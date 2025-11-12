Clip quay lén Jung Kook hẹn hò gây bão

Hình ảnh và video quay lén cảnh Jung Kook hẹn hò với một cô gái đang lan truyền trên mạng xã hội kéo theo nhiều bàn tán, chỉ trích.

Mới đây, hình ảnh và clip quay lén của chàng trai được cho là Jung Kook lan truyền trên mạng xã hội. Trong đoạn clip, người đàn ông có ngoại hình giống hệt em út BTS đang đi vào nhà cùng một cô gái. Chàng trai thậm chí nắm tay đối phương khi mở cửa và cả hai cùng bước vào.

Người hâm mộ cũng nhận thấy trong các bức ảnh và video, Jung Kook đều mặc cùng một bộ trang phục. Việc đó được coi là bằng chứng cho thấy nam thần tượng thực sự đang hẹn hò với một người phụ nữ.

Jung Kook lộ ảnh hẹn hò nhưng Big Hit Music chưa lên tiếng. Ảnh: Allkpop.

Sự việc này khiến ARMY (cộng đồng người hâm mộ của BTS) nói chung và fan Jung Kook nói riêng tức giận. Họ đưa ra nhiều bình luận tiêu cực về anh và người phụ nữ. Công ty quản lý của BTS là Big Hit Music chưa lên tiếng về vấn đề này.

Jung Kook sinh năm 1997, là em út trong nhóm nhạc nam hàng đầu Kpop hiện nay BTS. Họ sở hữu nhiều bản hit với lượng fan đông đảo khắp thế giới. Năm 2022, Jung Kook được bình chọn là người đàn ông quyến rũ nhất ở tuổi 25 trong BXH nghệ sĩ nam quyến rũ nhất theo từng nhóm tuổi từ 18 đến 70 của tạp chí People.

Ngày 11/6, Jung Kook và thành viên cùng nhóm là Ji Min chính thức xuất ngũ tại Sư đoàn Bộ binh số 5 ở Yeoncheon, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc. Cả 2 có 18 tháng phục vụ trong Lữ đoàn Pháo binh thuộc Sư đoàn Bộ binh số 5. Tại đây, cả hai được phân công vào Lữ đoàn Pháo binh, nơi họ trải qua nhiều thử thách từ huấn luyện thể chất đến các nhiệm vụ thực chiến.

Thành viên cuối cùng xuất ngũ của BTS là Suga. Anh hoàn tất nghĩa vụ quân sự vào 21/6. Với việc cả 7 thành viên hoàn thành nghĩa vụ quân sự trong tháng 6/2025, BTS đang chuẩn bị cho màn tái hợp được người hâm mộ mong chờ. Theo thông báo từ HYBE, nhóm dự kiến trở lại với các hoạt động chung vào cuối năm hoặc đầu năm 2026.