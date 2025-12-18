Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Nửa lo âu, nửa trưởng thành

Xuất phát từ podcast “The Psychology of Your 20s” với hơn 50 triệu lượt nghe trên toàn thế giới, “Nửa lo âu, nửa trưởng thành: Hành trình tìm mình ở tuổi hai mươi” là tấm bản đồ tâm lý sâu sắc, chi tiết và thiết thực, giúp bạn đọc khám phá từng góc khuất trong tâm trí mình.

Xuất bản

Tuổi 20 nên tiết kiệm tiền hay sống trọn vẹn với trải nghiệm?

  • Thứ năm, 18/12/2025 14:53 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Có một câu hỏi dai dẳng mà rất nhiều người trong chúng ta đều đang phải đối mặt trong những năm tháng lứa tuổi 20 này: Mình nên ưu tiên việc tích lũy tài sản, hay là sống trọn với trải nghiệm?

Cách quản lý tiền bạc theo cảm xúc

Hiểu được tâm lý về tiền bạc là một chuyện; biết cách quản lý nó lại là chuyện khác. Đây là một điều đặc biệt quan trọng ở lứa tuổi 20, khi những thói quen tài chính lâu dài của chúng ta đang dần được hình thành. Hãy cùng thảo luận về bốn cách cảm xúc ảnh hưởng đến cách chúng ta đối xử với tiền bạc, cũng như cách ta có thể điều chỉnh các khuôn mẫu hành vi này.

Trước một việc quá đau đầu không muốn bận tâm đến nữa, người ta thường “nhắm mắt làm ngơ” - và thông thường, đó cũng chính là cách chúng ta đối xử với tiền bạc. Ở lứa tuổi 20, rất nhiều bạn trẻ đang có lối tư duy như vậy, khi họ phải đối mặt với những tài khoản ngân hàng đang ngày càng cạn kiệt hay trót chi tiêu quá tay đến mức choáng váng. Nếu suy nghĩ về tiền bạc làm khơi dậy nỗi lo âu tài chính, thì việc bỏ qua nó sẽ mang lại một cảm giác bình yên, chí ít là tạm thời.

Chúng ta có thể né tránh việc kiểm tra số dư tài khoản ngân hàng, không mở các hóa đơn ra xem, dời hạn trả nợ cho bạn bè hoặc thanh toán hóa đơn tới phút chót, tất cả đều là nhằm trì hoãn cảm giác tận thế không thể tránh khỏi đó.

Tien bac anh 1

Những cảm xúc về tiền bạc ở mỗi lứa tuổi sẽ khác nhau. Ảnh: Smarter Travel.

Né tránh là một kiểu cơ chế đối phó không thích ứng, trong đó chúng ta vô thức phớt lờ một tình huống hoặc tác nhân gây căng thẳng để giảm thiểu một phản ứng cảm xúc không thoải mái. Nếu né tránh đủ lâu, chúng ta sẽ hình thành một vòng lặp thói quen: một khuôn mẫu thần kinh chi phối hành vi của bản thân. Nó bao gồm một yếu tố kích hoạt (hoặc tín hiệu), một hành vi và một kết quả.

Trong trường hợp né tránh tiền bạc, bất cứ khi nào nhận được thông báo về một hóa đơn quá hạn hoặc kiểm tra tài khoản của mình và thấy số dư âm (yếu tố kích hoạt), chúng ta có thể áp chế cảm giác không thoải mái ấy bằng cách lập tức gọi điện nói chuyện với bạn bè, vội vàng bật tivi hoặc bỏ qua thông báo (hành vi). Điều này sẽ tạo ra cùng một kết quả, hết lần này đến lần khác.

Mặc dù tình hình sẽ chỉ thêm tồi tệ, nhưng vì đang từ chối giải quyết hành vi gây ra vấn đề (né tránh), chúng ta vẫn sẽ duy trì thói quen đó. Tuy nhiên, dù né tránh cách mấy, vấn đề chắc chắn vẫn quay trở lại và gây ảnh hưởng tiêu cực, vì khi không giám sát chuyện chi tiêu của mình, ta sẽ không có kỷ luật và cuối cùng, khi phải đối mặt với những hậu quả về tài chính, ta sẽ càng ít có khả năng đối phó với chúng hơn.

Để chống lại điều này, hãy ghi nhớ quy tắc số một: bạn càng xử lý vấn đề sớm, vấn đề càng được giải quyết sớm. Càng kiểm tra tài khoản ngân hàng sớm bao nhiêu, bạn càng hạn chế được việc chi tiêu sớm bấy nhiêu.

Hãy tự nhận thức nguyên nhân gốc rễ khiến bạn chọn né tránh: Có phải vì bạn thấy xấu hổ về tình hình tài chính của bản thân? Vì bố mẹ bạn vẫn mãi chật vật với cơm áo gạo tiền và bạn không muốn mình giống họ? Khi bạn tự đưa ra kết luận, hãy tự đặt ra một giả thuyết: Liệu việc né tránh hay nhận thức sự thật có giúp ích cho mình trong tình huống này?

