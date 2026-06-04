Tuổi 18 của Suti 'Bố ơi mình đi đâu thế?'

Suti từng được biết tới qua chương trình Bố ơi mình đi đâu thế?. Ở tuổi 18, con gái Thúy Hạnh có ngoại hình nổi bật.

Bé Suti (tên thật Lê Gia An, sinh năm 2008) - con gái nhạc sĩ Minh Khang và người mẫu Thúy Hạnh - nhận được sự chú ý. Ở tuổi 18, cô bé có chiều cao nổi bật, ngang bằng mẹ người mẫu.

Vừa qua, Thúy Hạnh chia sẻ việc con gái đã tốt nghiệp cấp 3. Người mẫu đăng ảnh con gái trong lễ tốt nghiệp và viết: “Hành trình 12 năm đèn sách khép lại và nàng chính thức bước qua một cánh cửa mới, nơi có những ước mơ lớn hơn, thử thách nhiều hơn và cả những hành trình thật rực rỡ đang chờ phía trước. Cô bé hay khóc nhè của ba mẹ ngày nào giờ đã đủ trưởng thành để tự viết tiếp giấc mơ, mong con sẽ luôn tự tin bước đến những chân trời mới”.

Hình ảnh của Suti trong lễ tốt nghiệp mới đây. Ảnh: FBNV.

Suti là con út trong gia đình. Cô bé được biết tới thông qua chương trình Bố ơi! Mình đi đâu thế?. Sau khi chương trình kết thúc, Suti tập trung cho việc học thay vì tiếp tục tham gia các hoạt động giải trí.

Vài năm trở lại đây, Thúy Hạnh thỉnh thoảng đưa con gái cùng tham gia một số sự kiện. Theo người mẫu, Suti hiện tại trưởng thành, nữ tính hơn. Cô bé có năng khiếu vẽ, chơi đàn và đam mê thời trang.

Về việc học tập, từ vài năm trước, gia đình Thúy Hạnh đã định hướng cho 2 con gái Sulli và Suti theo học đại học ở nước ngoài. Cách đây vài năm, gia đình người mẫu đã nghiên cứu một số trường học ở Australia cho các con.

Nhạc sĩ Minh Khang là tác giả của nhiều ca khúc nổi tiếng như Cầu vồng khuyết, Đứa bé, Mưa sao băng… Anh cũng từng cùng con gái tham gia show thực tế Bố ơi! Mình đi đâu thế!.

Thúy Hạnh sinh năm 1978 tại Hà Nội, bước chân vào ngành giải trí từ những năm 1990. Thời gian đầu, cô và chị gái Thúy Hằng phủ sóng sàn catwalk, xuất hiện ở nhiều show diễn lớn nhỏ. Sau đó, Thúy Hạnh Nam tiến để phát triển sự nghiệp. Cô gặp gỡ và kết hôn với nhạc sĩ Minh Khang rồi có hai con gái Suli, Suti.