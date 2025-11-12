Tuổi 28 của Hải Tú

Ngày 12/11, Hải Tú tròn 28 tuổi. Nữ diễn viên khoe bộ hình ảnh mới đón sinh nhật bên chiếc bánh kem màu xanh, Hải Tú viết: “Cảm ơn thật nhiều vì những điều ý nghĩa, ấm áp mọi người đã cùng nhau thực hiện dành đến Tú. Cuối cùng cũng bước sang tuổi mới, thời gian trôi nhanh đến đáng sợ. Mãi mãi biết ơn và vô tư”.

Đây là bài đăng đầu tiên trong hơn một tháng qua trên fanpage của Hải Tú. Thời gian qua, nữ diễn viên không hoạt động nhiều trên mạng xã hội. Gần như mỗi tháng cô chỉ đăng hình một lần, tần suất ít hơn hẳn những người nổi tiếng khác. Tuy nhiên, các bài đăng của cô vẫn thu hút sự chú ý với lượt tương tác lớn. Với bộ hình sinh nhật mới, Hải Tú nhận được 18.000 lượt tương tác sau khoảng 3 tiếng đăng tải.

Trong loạt ảnh, Hải Tú khoe nhan sắc với mái tóc ngắn. Tuy nhiên, kiểu phối đồ gồm khoác jean kết hợp áo trắng, chân váy đen và giày ballet của Hải Tú bị chê. Set đồ được nhận xét là không ăn nhập và trông kém đẹp mắt, thu hút.

Đầu tháng 7, Hải Tú vướng ồn ào liên quan đến loạt ảnh nhạy cảm. Thời điểm đó, loạt ảnh được cho là của Hải Tú, chụp tại studio, đăng tải vào tháng 7/2018 bất ngờ lan truyền. Trong bộ hình, người mẫu chụp nude với nhiều màn tạo dáng được cho là nhạy cảm. Hải Tú và công ty quản lý giữ im lặng, không liên tiếng về loạt hình.

Suốt thời gian qua, Hải Tú và chuyện tình cảm với Sơn Tùng liên tục gây ồn ào dù hai người luôn giữ im lặng. Cách đây không lâu, Hải Tú đăng vlog du lịch biển. Hải Tú bị cho là ẩn ý cùng đi du lịch với Sơn Tùng. Bởi chỉ vài ngày trước, Sơn Tùng cũng đăng ảnh ở biển. Khán giả cho rằng Hải Tú dường như đang muốn tiết lộ chuyện tình cảm của cô với nam ca sĩ sinh năm 1994.

Hải Tú sinh năm 1997, có sự nghiệp mờ nhạt và được biết đến với tư cách là bạn gái tin đồn của Sơn Tùng. Cả hai từng được phát hiện đi mua sắm cùng nhau hoặc trở về chung một nhà. Chuyện tình cảm của hai người gây đồn đoán suốt những năm qua nhưng họ không lên tiếng xác nhận.

Hải Tú được giới thiệu là diễn viên độc quyền của công ty MTP Entertainment do Sơn Tùng thành lập. Tuy nhiên, ngoài đảm nhận vai nữ chính trong MV Chúng ta của hiện tại phát hành vào 12/2020 và MV Chúng ta của tương lai, Hải Tú không có thêm hoạt động nào trong lĩnh vực nghệ thuật. Nhiều năm qua, cô chưa tham gia dự án phim nào.

Sự lôi cuốn của thanh âm

Cuốn sách Lược sử âm nhạc của nhà nghiên cứu âm nhạc bậc thầy thế giới Robert Philip, dẫn dắt độc giả trên hành trình khám phá cực kỳ lôi cuốn mọi hình thái âm nhạc. 40 chương sách đưa người đọc đi từ dạng thức sơ khai của âm nhạc đến khi con người sử dụng âm nhạc, qua giai đoạn sự lên ngôi của các nhạc cụ, dàn nhạc, đến khi âm nhạc tạo ra những cơn bão trong tâm trí con người thời cách mạng, cuối cùng là âm nhạc trong nhịp sống hiện đại và âm nhạc hướng về tương lai.

Cuốn sách làm nổi bật rằng, âm nhạc không chỉ là một hình thức nghệ thuật mà còn là một hiện tượng xã hội phức tạp. Nó phản ánh cấu trúc xã hội, các mối quan hệ quyền lực và những thay đổi trong xã hội. Âm nhạc phát triển theo nhiều chiều hướng khác nhau trong các nền văn hóa.