Trong hầu hết mọi trường hợp mà bạn lựa chọn cách né tránh, việc nhận thức rõ hơn gần như chắc chắn sẽ có ích, nhưng bạn lại quá sợ hãi không dám chọn hành động theo hướng ấy, vì nỗi căng thẳng mà nó có thể sẽ gây ra. Hãy thử thách bản thân bằng cách dành một tháng tiếp theo để quan sát kỹ lưỡng tình hình tài chính và chi tiêu của mình, ngay cả khi điều đó khiến bạn thấy khó chịu. Rồi bạn sẽ nhận ra cảm giác lo âu trong mình đã vơi đi nhường nào khi bạn có thể đưa ra những quyết định có cơ sở hơn.

Một cách phản ứng khác đối với nỗi lo âu tài chính là trở nên quá thận trọng trong việc chi tiêu. Nếu thiếu tiền khiến bạn trằn trọc suốt cả đêm, thì việc đảm bảo điều đó sẽ không bao giờ xảy ra sẽ là một liều thuốc an thần tuyệt vời. Việc sống tiết kiệm sẽ mang lại sự kỷ luật lớn lao và chúng ta cũng sẽ có được nhiều lợi ích từ việc săn tìm những món hời tốt nhất, thiết lập quỹ khẩn cấp và không chi tiêu quá mức.

Tuy nhiên, việc tiết kiệm cũng có thể trở nên mất cân bằng khi chúng ta từ chối mua những thứ mình thực sự cần hoặc tự tước đoạt của bản thân một số trải nghiệm và những cuộc phiêu lưu đang giúp định hình nên lứa tuổi 20. Chẳng hạn, du lịch chính là một điều đang được đặc biệt nhấn mạnh trong thập kỷ này. Thế nhưng, du lịch cũng đòi hỏi phải có sự hy sinh và tất nhiên là cả tiền bạc.

Có một câu hỏi dai dẳng mà rất nhiều người trong chúng ta đều đang phải đối mặt trong những năm tháng lứa tuổi 20 này: Mình nên ưu tiên việc tích lũy tài sản, hay là sống trọn với trải nghiệm? Thật ra, điều chúng ta đang tự hỏi chính là: Có tiền thì ích gì cơ chứ nếu mình chẳng thể tiêu? Rốt cuộc, nó đáng giá đến đâu? Đối với nhiều người có thói quen tiết kiệm kỷ luật, câu trả lời là tiền bạc giúp mang lại cảm giác an toàn.

Giá trị của nó nằm ở nhận thức rằng bạn sẽ chẳng bao giờ phải sống thiếu thốn, lúc nào cũng có thể tự lo cho bản thân. Điều này không chỉ phụ thuộc vào kịch bản tiền bạc mà còn phụ thuộc vào các giá trị của bạn. Liệu bạn coi trọng sự phiêu lưu hay là sự ổn định?

Thật ra, bạn hoàn toàn có thể có cả hai. Nhưng để làm được điều đó, trước hết bạn phải hiểu rõ được hai điều: giá trị tài chính và mục tiêu tài chính của bản thân là gì. Giá trị tài chính là những nguyên tắc và niềm tin cốt lõi bạn có về tiền bạc. Kịch bản tiền bạc là một khía cạnh của điều này, nhưng ở cấp độ sâu xa hơn, giá trị tài chính của bạn cũng phản ánh những gì bạn coi là quan trọng trong cuộc sống của mình.

Nếu coi trọng trải nghiệm hoặc tìm kiếm cảm giác mạnh, bạn sẽ sử dụng tiền của mình một cách hào phóng hơn để theo đuổi mục đích. Nhưng nếu coi trọng sự bền vững, của cải tích lũy lâu dài và sự ổn định, bạn sẽ sử dụng tiền của mình để tạo sự an toàn bằng cách tiết kiệm tiền mua nhà hoặc đầu tư dài hạn. Việc hành động theo các giá trị này sẽ giúp giảm thiểu cảm giác tội lỗi về tài chính trong bạn – rằng bạn đang chi tiêu tiền bạc không đúng cách – và do đó, giúp giảm bớt nỗi lo âu tài chính.

Hãy xác định rõ ràng các mục tiêu và mục tiêu tài chính mà bạn đang hướng tới. Bạn cần có một mức tiền nhất định để đạt được mục tiêu và duy trì cuộc sống, nhưng tiền cũng được sinh ra để trao đổi – không chỉ để mua những món đồ vật chất, mà còn để mua những trải nghiệm, ký ức mà bạn sẽ tạo ra trong chính lứa tuổi 20 này - những điều sẽ chỉ càng trở nên đáng quý theo thời gian và sau cùng, sẽ thành điều vô giá.

