33 anh trai vượt ngàn chông gai gây chú ý

“Hỏa ca” đang được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Đây là MV chủ đề của Anh trai vượt ngàn chông gai với sự tham gia của 33 nghệ sĩ.

Tối 28/6, Hỏa ca, MV chủ đề của chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai 2024 chính thức được phát hành. MV nhanh chóng gây sốt khi quy tụ 33 gương mặt nổi tiếng ở lĩnh vực âm nhạc, phim ảnh hay thể thao... như Soobin, Binz, Tự Long, Tuấn Hưng, Thanh Duy, Tiến Luật, danh thủ Hồng Sơn, võ sĩ Duy Nhất...

MV được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội và nhận được sự quan tâm, bàn tán. Hầu hết khán giả khen ngợi Hỏa ca có giai điệu lôi cuốn, bắt tai.

Bài hát có phần beat mạnh mẽ, đặc biệt đoạn các anh trai chơi nhạc cụ và Soobin khoe các nốt cao đẩy cảm xúc người nghe lên cao trào. MV kết thúc bằng màn hòa giọng của 33 anh trai là cái kết trọn vẹn và thể hiện rõ tinh thần, thông điệp của chương trình.

Hình ảnh trong MV Hỏa ca.

Đặc biệt, ra mắt cùng thời điểm nên Anh trai vượt ngàn chông gai và Anh trai “say hi” luôn bị đặt lên bàn cân so sánh. Hỏa ca và MV chủ đề của Anh trai “say hi” đương nhiên cũng được so sánh rất nhiều. So với The Stars của Anh trai “say hi”, Hỏa ca được khen ngợi về âm nhạc và chia line đồng đều. Thời lượng góp giọng lẫn lên hình của các nghệ sĩ không chênh lệch.

Ngược lại, đây là vấn đề từng gây tranh cãi ở Anh trai “say hi”. Khi MV The Stars ra mắt, cộng đồng fan của không ít nghệ sĩ tỏ ra bất bình vì thần tượng của họ gần như “tàng hình”.

Phần MV của Hỏa ca khá ấn tượng với nhiều kỹ xảo cầu kỳ, đẹp mắt. Tuy nhiên, tạo hình của nhiều anh trai bị nhận xét sến sẩm. Một số anh trai thiếu tự nhiên và gượng gạo với lối trang điểm đậm, kiểu trang phục hầm hố với ý đồ cố gắng tạo nên vẻ ngoài cá tính.

Tới 11h ngày 29/6, MV đạt gần 240.000 lượt xem và đứng hạng 23 trên top thịnh hành danh mục âm nhạc.