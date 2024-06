Bùng nổ khen chê về các 'anh trai'

Lên sóng cùng thời điểm lại có ý tưởng khá giống nhau nên Anh trai “say hi” và Anh trai vượt ngàn chông gai bị đặt lên bàn cân suốt những ngày qua.

Tối 29/6, Anh trai “say hi” chiếu tập 3 trong khi Anh trai vượt ngàn chông gai chính thức lên sóng. Việc đó khiến sự so sánh giữa 2 chương trình càng bùng nổ. Mạng xã hội ngập tràn bài viết khen chương trình này, chê chương trình còn lại. Điều đó khiến Anh trai “say hi” và Anh trai vượt ngàn chông gai trở thành từ khóa nóng.

2 chương trình phủ sóng MXH

Từ trước khi chương trình lên sóng, chỉ riêng 2 MV chủ đề của Anh trai “say hi” và Anh trai vượt ngàn chông gai đã tạo nên cuộc tranh luận sôi nổi trên các nền tảng mạng xã hội. MV của Anh trai vượt ngàn chông gai là Hỏa ca ra mắt sau The Stars của Anh trai “say hi” vài ngày nhưng chiếm được cảm tình với những lời khen ngợi.

Ngoài phần âm nhạc lôi cuốn, hấp dẫn, ca từ ý nghĩa, nội dung MV của Hỏa ca cũng được công chúng đánh giá cao. Đặc biệt, Hỏa ca ghi điểm nhờ chia line đồng đều để tất cả anh trai có cơ hội tỏa sáng. Tuy nhiên, kỹ xảo của MV Hỏa ca đôi chỗ hơi giả, trong khi tạo hình của các anh trai được nhận xét là khá sến sẩm.

Trong khi đó, The Stars ra mắt trước đó được khen hình ảnh mãn nhãn, nhưng bị chê âm nhạc kém hấp dẫn, không nghe rõ lời và cách chia line không đồng đều. Nhiều anh trai gần như vô hình trong MV để nhường cơ hội lên hình cho một số đồng nghiệp khác.

Anh trai vượt ngàn chông gai và Anh trai “say hi” đều là chương trình thực tế dành cho ngôi sao nam. Ở đó, họ vượt qua thử thách hát, nhảy để tìm ra những nhân tố nổi bật nhất thông qua lượt bình chọn của khán giả. Tuy nhiên, độ tuổi của 2 chương trình khác nhau. Anh trai vượt ngàn chông gai tập trung vào độ tuổi trên 30, trong khi Anh trai “say hi” hướng tới khán giả trẻ với nhiều giọng ca ở thế hệ Z.

Với tập 1 lên sóng tối 29/6, Anh trai vượt ngàn chông gai khắc phục được nhiều nhược điểm đơn vị sản xuất từng mắc ở Chị đẹp đạp gió rẽ sóng trước đó. Phần giới thiệu, khi các anh trai bước đến khu vực sinh hoạt chung không còn dài dòng mà khá ngắn gọn nhưng vẫn đảm bảo sự hấp dẫn, hài hước. Các anh trai tương tác tự nhiên, dí dỏm, duyên dáng, thậm chí bày nhiều trò “troll” nhau khiến bầu không khí rất thoải mái, thú vị.

Danh thủ Hồng Sơn, Tự Long, Bằng Kiều, Tuấn Hưng có sân khấu ấn tượng trong tập đầu Anh trai vượt ngàn chông gai.

Sân khấu của Anh trai vượt ngàn chông gai có lẽ cũng khiến nhiều chị đẹp phải ganh tỵ bởi được đầu tư hoành tráng, thậm chí nhiều khán giả ví như concert chuyên nghiệp. Tiết mục của 3 nhóm anh tài đã lên sóng cũng hấp dẫn. Khán giả ấn tượng trước sự trẻ trung, đa năng và lôi cuốn của team Nam thần rực lửa gồm Soobin, Cường Seven, Kay Trần, Kiên Ứng hoặc xúc động, bồi hồi khi Phan Đinh Tùng cất giọng với ca khúc Bởi vì anh quá yêu em.

Tập đầu tiên của Anh trai vượt ngàn chông gai mang đến đủ cảm xúc, từ sự hoài niệm khi những bản hit huyền thoại sống lại trên sân khấu, đến xúc động khi chứng kiến các nghệ sĩ trải lòng về sự nghiệp đã kéo dài hàng chục năm để rồi cuối cùng họ cùng nhau bùng nổ dưới ánh đèn sân khấu.

Anh trai “say hi” cũng rất chứng tỏ độ chịu chi, đầu tư khủng qua các tiết mục đã phát sóng. Họ dàn dựng bối cảnh đẹp mắt, chỉn chu về ánh sáng, đạo cụ lẫn trang phục, thậm chí thực hiện sân khấu phụ để phù hợp với nội dung các bài hát. Tuy nhiên, tất cả ca khúc của Anh trai “say hi” đều được sáng tác mới nên tính hoài niệm là không có. Thay vào đó, các sân khấu ở Anh trai “say hi” đúng chuẩn những tiết mục giải trí, thỏa mãn nhu cầu tận hưởng âm nhạc, trình diễn với những anh trai trẻ trung, điển trai.

Về mặt dàn dựng, tập đầu của Anh trai “say hi” vẫn bị chê dài dòng, nhiều tình tiết dư thừa, chẳng hạn phần reaction của Lyly, Orange. Đáng nói, Anh trai vượt ngàn chông gai làm tốt hơn Anh trai “say hi” ở khoản biên tập khi các anh tài đều có cơ hội xuất hiện. Trong khi đó, tập một của Anh trai “say hi” focus vào một số anh trai, điển hình Anh Tú Atus, Song Luân… trong khi nhiều người khác tiếp tục số phận “tàng hình”.

Soobin là một trong những giọng ca nổi bật nhất tập 1 Anh trai vượt ngàn chông gai với giọng hát, vũ đạo đẹp.

Với riêng tập lên sóng tối 29/6, Anh trai “say hi” thắng thế về lượt xem trực tiếp. Cùng lúc 21h ngày 29/6, Anh trai vượt ngàn chông gai có khoảng 12.000 người theo dõi trực tuyến, trong khi Anh trai “say hi” là 150.000. Tới 13h ngày 30/6, lượt xem của Anh trai “say hi” là 1,8 triệu lượt, trong khi Anh trai vượt ngàn chông gai là 741.000 lượt. Anh trai “say hi” cũng vươn lên hạng 2 top thịnh hành.

Tuy nhiên, xét tổng thể, bằng đó chưa đủ để kết luận chương trình nào đang thắng thế. Lý do là ngoài phát trực tiếp trên YouTube, Anh trai vượt ngàn chông gai còn chiếu trên VTV3, trong khi Anh trai “say hi” có mặt ở HTV2 - Vie Channel, ON Vie Giải Trí, ứng dụng VieON. Rating trên những kênh trên cũng phần nào phản ánh độ nổi tiếng của từng chương trình.

Theo thống kê của YouNetMedia, trong biểu đồ so sánh các chủ đề âm nhạc hot nhất trên mạng xã hội trong 24 giờ qua (tính tới 15h 30/6), Anh trai vượt ngàn chông gai đứng đầu với số liệu là hơn 19.000. Anh trai “say hi” đứng hạng 4 với hơn 13.000. Tổng lượng thảo luận của Anh trai vượt ngàn chông gai là hơn 142.000.

Bất lợi của Anh trai "say hi"

Về chất lượng âm nhạc, cũng khó có thể kết luận chương trình nào đang làm tốt hơn khi mà họ hướng tới những đối tượng khán giả có thể khác nhau. Nhưng theo phản ứng trên các hội nhóm, bình luận tích cực dường như đang thiên về Anh trai vượt ngàn chông gai. Nếu âm nhạc còn phụ thuộc vào sở thích cá nhân, khó phân định rõ ràng thắng thua, thì Anh trai “say hi” tạm bất lợi ở chỗ vướng nhiều tranh cãi đạo nhái.

Anh trai vượt ngàn chông gai mua bản quyền của Call Me by Fire (chương trình Trung Quốc) nên kịch bản được đảm bảo. Còn Anh trai “say hi” chưa được giới thiệu là mua bản quyền từ chương trình nào. Thế nhưng, không chỉ vướng nghi vấn đạo nhái vũ đạo từ Chuang 2021 hay EXO, Anh trai “say hi” mới đây còn bị tố lấy ý tưởng đấu giá ca khúc từ bản gốc Call Me by Fire.

Anh trai "say hi" có nhiều sân khấu ấn tượng nhưng cũng vướng những tranh cãi.

Luật chơi này được Anh trai “say hi” áp dụng trong tập 3 vừa lên sóng tối 29/6. 4 nhóm cộng tổng điểm cá nhân mà các thành viên trong nhóm có được sau live stage 1, sau đó dùng ít nhất 75% số điểm đó để đưa vào quỹ đấu giá ca khúc cho live stage 2. Cách thức đấu giá bài hát được xem là đặc trưng của Call Me by Fire và cũng sẽ được áp dụng trong vòng tới của Anh trai vượt ngàn chông gai.

Chính những tranh cãi kể trên khiến Anh trai “say hi” mất điểm. Do đó, có những tiết mục âm nhạc mới mẻ, hấp dẫn, đầu tư lớn, chuyên nghiệp, các anh trai đa tài nhưng chương trình vẫn vấp phải ý kiến trái chiều.

Việc 2 chương trình chiếu cùng khung giờ chắc chắn tạo nên nhiều chủ đề bàn tán, so sánh, thậm chí tranh cãi trong những ngày tới.