dich o Bac Ky hinh anh

    Một chiến dịch ở Bắc Kỳ

    07:39 17/9/2020 07:39 17/9/2020

    0

    Thị dân và quan lại mặc lễ phục lui tới thăm viếng nhau, tặng nhau những lá thiếp lớn màu đỏ và quà cáp.

    Di nhu to giay trang hinh anh

    Đi như tờ giấy trắng

    20:50 21/9/2020 20:50 21/9/2020

    0

    Một trong những chuyến đi vào mùa Giáng sinh ghi dấu mãi trong tôi chính là về Đường Lâm, hay đúng hơn là về những ngôi làng quanh vùng Ba Vì, Sơn Tây.

    Nhung ba chu khong gian hinh anh

    Những bá chủ không gian

    20:00 30/8/2020 20:00 30/8/2020

    0

    Khi Blue Origin phóng và hạ cánh thành công tên lửa New Shepard, Jeff Bezos chỉ viết vài dòng trên Twitter. Trái lại, Elon Musk "tuôn" cả tràng dài trên mạng xã hội.

    Nguoi tre thoi 4.0 - Uy quyen long lay hinh anh

    Người trẻ thời 4.0 - Uy quyền lộng lẫy

    08:53 30/8/2020 08:53 30/8/2020

    0

    Trong số những kỹ năng mà người lao động phải có nếu không muốn bị bỏ lại phía sau, tư duy phản biện được nhiều người đặc biệt lưu ý.

    Di bo xuyen Viet voi cay dan guitar hinh anh

    Đi bộ xuyên Việt với cây đàn guitar

    20:33 12/8/2020 20:33 12/8/2020

    0

    Thiên nhiên luôn biết cách chữa lành những tổn thương trong tôi. Thiên nhiên là mẹ, là người thầy hướng dẫn mỗi khi tôi lạc lối trong cuộc đời này.

    Loan 12 su quan hinh anh

    Loạn 12 sứ quân

    11:02 16/8/2020 11:02 16/8/2020

    0

    Sau khi Ngô Xương Xí chết, họ Ngô hết người kế vị. Trong nước một ngày không thể không có vua, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi, lấy tôn hiệu là Vạn Thắng Vương.

    Nhung ngay cach ly hinh anh

    Những ngày cách ly

    19:42 5/8/2020 19:42 5/8/2020

    0

    Phải chăng chỉ cần có độ lùi của thời gian và trải nghiệm, con người có thể nhìn sự việc bằng góc độ hoàn toàn khác?

    Machiavelli hinh anh

    Machiavelli

    18:04 17/8/2020 18:04 17/8/2020

    0

    Leonardo và Michelangelo - hai nghệ sĩ tài năng - cùng làm việc trong một tòa nhà. Điều đó cho thấy Florence từng quy tụ nhiều ngôi sao sáng.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý