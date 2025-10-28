Tuổi 17, Lennart Karl viết chương mới cho Bayern Munich

Khi Jamal Musiala chấn thương, Lennart Karl bước lên và thắp sáng Allianz Arena theo cách riêng của mình.

Bayern Munich đang bước vào mùa giải 2025/26 như một cỗ máy không thể ngăn cản. Mười ba chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường - cân bằng kỷ lục tồn tại hơn ba thập kỷ của AC Milan - là minh chứng rõ ràng cho sức mạnh hủy diệt của họ.

Và điều đặc biệt hơn cả: họ làm được điều đó mà không có Jamal Musiala, ngôi sao sáng tạo bị gãy chân tại Club World Cup mùa hè vừa qua.

Từ “Campus” đến trái tim của Bayern

Khi người nhạc trưởng ấy vắng mặt, Bayern vẫn chơi thứ bóng đá thanh thoát và hiệu quả, bởi một “nốt nhạc mới” đang vang lên - Lennart Karl, cậu thiếu niên 17 tuổi đang viết nên câu chuyện cổ tích ở xứ Bavaria.

Chỉ trong vòng một tuần, Karl ghi hai bàn thắng quan trọng: một ở Bundesliga, một tại Champions League trước Club Brugge - bàn thắng giúp anh trở thành cầu thủ trẻ nhất lịch sử Bayern ghi bàn ở đấu trường châu Âu. Từ chỗ là cái tên xa lạ với phần đông người hâm mộ, Karl nhanh chóng được nhắc đến như “viên ngọc sáng” tiếp theo của bóng đá Đức.

Không ồn ào, không tạo hiệu ứng mạng xã hội, anh chinh phục tất cả bằng sự chín chắn, thông minh và lối chơi đậm chất hiện đại - thứ bóng đá phản ánh chính tinh thần của Bayern.

Lennart Karl chơi bóng với sự tinh tế và kỹ thuật.

Sinh năm 2008 tại Aschaffenburg, Karl gia nhập học viện Bayern từ năm 12 tuổi, sau thời gian đầu rèn luyện ở Viktoria Aschaffenburg và Eintracht Frankfurt. Trong vòng ba năm, anh vượt qua mọi cấp độ trẻ, ghi hàng chục bàn thắng và kiến tạo để rồi được ký hợp đồng chuyên nghiệp đến năm 2028 - kèm điều khoản gia hạn tự động khi anh tròn 18 tuổi vào tháng 2/2026.

Karl không phải sản phẩm tình cờ. Bayern nuôi dưỡng và định hình tài năng trẻ này như một phần trong “chương trình tái thiết bóng đá Đức” - nơi sự sáng tạo, kỹ thuật và tốc độ được đặt lên hàng đầu. Ở các đội trẻ tuyển Đức, Karl thường là linh hồn của lối chơi, ghi 7 bàn sau 13 trận cho U17 và luôn là người điều phối nhịp độ.

Huấn luyện viên đội trẻ Bayern, Patrick Kaniuth, từng mô tả: “Lennart giống Martin Ødegaard, nhưng cũng có chút gì đó của Robben và Michael Olise - một cầu thủ thích cắt vào trong và dứt điểm”.

So sánh ấy không hề quá lời. Karl có thể chơi như một “số 10”, một tiền vệ công lệch phải hoặc thậm chí đá lùi sâu để tạo sự kết nối giữa các tuyến. Anh di chuyển linh hoạt, xoay trở nhanh, và thường xuyên khiến đối thủ mất thăng bằng bằng những pha bứt tốc ngắn.

Lennart Karl đang tiến bộ.

Điều khiến Karl nổi bật không chỉ ở kỹ năng, mà ở cách xử lý bóng trong những khoảnh khắc hẹp. Cú chạm đầu tiên luôn hướng về phía trước, cơ thể mở ra nhiều góc chuyền, và nhịp luân chuyển bóng nhanh gọn khiến anh trở thành mắt xích hoàn hảo trong triết lý kiểm soát của Bayern.

