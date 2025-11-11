Kim Hee Sun xuất hiện trong họp báo giới thiệu phim mới. Nữ diễn viên gây chú ý khi sở hữu ngoại hình trẻ trung hơn so với độ tuổi.

Tờ Maekyung đưa tin nữ diễn viên Kim Hee Sun chia sẻ suy nghĩ về khái niệm Young Forty. Young Forty lần đầu xuất hiện là khoảng 10 năm trước. Nó ám chỉ những người trung niên có gu thẩm mỹ trẻ trung và hợp thời.

Tuy nhiên, đến 2025, nó đã trở thành mục tiêu chế giễu và châm biếm. Giờ đây, Young Forty được dùng để chế giễu những người trung niên nhưng cố tỏ ra trẻ hơn tuổi thật.

Ngoại hình Kim Hee Sun ở tuổi 48. Ảnh: Maekyung.

Trong họp báo giới thiệu bộ phim No Next Life của đài TV Chosun được tổ chức tại Khách sạn Stanford Seoul ở Sangam-dong, Mapo-gu, Seoul vào chiều 10/11, Kim Hee Sun chia sẻ: "Sống đúng với lứa tuổi cũng là một điều may mắn". Đặc biệt, cô xuất hiện với ngoại hình trẻ trung, làn da căng mịn.

No Next Life là câu chuyện hài hước về quá trình trưởng thành của 3 người bạn 41 tuổi. Họ nỗ lực tìm kiếm cuộc sống tốt đẹp hơn khi phải vật lộn với những thói quen hàng ngày, những cuộc chiến nuôi dạy con cái và sự đơn điệu của công việc.

Vì bộ phim tập trung vào tình yêu và sự trưởng thành ở độ tuổi 40, nên truyền thông Hàn Quốc đã hỏi Kim Hee Sun về Young Forty.

Kim Hee Sun chia sẻ: "Tôi đang ở giai đoạn cuối của Young Forty. Ban đầu, thuật ngữ này không mang ý nghĩa tiêu cực như vậy, nhưng có vẻ nó đã thay đổi một chút".

Cô tiếp tục: “Tôi nghĩ việc cố gắng tỏ ra trẻ trung hay hành động trẻ trung thực ra lại phản tác dụng. Sống đúng với tuổi của mình là một điều may mắn, nhưng thành thật mà nói, điều đó thực sự rất khó khăn. Sống một cuộc sống bình thường ở tuổi của tôi thật khó khăn”.

Kim Hee Sun sinh năm 1977, bắt đầu làm người mẫu cho các tạp chí tuổi teen từ năm 15 tuổi. Cô là một trong số ngôi sao nổi tiếng nhất Hàn Quốc vào giữa và cuối những năm 1990.

Nhờ ngoại hình nổi bật, cô được công chúng ưu ái đặt biệt danh "biểu tượng sắc đẹp Hàn Quốc" hay "quốc bảo sắc đẹp". Cô nổi tiếng qua rất nhiều bộ phim như Thần thoại, Tạm biệt tình yêu của tôi, Bản tình ca buồn…