Vì vậy, nếu bạn cảm thấy choáng ngợp trước viễn cảnh sắp phải tiêu tiền, hãy nhớ rằng bạn hoàn toàn có thể tiêu tiền mà không phải mạo hiểm hay hoang phí để nuông chiều bản thân, miễn là bạn chừa ra một phần ngân sách cho những trải nghiệm cá nhân. Đó là số tiền bạn dành riêng để tận hưởng. Bằng cách áp dụng quy tắc ngân sách này, bạn sẽ giảm thiểu được cảm giác khó chịu hay sự bất hòa nhận thức khi tiêu tiền.

Trước đây, bất kỳ khoản chi nào bạn cho là không thiết yếu đều có thể gây ra cho bạn cảm giác không nhất quán: bạn cho rằng tiền nên dành để tiết kiệm, và khi phải trả tiền đồ uống cho một buổi tối đi chơi hoặc kỳ nghỉ cuối tuần, điều đó sẽ tạo nên sự không nhất quán giữa niềm tin và hành động của bạn, dẫn đến sự mâu thuẫn. Tuy nhiên, trải nghiệm chính là một phần thiết yếu của lứa tuổi 20, và bởi thế cũng là một phần thiết yếu trong cách bạn sử dụng tiền bạc trong thập kỷ này. Bạn cần phải dành chỗ cho chúng trong đời mình.

Jemma Sbeg/NXB Trẻ

Tiền bạc Tiết kiệm Tiền bạc Tuổi 20

    Đọc tiếp

    Gia dinh anh huong toi quan niem ve tien cua ban the nao? hinh anh

    Gia đình ảnh hưởng tới quan niệm về tiền của bạn thế nào?

    06:30 14/12/2025 06:30 14/12/2025

    0

    Nếu bạn không lớn lên trong một gia đình khá giả, mà từng phải chứng kiến bố mẹ mình chật vật trang trải các hóa đơn, điều này có thể sẽ góp phần tạo nên kịch bản cảnh giác về tiền bạc.

    Tuong lai cua Webtoon va truyen tranh so hinh anh

    Tương lai của Webtoon và truyện tranh số

    2 giờ trước 14:26 18/12/2025

    0

    Năm 2025, Webtoon đã nhanh chóng trở thành một trong những thể loại văn học năng động nhất trong ngành giải trí và kinh doanh số toàn cầu, theo Business Insights.

    SÁCH HAY

    Mot chien dich o Bac Ky hinh anh

    Một chiến dịch ở Bắc Kỳ

    07:39 17/9/2020 07:39 17/9/2020

    0

    Thị dân và quan lại mặc lễ phục lui tới thăm viếng nhau, tặng nhau những lá thiếp lớn màu đỏ và quà cáp.

    Di nhu to giay trang hinh anh

    Đi như tờ giấy trắng

    20:50 21/9/2020 20:50 21/9/2020

    0

    Một trong những chuyến đi vào mùa Giáng sinh ghi dấu mãi trong tôi chính là về Đường Lâm, hay đúng hơn là về những ngôi làng quanh vùng Ba Vì, Sơn Tây.

    Nhung ba chu khong gian hinh anh

    Những bá chủ không gian

    20:00 30/8/2020 20:00 30/8/2020

    0

    Khi Blue Origin phóng và hạ cánh thành công tên lửa New Shepard, Jeff Bezos chỉ viết vài dòng trên Twitter. Trái lại, Elon Musk "tuôn" cả tràng dài trên mạng xã hội.

    Nguoi tre thoi 4.0 - Uy quyen long lay hinh anh

    Người trẻ thời 4.0 - Uy quyền lộng lẫy

    08:53 30/8/2020 08:53 30/8/2020

    0

    Trong số những kỹ năng mà người lao động phải có nếu không muốn bị bỏ lại phía sau, tư duy phản biện được nhiều người đặc biệt lưu ý.

    Di bo xuyen Viet voi cay dan guitar hinh anh

    Đi bộ xuyên Việt với cây đàn guitar

    20:33 12/8/2020 20:33 12/8/2020

    0

    Thiên nhiên luôn biết cách chữa lành những tổn thương trong tôi. Thiên nhiên là mẹ, là người thầy hướng dẫn mỗi khi tôi lạc lối trong cuộc đời này.

    Loan 12 su quan hinh anh

    Loạn 12 sứ quân

    11:02 16/8/2020 11:02 16/8/2020

    0

    Sau khi Ngô Xương Xí chết, họ Ngô hết người kế vị. Trong nước một ngày không thể không có vua, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi, lấy tôn hiệu là Vạn Thắng Vương.

    Nhung ngay cach ly hinh anh

    Những ngày cách ly

    19:42 5/8/2020 19:42 5/8/2020

    0

    Phải chăng chỉ cần có độ lùi của thời gian và trải nghiệm, con người có thể nhìn sự việc bằng góc độ hoàn toàn khác?

    Machiavelli hinh anh

    Machiavelli

    18:04 17/8/2020 18:04 17/8/2020

    0

    Leonardo và Michelangelo - hai nghệ sĩ tài năng - cùng làm việc trong một tòa nhà. Điều đó cho thấy Florence từng quy tụ nhiều ngôi sao sáng.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý