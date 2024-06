Tuổi 29 của Khánh Vân

Tự hào là chính mình - Thông điệp tháng 6 kết nối nghệ sĩ và khán giả

0

Ngày cuối cùng của tháng 6, nhìn lại chiến dịch Pride Month – Be The Original You diễn ra trong “tháng tự hào" của Zing MP3 cùng sự đồng hành của dàn sao Việt trong chiến dịch này