Với chiều cao chỉ khoảng 1,67 mét, Karl tận dụng trung tâm trọng lực thấp để giữ thăng bằng tuyệt vời, đủ để vượt qua những pha tranh chấp mà không đánh mất bóng.

Điềm tĩnh, chín chắn và không vội vàng

Ở tuổi 17, sự bình tĩnh là điều hiếm thấy - và đó lại là phẩm chất nổi bật nhất của Karl. Anh không cố chứng minh bản thân bằng những pha xử lý cầu kỳ. Thay vào đó, mỗi pha bóng đều gọn, chính xác và phục vụ cho tập thể. Chính điều ấy khiến Vincent Kompany, HLV trưởng Bayern, đặc biệt ưa thích: “Tôi không thích sự thổi phồng. Lennart cần tập trung vào tập luyện và giữ bình tĩnh. Cậu ấy sẽ có cơ hội đúng lúc”.

Bình tĩnh là thế, nhưng Karl không hề tầm thường. Anh có khả năng tăng tốc và ra quyết định cực nhanh trong phạm vi hẹp, một kỹ năng chỉ xuất hiện ở những cầu thủ có tư duy bóng đá bẩm sinh. Trong môi trường giàu cường độ như Bundesliga, Karl cho thấy khả năng thích nghi đáng kinh ngạc: luôn biết khi nào cần rê, khi nào cần chuyền, và đặc biệt là biết cách chọn thời điểm dứt điểm sớm trước khi hàng thủ kịp khép lại.

Số liệu ở các cấp trẻ nói lên tất cả: hơn 30 bàn thắng và 10 kiến tạo chỉ trong hai mùa cho đội U17 và U19 Bayern. Anh không phải mẫu “số 10 cổ điển” lãng mạn, mà là người kết nối hệ thống, người biết cách khiến lối chơi tập thể vận hành trơn tru. Dưới tay Kompany, Karl đang học cách pressing, giữ vị trí và hỗ trợ phòng ngự - những mảnh ghép cần thiết để trở thành cầu thủ toàn diện.

Đằng sau Karl còn có một người thầy thầm lặng: Michael Ballack, cựu đội trưởng tuyển Đức, hiện là cố vấn và đại diện của anh. Ballack giúp Karl giữ đôi chân trên mặt đất, tránh xa áp lực truyền thông và tập trung vào sự nghiệp. Chính điều đó khiến Karl khác biệt so với nhiều “thần đồng” Đức từng sớm vụt tắt vì ánh hào quang quá sớm.

Kế hoạch của Bayern dành cho Karl cũng thận trọng. Anh sẽ được luân phiên ở nhiều vai trò tấn công - từ cánh phải bó vào trong, “số 10” trung tâm cho đến cánh trái - nhằm phát triển khả năng hai chân và tư duy chiến thuật. Song song đó, Karl sẽ được đôn lên đội U21 Đức trong tháng 11 tới, bước đệm quan trọng trước khi mơ về một suất ở đội tuyển quốc gia.

Lennart Karl chưa phải là Jamal Musiala thứ hai, nhưng anh đang viết nên chương đầu tiên cho một câu chuyện mới. Trong khi Bayern tiếp tục bay cao với Kompany, chàng trai 17 tuổi này đang âm thầm tạo nên một bản giao hưởng của riêng mình - nơi kỹ thuật, trí tuệ và sự điềm tĩnh hòa quyện thành nhịp điệu tinh tế.

Ở Allianz Arena, giữa những cỗ máy hoàn hảo và những siêu sao đắt giá, Karl là lời nhắc rằng bóng đá vẫn là trò chơi của cảm hứng - và đôi khi, một chạm bóng của tuổi 17 có thể khiến cả châu Âu phải ngước nhìn.